ISRAELIRANWAR. Washington, aperti i lavori del Consiglio di Pace. Trump: l’ONU non ha soddisfatto le mie aspettative. Tensione ai confini con il Libano. Israele, Iran, Stati Uniti pronti per lo scontro

Nel primo pomeriggio, ore italiane 14:20, Il capo del Comitato per l’Amministrazione di Gaza è arrivato a Washington per partecipare a una riunione del Consiglio per la Pace. Intorno alle 15:30 ore italiane il Consiglio di Pace ha aperto ufficialmente i lavori. Il Messico ha rifiutato un seggio nel Consiglio di Pace a causa dell’assenza di rappresentanti palestinesi. I lavori sono stati aperti da Donald Trump che è arrivato al Consiglio con le delegazioni nella sede del “Consiglio per la Pace” a Washington. Delegazioni presenti: Albania, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bahrein, Bulgaria, Cambogia, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Egitto, El Salvador, Unione Europea, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Israele, Italia, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Paraguay, Polonia, Qatar, Corea del Sud, Romania, Arabia Saudita, Slovacchia.

Donal Trump ha dichiarato: “Molti credono che la pace sia impossibile in Medio Oriente, ma alla fine siamo riusciti a raggiungerla. Il movimento Hamas ci ha promesso di consegnare le armi e stiamo aspettando che mantenga la promessa. Stiamo lavorando per risolvere la questione libanese, che è un problema minore rispetto a quello che stiamo facendo. Pensavo di ricevere il Premio Nobel per la Pace, ma non hanno corretto il loro errore. Tuttavia, questa questione non mi riguarda più. Chiedo all’Iran di firmare un accordo con noi. Se non lo fanno, succederà qualcosa. Contribuiremo con 10 miliardi di dollari al “Consiglio di Pace”. All’Iran Donald Trump ha dato 10 giorni per firmare gli accordi. Sempre Trump ha detto: “Le Nazioni Unite hanno grandi capacità, ma non sono ancora state all’altezza delle mie aspettative”.

Il Ministro degli Esteri giordano, in un discorso al Consiglio di Sicurezza: “L’intera comunità internazionale respinge l’annessione della Cisgiordania e Trump ha confermato che non la permetterà. Tuttavia, il governo israeliano ha accelerato le sue azioni illegali per imporre l’annessione come un fatto compiuto, il che mina le possibilità di raggiungere la pace. L’annessione della Cisgiordania annienta ogni possibilità di raggiungere una pace giusta e deve cessare immediatamente. Il massacro a Gaza è cessato, ma la sofferenza della sua popolazione continua, con case distrutte, scuole demolite, bambini affamati e feriti e malati senza cure”.

Secondo The Guardian: “L’amministrazione Trump prevede di istituire una base militare a Gaza di oltre 350 dunam, per migliaia di combattenti delle forze internazionali, tra cui 26 torri di osservazione e rifugi sotterranei”.

Dopo essere arrivato oggi all’aeroporto Ben Gurion per un colloquio con l’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckbee, Tucker Carlson ha dichiarato al Daily Mail: “La sicurezza aeroportuale ha preso il mio passaporto e quello del mio principale produttore, li ha portati in una stanza per gli interrogatori e ha cercato di capire di cosa stessi parlando con l’ambasciatore Huckbee”. “L’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee commenta le dichiarazioni di Carlson: “Chiunque entri o esca da Israele (o da qualsiasi altro Paese) viene sottoposto a controlli passaporti e regolarmente sottoposto a domande di sicurezza. Persino io, che entro o esco con un passaporto diplomatico e un visto diplomatico”.

Un portavoce dell’ambasciata statunitense in Israele, parlando al Daily Mail, ha negato la detenzione di Carlson e ha dichiarato che “ha ricevuto gli stessi controlli di passaporti a cui innumerevoli visitatori in Israele, tra cui l’ambasciatore Huckabee e altri diplomatici, si sottopongono come parte del loro ingresso e uscita di routine da Israele”.

In merito alle relazioni con l’Iran, il Senatore Lindsey Graham: “La decisione degli Stati Uniti sull’Iran è già stata presa. Tutte queste navi non arriveranno qui solo perché il tempo è bello in questo periodo dell’anno”. Senatore Ted Cruz: “La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha una sola opzione: rinunciare al potere. Non credo che il Presidente Trump cadrà nell’amo”.

Il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha preso in giro la Russia ieri al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, durante una riunione dedicata alle critiche internazionali sulle azioni del governo in Giudea e Samaria: “È stato piuttosto divertente sentire la rappresentante russa parlare di diritto e diritto internazionale, di occupazione, annessione di territori e risoluzione pacifica del conflitto. Devo ammettere che ho dovuto trattenermi dal ridere a crepapelle durante il suo discorso”.

Sergej Lavrov ha riferito in una intervista ad al Arabya: “Le autorità siriane considerano la presenza russa a Khmeimim e Tartus un fattore di stabilità che controbilancia l’influenza di altri attori; Gli Stati Uniti stanno agendo saggiamente ritirando le forze nella Siria nord-orientale, ma ciò rischia di far emergere nuove minacce nella regione”. Lavrov ha messo in guardia dalle “conseguenze spiacevoli” in caso di nuovi attacchi contro l’Iran; Lavrov ha definito scorretti i tentativi di Ginevra di chiedere all’Iran di rinunciare completamente al suo diritto di arricchire l’uranio. Il Cremlino nella giornata del 19 febbraio in una nota ha scritto: “Stiamo osservando un’escalation senza precedenti in Iran”.

Il deputato Thomas Harold Massie e il deputato Rohit Khanna riferiscono che costringeranno il Congresso degli Stati Uniti a votare la prossima settimana una risoluzione sui poteri di guerra, per impedire a Trump di attaccare l’Iran senza la previa approvazione del Congresso.

I dipendenti di diverse ambasciate europee hanno lasciato il Medio Oriente nelle ultime settimane, lasciando indietro solo il personale essenziale.

Secondo la CNN: Israele ha alzato il livello di allerta nelle ultime 24 ore. Il sistema di sicurezza israeliano è stato dichiarato in stato di massima allerta e i servizi di emergenza hanno ricevuto istruzioni di “prepararsi alla guerra”, secondo il canale locale N12. Se gli Stati Uniti dovessero davvero attaccare l’Iran, Israele si unirebbe a loro. I funzionari considerano inevitabile un attacco americano, secondo il portale Ynet. L’operazione militare congiunta tra i due paesi probabilmente continuerà per settimane e sarà significativamente più ampia di un “attacco chirurgico”.

Il Ministero della Salute israeliano ha tenuto un incontro con i responsabili degli ospedali e ha chiesto loro di dimostrare la loro preparazione a una possibile guerra con l’Iran, anche in caso di interruzioni di corrente. Anche il Ministero dell’Istruzione ha chiesto di mantenere uno stato di preparazione, mentre le piattaforme dei coloni hanno parlato dell’apertura e dell’allestimento di rifugi e stanze di protezione in posizioni strategiche.

Mahdi Mohammadi, consigliere del presidente del parlamento iraniano: “La minaccia contro l’Iran ha raggiunto un livello senza precedenti, o più precisamente, l’America vuole farci credere che lo abbia raggiunto. In cambio, l’Iran ha elevato la minaccia contro l’America a un livello senza precedenti. Il palcoscenico è ora pronto per uno scontro storico. Non so cosa ne pensi l’America, ma in Iran non c’è motivo di ritirarsi”

Ed ora uno sguardo gli scenari militari aperti in Medio Oriente e in Asia occidentale aggiornato nel 16:30 del 19 febbraio. British Times: “la Gran Bretagna sta impedendo agli Stati Uniti di usare le sue basi per attaccare l’Iran, a causa della controversia sulla consegna della base di Diego Garcia. Gli inglesi non hanno ancora dato agli americani il permesso di usare le loro basi per attaccare l’Iran, sullo sfondo della disputa. Trump e Starmer si sono parlati martedì sera, e in seguito Trump ha pubblicato la dichiarazione di ieri sera riguardo all’isola congiunta”.

Numerose petroliere, aerei da trasporto militare e velivoli AWACS sono arrivati ​​dagli Stati Uniti in Europa e ora sono diretti in Medio Oriente. 9 aerei cisterna KC-135R ; 3 aerei da trasporto militare C-130J e C-17. Due aerei AWACS Boeing E-3 Sentry Si prevede che la maggior parte degli aerei cisterna atterrerà presto a Creta per uno scalo e poi scorterà i propri caccia verso il Medio Oriente. Non c’è dubbio che il traffico aereo dagli Stati Uniti al Medio Oriente nelle ultime 48 ore sia stato insolitamente elevato e significativo.

La portaerei CVN 78 Gerald R. Ford si trova attualmente al largo delle coste del Marocco, in rotta verso il Medio Oriente nell’ambito di un rafforzamento militare contro l’Iran. Nel pomeriggio del 18 febbraio un drone da ricognizione americano MQ-4C sta monitorando l’Oman. Reuters: “tutte le forze statunitensi concentrate in Medio Oriente dovrebbero essere in posizione entro metà marzo”.

Un Tu-214PU ha lasciato Teheran il 19 febbraio. L’Iran ha chiuso lo spazio aereo nel sud del Paese, nell’area dello Stretto di Hormuz e del Golfo di Oman, per diverse ore il 19 febbraio a causa di esercitazioni missilistiche. Nelle ultime due o tre settimane, l’Iran ha chiuso la struttura segreta Talkan-2 presso la base strategica di Parchin, proteggendola di fatto da un possibile attacco. Lindsay e Craig Foreman, una coppia sposata del Regno Unito detenuta in Iran da oltre un anno, sono stati condannati a dieci anni di carcere per spionaggio. L’ambasciatore iraniano in Russia, in merito agli aerei cargo russi Il-76TD atterrati di recente in Iran: “Negli ultimi anni abbiamo firmato ottimi contratti in ambito militare con la Russia, e gli aerei che atterrano nel Paese stanno implementando questi contratti.”

France Press: “L’esercito tedesco sta trasferendo “temporaneamente” alcune forze da Erbil, nel nord dell’Iraq, a causa dell’escalation delle tensioni in Medio Oriente, pur mantenendo quelle essenziali”.

Secondo il Wall Street Journal, “il governo siriano prevede di chiudere completamente il campo di Al-Hol, nell’est del paese, entro il 2027. È il Centro di detenzione per migliaia di donne e bambini dei combattenti dell’ISIS. La decisione di chiudere il famigerato campo è stata presa in seguito ai disordini seguiti alla confisca del territorio da parte dell’esercito siriano ai curdi che controllavano e gestivano il campo. Damasco accusa i curdi di aver deliberatamente creato il caos durante la loro frettolosa ritirata dalla zona, e ci sono volute ore prima che le truppe siriane riconquistassero il campo. Durante questo periodo, molti sono fuggiti e le infrastrutture del campo sono state danneggiate. La maggior parte dei prigionieri in questa struttura sarà presto trasferita in un nuovo campo vicino ad Aleppo. Gli Stati Uniti stanno terminando le loro operazioni nel Paese e ritirando tutte le truppe dalla Siria”.

Israele sta effettuando un’ondata di attacchi aerei contro obiettivi in ​​Libano nelle prime ore del 19 febbraio. Gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale, le aree di Ansar, Tabna, le alture di al-Rihan, Iqlim al-Tuffah e al-Baysariyeh. Le forze di difesa Israeliane affermano che la loro ondata di attacchi aerei sul Libano meridionale durante la notte ha preso di mira le infrastrutture di Hezbollah, inclusi depositi di armi, lanciarazzi e altri siti militari. Allerta al confine settentrionale a causa dei timori di un’escalation con Hezbollah.

Centinaia di account sono apparsi nelle ultime 72 ore, tutti a sostegno di Netanyahu e Reza Pahlavi. Hanno tutti la stessa immagine di intestazione sul social “X”.

Secondo fonti social israeliane, Israele schiera batterie missilistiche a lungo raggio in posizioni strategiche, in previsione di un eventuale attacco da parte dell’Iran. Al Beilinson Hospital, è stato chiesto agli infermieri di essere disponibili durante il fine settimana. Hadashot: “Sono stati aperti rifugi in diverse località di Israele”

Gli sfollati si accalcano davanti a una mensa di beneficenza nella città di Khan Younis, in cerca di una colazione, mentre le condizioni di vita e umanitarie continuano a deteriorarsi e Israele si rifiuta di rispettare le disposizioni di soccorso e ricostruzione.

Giovani strappano la bandiera israeliana dopo che è stata issata da un colono alla periferia della città di Beit Ummar, a nord di Hebron. Scontri tra giovani e IDF nella città di Burqa, a nord-ovest di Nablus. Le IDF continuano a bruciare veicoli dopo averli confiscati ai palestinesi, all’ingresso settentrionale della città di Al-Zahiriya, a sud di Hebron.

