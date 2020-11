ISLAM. Macron e Al Sisi vogliono espellere il radicalismo

Egitto e Francia vogliono riformare l’educazione islamica e, per farlo, ognuno di loro si affida a organizzazioni musulmane conservatrici che sembrano fare resistenza ad aspetti significativi dei piani di riforma.

Secondo quanto riposato da Ipt, Macron mira a frenare il crescente radicalismo di alcuni musulmani francesi. Il 18 novembre ha dato al Consiglio francese della Fede musulmana, Cfcm, un ultimatum di 15 giorni per accettare la carta dei “valori repubblicani” francesi. La carta stabilisce che l’islam è una religione e non un movimento politico. La Carta vieta anche “l’interferenza straniera” nei gruppi musulmani francesi. Macron ritiene che sia imperativo promuovere una versione illuminata e tollerante dell’Islam che coesista con i principi francesi di laicità e libertà di parola.

Al-Sisi ha un problema simile in Egitto, ma su scala molto più ampia, data anche l’influenza che i Fratelli Musulmani vi esercitano. Finora, gli sforzi di Al-Sisi hanno avuto un successo limitato a causa della sunnita Università di Al Azhar che non ha cooperato, che egli ha incaricato della riforma.

Al-Sisi ha chiesto riforme nel 2015 al grande imam di Al Azhar Ahmed al-Tayyib. Al Azhar è la più antica e influente istituzione musulmana sunnita del mondo, riceve quasi un miliardo di dollari all’anno in finanziamenti pubblici. Al-Sisi vuole l’aiuto di Al-Azhar per combattere l’ideologia islamista radicale, soprattutto quando si tratta di diritti delle donne, di tolleranza verso le altre religioni e di accettazione dei moderni modi di vivere.

Ma Al-Tayyib ha apportato solo modifiche minori ai programmi di studio di Al Azhar, pur mantenendo la stessa visione ristretta alle questioni moderne riguardanti la tolleranza delle altre fedi e denunciando chiaramente il terrorismo. Al-Tayyib nel 2015 ha ribadito esattamente ciò che il presidente al-Sisi chiedeva durante una conferenza in Arabia Saudita, quando ha accusato il terrorismo islamista di “cattive interpretazioni” del Corano.

In Francia, Macron ha ottenuto il sostegno di alcuni leader musulmani francesi dopo aver annunciato la sua guerra a quello che ha chiamato “separatismo islamista”.

Al Azhar ha condannato le osservazioni di Macron sul separatismo e l’isolazionismo dei musulmani francesi. A ottobre, Al Tayyib ha chiesto una legislazione internazionale per proteggere i musulmani da atti di odio e discriminazione.

Macron vuole chiudere 51 organizzazioni islamiste, tra cui il Collettivo contro l’islamofobia in Francia, Ccif, finanziato dal Qatar, il cui fondatore Sami Debah è stato legato ai Fratelli musulmani. In risposta, gli islamisti e alcuni critici dei media hanno accusato Macron di punizione collettiva e di violazione della libertà religiosa. Ma sono gli imam francesi che osano condannare la barbarie degli attacchi terroristici in Francia, che devono affrontare le minacce di morte dei radicali.

Come al-Sisi, Macron ha dovuto chiedere aiuto a un’istituzione islamica per portare avanti la sua strategia di riforma religiosa. il Consiglio francese della fede musulmana, Cfcm.

Il Cfcm ha difficoltà simili a quelli di Al Azhar, visti i suoi legami con i Fratelli musulmani affiliati ai Musulmani di Francia; Cfcm ha il compito di formare e certificare gli imam per lavorare nelle moschee francesi, ma dati i legami con i gruppi islamisti, c’è scetticismo circa la sua capacità di fornire risultati. Metà Cfcm è eletto dai rappresentanti di diverse importanti moschee e gruppi islamici in Francia. Il resto sono nominati da istituzioni islamiche francesi affiliate.

Al Azhar è governato da un gruppo di importanti imam che include un certo numero di religiosi dei Fratelli musulmani. Secondo la costituzione egiziana, Al Azhar è la principale fonte per gli affari islamici in Egitto e il suo grande imam non può essere rimosso dal presidente. Al-Tayyib ha respinto le richieste di etichettare i terroristi islamici dello Stato come apostati nel 2015 perché, secondo lui, credono in Dio.

Uno dei principali obiettivi di Macron nella sua iniziativa di riforma è quello di fermare i finanziamenti stranieri alle istituzioni islamiche francesi in Francia che si legano alla sua visione di una versione francese dell’Islam, che è stata respinta nel 2019 da membri del Cfcm che si oppongono ai tentativi del governo di allontanare i musulmani dal loro Paese d’origine.

Qualsiasi tentativo del governo di alterare l’educazione e le pratiche religiose incontrerà resistenza. Sia Macron che Sisi sembrano credere che valga la pena di riformare per indirizzare i loro Paesi verso un percorso più tollerante e pacifico.

Antonio Albanese