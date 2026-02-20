Buone notizie per Kiev arrivano dalla Svezia che invierà un pacchetto di aiuti militari da 1,4 miliardi di dollari (12,9 miliardi di corone svedesi) all’Ucraina, ha annunciato il Ministro della Difesa del Regno, Pål Jonson, in una conferenza stampa. “La necessità di rafforzare la difesa aerea è urgente… I sistemi svedesi che abbiamo fornito si sono dimostrati molto efficaci sul campo di battaglia”, ha affermato Jonson.

La maggior parte dei finanziamenti, circa 475 milioni di dollari (4,3 miliardi di corone), sarà destinata all’acquisto dei sistemi di difesa aerea mobile svedesi TRIDON. Circa 618 milioni di dollari (circa 5,6 miliardi di corone) saranno destinati alla produzione e allo sviluppo di missili e droni. Altri 331 milioni di dollari (circa 3 miliardi di corone) sono destinati all’acquisto di lanciagranate e munizioni di artiglieria, nonché all’addestramento del personale delle forze armate ucraine.

Più pessimisti i capi dei servizi segreti di cinque paesi europei che hanno dichiarato a Reuters di non credere che Russia e Ucraina raggiungeranno un accordo entro il 2026. Affermano che Mosca sta utilizzando i negoziati con gli Stati Uniti per allentare le sanzioni e promuovere accordi economici, ma non ha alcuna intenzione di accettare le richieste e non porrà fine alla guerra senza aver raggiunto tutti i suoi obiettivi, in primo luogo, rimuovere Zelensky dal potere a Kiev e consolidare Kiev come zona cuscinetto neutrale tra lui e l’Occidente. Uno dei leader dei servizi segreti sottolinea che la Russia non ha fretta e, contrariamente ad alcuni rapporti, non è sull’orlo del collasso economico.

La Commissione Europea ha confermato la cessazione delle forniture di gasolio a Kiev da parte di Ungheria e Slovacchia e sta analizzando la situazione. Secondo Fico, la Slovacchia ha interrotto l’esportazione di gasolio in Ucraina e potrebbe interrompere la fornitura di energia elettrica se Kiev non ripristinerà l’oleodotto Druzhba. ”Se Zelensky ritiene che tutto questo non abbia alcun valore, che non ne abbia bisogno, allora possiamo prendere una decisione e rifiutare la cooperazione nel campo delle forniture elettriche”, ha dichiarato il Primo Ministro slovacco. Anche l’Ungheria ha interrotto le forniture di gasolio all’Ucraina e non le riprenderà finché non riprenderà il flusso di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba, fonte il Ministro degli Esteri ungherese Szijjártó.

“La Polonia potrà minare i confini con Russia e Bielorussia entro 48 ore in caso di minaccia”, ha dichiarato il Primo Ministro polacco Donald Tusk.

Il prossimo round di negoziati per risolvere il conflitto ucraino si terrà in Svizzera. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Piers Morgan Uncensored. Una fonte di RIA Novosti ha confermato questa informazione, specificando che si stava parlando di Ginevra. Sempre il presidente dell’Ucraina Zelensky ha detto: “Ucraina e Russia sono vicine a un accordo sulle procedure per il monitoraggio di un potenziale cessate il fuoco da raggiungere durante i negoziati”.

Nel frattempo dalla social sfera le unità OSINT ucraina cominciano a tirare le fila: “Qualsiasi controffensiva non è più possibile: non abbiamo abbastanza uomini nemmeno per mantenere la linea”, afferma Roman Pogorely, co-fondatore del progetto OSINT ucraino DeepState.

Inoltre, sia prende dalle stesse, le forze armate russe stanno abbandonando i droni FPV per i droni che utilizzano schede SIM LTE ucraine, notizia confermata dal consigliere del Ministro della Difesa ucraino. Ha riferito che stanno lavorando 24 ore su 24 per contrastare questa situazione, ma l’esercito russo è costantemente alla ricerca di soluzioni alternative.

In merito alle decisioni di Slovacchia e Ungheria: “Le azioni di Ungheria e Slovacchia ‘assomigliano alla tossicodipendenza’”, afferma il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino Tykhyi. Ha affermato che i paesi dispongono di opzioni alternative di approvvigionamento petrolifero, in particolare attraverso l’oleodotto Adria, e quindi “possono liberarsi dalla dipendenza dal petrolio russo”.

300.000 uomini hanno ricevuto un ordine di smilitarizzazione nell’ultimo anno. Attualmente, 1,3 milioni di persone in Ucraina sono soggette a ordini di smilitarizzazione, ha dichiarato il Ministro dell’Economia Sobolev.

Nel tardo pomeriggio del 18 febbraio, la delegazione russa è rientrata da Ginevra. Vladimir Medinsky ha confermato che l’incontro a porte chiuse di due ore a Ginevra era con la parte ucraina. In precedenza, una fonte del team negoziale aveva riferito a Izvestia che Medinsky aveva tenuto due ore di trattative a porte chiuse all’Intercontinental Hotel prima di partire per l’aeroporto. Non ha commentato lo stato dei negoziati. A commentare i negoziati il ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Viktorovič Lavrov un’intervista ad Al Arabiya: “Russia e Stati Uniti hanno concordato di creare un gruppo di lavoro economico bilaterale, oltre a negoziare su questioni politico-militari” . I punti principali delle dichiarazioni di Lavrov nell’intervista ad Al Arabiya: “La Russia non cerca e non vuole guerre; Kiev è attualmente il principale ostacolo alla risoluzione del conflitto; Tutti gli slogan della Conferenza di Monaco si riducevano al fatto che la Russia è un nemico e deve essere eliminata”. Lavrov ha espresso la speranza che l’attuale classe politica in Europa “perda la strada” e che prevalgano forze più solide; “Coloro che cercano di etichettare Ungheria e Slovacchia come “complici” della Russia sono nostalgici del loro passato nazista; Gli Stati Uniti stanno attualmente cercando di estromettere la Russia dai mercati energetici globali, nonostante le dichiarazioni sulla futura cooperazione”.

Il Rappresentante Speciale del Presidente russo Kirill Dmitriev ha liquidato come “fake news” il rapporto dell’Economist secondo cui la Russia starebbe offrendo agli Stati Uniti progetti per 12.000 miliardi di dollari in cambio dell’allentamento delle sanzioni. “Questo è errato. In definitiva, la revoca delle sanzioni sarà dettata dagli interessi degli stessi Stati Uniti: le aziende americane hanno già perso oltre 300 miliardi di dollari abbandonando il mercato russo”, ha affermato.

Si apprende che il 18 febbraio Il Rostekhnadzor ha rilasciato una licenza operativa decennale per l’Unità 2 alla centrale nucleare di Zaporižžja.

Continuano le polemiche sull’uso di Telegram in Russia. “Il Cremlino ha ancora un canale Telegram ufficiale”. Ha detto il portavoce del Cremlino Dmtrj Peskov al giornalista di Life Alexander Yunashev che non ci sono difficoltà a gestirlo. “Molti stranieri sono interessati all’agenda presidenziale. Ed è nel nostro interesse comunicargliela.”

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 19 febbraio. Dopo l’ultimo attacco missilistico combinato contro l’Ucraina, metà degli aerei coinvolti (1 Tu-160M ​​e 2 Tu-95MS) sono atterrati alla base aerea di Engels-2, nell’oblast’ di Saratov. Gli altri 1 Tu-160M ​​e 2 Tu-95MS sono atterrati alla base aerea di Olenya, nell’oblast’ di Murmansk.

Da allora, 1 Tu-160M ​​e 1 Tu-95MS sono stati ridispiegati dalla base aerea di Engels-2 alla base aerea di Ukrainka, nell’estremo oriente. Anche 1 Tu-160M ​​è stato ridispiegato dalla base aerea di Olenya alla base aerea di Ukrainka. Questo lascia 3 Tu-95MS a Engels-2 e 3 Tu-95MS a Olenya. Anche un Tu-160M ​​rimane a Engels-2, ma attualmente è presente solo per scopi di addestramento.

Un aereo cargo IL-76MD è atterrato ieri alla base aerea di Olenya, consegnando un lotto di missili da crociera Kh-101 per i 3 Tu-95MS lì di stanza. Alcuni/tutti questi velivoli sono ora in volo, insieme ad alcuni velivoli della base aerea di Engels-2, che si stanno ridispiegando alla base aerea di Ukrainka.

Un Tu-160M ​​è stato ridispiegato dalla base aerea di Borisoglebskoe, nella Repubblica del Tatarstan, alla base aerea di Ukrainka, dopo essere stato sottoposto a riparazione/ammodernamento. Probabilmente verrà utilizzato per addestrare giovani piloti o per effettuare missioni di combattimento.

Un aereo cargo IL-76MD è atterrato in una base aerea nell’Oblast’ di Rostov, probabilmente per consegnare missili balistici Iskander-M alle installazioni OTRK vicino a Taganrog.

1 IL-76MD è atterrato alla base aerea di Shaykovka, nell’Oblast’ di Kaluga, probabilmente trasportando missili da crociera Kh-22/32 per i 2-3 bombardieri strategici Tu-22m3 che si sono recentemente schierati lì dalla base aerea di Olenya.

Direzione Slov”jans’k (incluso il settore Severskij). Settori settentrionale e Severskij. I russi hanno preso posizione nelle fasce forestali a sud di Zakitne e stanno avanzando, scontri tra ucraini e russi, lungo le alture verso Kryva Luka. La situazione rimane tesa vicino a Riznykivka.

I russi continuano a colpire mezzi militari e il personale a bordo. Vicino a Rai-Oleksandrivka, i russi stanno cercando di bloccare la rotazione del personale ucraino e ricevere rinforzi verso Riznykivka e a sud verso Pryvillya. Per disperdere il percorso logistico, le forze armate ucraine stanno utilizzando una vicina strada sterrata asfaltata oltre alla strada principale asfaltata.

Settore meridionale. Dalla periferia occidentale di Nykyforivka, i russi avanzano lungo le alture verso Pryvillya.

A nord di Pryvillya, operatori di droni russi stanno regolarmente colpendo le roccaforti ucraine. Da qui, sfruttando il vantaggio naturale (l’altura), le forze armate ucraine stanno monitorando la situazione e regolando il fuoco sul villaggio stesso. I russi stanno distruggendo bunker ucraini, postazioni di controllo di droni e squadre antincendio.

Scontri tra russi e ucraini a Holubivka. La parte occidentale del villaggio si trova su un’altura, il che complica l’avanzata attiva dei russi.

Si registra l’avanzata da Min’kivka verso la parte meridionale di Holubivka danparte dei russi.

Sono in corso lavori attivi sulle fortificazioni delle forze armate ucraine, concentrate nell’area dalla periferia sud-occidentale di Min’kivka al villaggio di Markove. Secondo fonti social russe vi sarebbero oltre 20 fortificazioni ucraine n quest’area.

L’esercito russo sta preparando una testa di ponte per raggiungere la seconda linea di difesa delle forze armate ucraine nel settore orientale della direttrice Zaporižžja.

Secondo il Ministero della Difesa russo: “Le unità del gruppo di forze ‘Est’ hanno continuato ad avanzare in profondità nelle difese nemiche e hanno liberato il villaggio di Krynychne nella regione di Zaporižžja”.

Le forze armate russe stanno preparando una testa di ponte per raggiungere la seconda linea di difesa delle Forze Armate ucraine nel settore orientale della direttrice Zaporižžja, con l’accerchiamento meridionale del villaggio di Verkhnya Tersa e l’eliminazione di questo snodo di trasporto ucraino. Il 18 febbraio, il villaggio di Krynychne (47°41′06″ N 36°07′59″ E – 20 abitanti nel 2001) è stato presidia russi.

Nel settore Tsvitkove-Zaliznychne, le forze armate russe hanno raggiunto la cresta del bacino idrografico del fiume Haichur e le sorgenti dei fiumi Verkhnyaya Tersa e Zherebets’ River. Più a valle inizia la discesa verso l’autostrada T-04-08, che si estende nella valle dei fiumi Verkhnyaya Tersa, Zherebets’ Rive e Konka River, dove le forze srmate ucraine hanno creato una linea di posizioni difensive e barriere ingegneristiche a protezione del settore Orechiv in direzione Zaporižžja da est.

