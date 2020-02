LIBIA. Nuove accuse internazionali all’interferenza turca

Le voci delle potenze internazionali hanno condannato l’intervento militare turco in Libia, in particolare dopo il monitoraggio delle spedizioni di armi turche per sostenere le milizie che controllano la capitale libica Tripoli.

Notizie hanno riferito che soldati turchi sono sbarcati mercoledì scorso durante la mattinata nella capitale libica, Tripoli, dopo essere arrivati a bordo di due navi da guerra turche per sostenere le milizie fedeli al capo del governo libico di unità nazionale, Fayez al-Sarraj, nelle battaglie che si svolgono nella capitale.

Secondo le notizie, una nave mercantile scortata da due navi da guerra ha fatto sbarcare carri armati e camion militari, per la prima volta da quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la sua intenzione di sostenere il governo di Sarraj, nonostante il suo impegno alla conferenza di Berlino sulla Libia di non interferire in Libia o inviare truppe o mercenari.

I rapporti affermano che le due navi erano le fregate Gaziantep e Qediz, e la milizia Forza di Deterrenza (Al Rada) che gli equipaggi turchi si sono presi cura di assicurare l’arrivo delle armi nel porto di Tripoli, confermando che l’equipaggiamento e le munizioni erano stati trasferiti alla base dell’aeronautica di Mitiga nel centro della capitale, Tripoli. Gli attivisti dei social media hanno condiviso le foto delle navi da guerra turche.

Il maggiore generale Ahmed Al-Mismari, Il portavoce dell’Esercito Nazionale Libico (Lna) ha confermato in un video il monitoraggio del carico della nave turca. Al-Mismari ha annunciato, su Facebook, che «il comando generale delle forze armate libiche osserva il carico della nave turca che è sbarcata nel porto di Tripoli martedì sera, 28 gennaio 2020».

Al-Mismari ha affermato, in una conferenza stampa mercoledì scorso, che l’esercito libico ha monitorato l’atterraggio di armi e veicoli militari turchi attraccati nel porto di Tripoli, aggiungendo che il numero di mercenari siriani trasportati dalla Turchia in Libia ha superato i 3.000, mentre l’esercito libico ha monitorato la presenza di mercenari siriani e turchi in uno dei campi sul confine libico-tunisino

Inoltre, Al-Mismari ha aggiunto che «la Turchia sta consentendo la presenza di elementi terroristici dell’ISIS e di Al Qaeda sulla costa libica, e alcuni di essi potrebbero trasferirsi in Europa». Di conseguenza, il presidente francese Emmanuel Macron ha accusato Erdogan di non rispettare le sue promesse di porre fine alle interferenze straniere nella crisi libica, in particolare di non inviare navi turche che trasportavano mercenari in Libia.

Macron ha dichiarato: «Nei giorni scorsi abbiamo visto navi turche trasportare mercenari siriani arrivare in territorio libico», dicendo che «non è coerente con ciò che Erdogan si è impegnato a fare durante la conferenza di Berlino, è una mancanza di rispetto per le sue parole». Inoltre, la portaerei francese “Charles de Gaulle” aveva rilevato giorni fa una fregata turca, a guardia di una nave che trasportava veicoli corazzati e attraccava nel porto di Tripoli, dove il suo carico veniva scaricato.

Il delegato della Francia al Consiglio di sicurezza ha chiesto la cessazione degli interventi turchi in Libia e ha dichiarato: «Soprattutto menzionare la Turchia, a cui il presidente francese ha fatto riferimento, siamo preoccupati per la crescente presenza di mercenari stranieri, che è in contrasto con i risultati della conferenza di Berlino. I recenti sviluppi in Libia influenzeranno i paesi vicini come gli stati del Sahel, Nord Africa ed Europa».

La delegata statunitense al consiglio, Kelly Kraft, ha anche fatto riferimento alla continua violazione dell’embargo sulle armi e alla mancanza di rispetto per il cessate il fuoco, affermando che gli Stati Uniti hanno visto la conferenza di Berlino come un passo importante verso un cessate il fuoco attraverso i negoziati, ma vi è una violazione dell’embargo sulle armi in Libia, in contrasto con le risoluzioni internazionali dai paesi che hanno partecipato alla conferenza di Berlino, aggiungendo che è tempo che coloro che sfidano l’embargo sulle armi debbano sopportarne le conseguenze.

Nel contesto, anche l’inviato internazionale in Libia, Ghassan Salamé ha espresso la sua preoccupazione, indicando che ci sono luoghi che inviano uomini armati a Tripoli. Salamé ha aggiunto: «Vi è una violazione della tregua attraverso il flusso di combattenti stranieri dall’esterno della Libia e monitoreremo coloro che violano gli accordi internazionali per renderli responsabili e che ci sono quelli che ostacolano le decisioni delle Nazioni Unite».

Da ricordare che Erdogan ha firmato due accordi con al-Sarraj alla fine di novembre dello scorso anno, riguardanti la delimitazione delle frontiere marittime tra i due paesi e un altro sulla cooperazione militare e di sicurezza, e si sono incontrati con ampio rifiuto regionale e condanna internazionale. A sua volta, il delegato tunisino presso le Nazioni Unite, Al-Munsif Al-Ba’ati, ha espresso profonda preoccupazione per il trasferimento dei combattenti siriani a combattere in Libia: «Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per i trasferimenti di combattenti siriani in Libia», ha detto Al-Baathi, in un discorso durante una sessione sulla crisi siriana alle Nazioni Unite.

Marwa Mohammed

Corrispondente dal Cairo