Il Capo della CIA, William Burns ha dichiarato: “Se non aiutiamo gli ucraini, potrebbero essere sconfitti dalla Russia entro la fine dell’anno”. Negli Stati Uniti la mancata approvazione al pacchetto di aiuti per l’Ucraina sta alzando la tensione ai massimi livelli.

E in Europa in fatto di tensione non va meglio: il ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann, dopo la detenzione di due presunti agenti dell’intelligence russa, ha chiesto l’opposizione alla “strategia terroristica di Vladimir Putin”. “Le accuse di presunta organizzazione di esplosioni e incendi dolosi sono una circostanza nuova. La Germania si trova sempre più al centro dell’attenzione della Russia. Gli arresti hanno avuto un enorme potere simbolico e hanno dimostrato quanto sia forte la nostra democrazia. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che la strategia terroristica di Vladimir Putin non abbia alcuna possibilità di attecchire”, ha detto Bushman.

Sempre dalla Germania, si apprende da Olaf Scholz che: “I partner della NATO possono fornire all’Ucraina sei sistemi Patriot”. Ricordiamo che l’Ucraina ne ha chiesti 25. L’Italia ha trasferito un lotto di camion Iveco VM-90 in Ucraina.

Il vice segretario Generale della NATO ha affermato che non ci saranno le condizioni per invitare l’Ucraina nell’alleanza prima del vertice, che si terrà a Washington nel luglio di quest’anno.

In Ucraina Natalya Gumenyuk è stata licenziata dalla carica di capo del Centro per le comunicazioni strategiche delle Forze di difesa del sud, Stato maggiore delle forze armate ucraine.

Il 18 aprile gli operatori dei media ucraini avevano chiesto alla leadership militare di sostituire Gumenyuk nella sua posizione. I giornalisti hanno affermato che vieta la copertura dei “crimini di guerra” nella regione di Cherson e non consente l’accesso alle forze armate.

Dalla social sfera russa arrivano immagini del Ministro per la Difesa russa Shoigu che ha ispezionato le imprese dell’industria della difesa nella regione di Omsk, compresa la produzione di carri armati T-80BVM e sistemi lanciafiamme pesanti TOS-1A Solntsepek.

Il Ministro russo è stato informato che, secondo le sue istruzioni, la sicurezza dei veicoli blindati è stata aumentata durante la loro preparazione per la spedizione nella zona del Distretto Militare Settentrionale.

Il capo del dipartimento militare russo è stato inoltre informato che nell’ultimo anno l’azienda ha aumentato di 2,5 volte la produzione dei sistemi lanciafiamme pesanti TOS-1A Solntsepek.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 19 aprile.

Secondo il team OSINT di Ukraine Battle Map durante l’attacco delle forze armate ucraine a Dzhankoy (Crimea), almeno cinque lanciamissili di difesa aerea S-400 siano stati distrutti, e non tre, come si pensava in precedenza.

Le forze armate russe hanno effettuato attacchi combinati notturni contro obiettivi nelle retrovie russe. Nella prima metà della notte, i sistemi di difesa aerea e gli obiettivi nemici sono stati distrutti da “Geranium”. Alle 05:00, i missili lanciati dai bombardieri strategici Tu-95ms sono entrati nello spazio aereo ucraino. Sono state udite numerose esplosioni nelle regioni di Dnipropetrovs’k, Pavlohrad, Odessa, Kryvyj Rih, Poltava e Charkiv. Il 18 aprile si è anche appreso che a seguito di un attacco all’aeroporto di Dnipropetrovs’k, le forze armate russe hanno distrutto tre MiG-29 con munizioni a grappolo.

In direzione di Cherson, le Forze Armate dell’Ucraina mantengono una presenza sulla sponda a Krynki e sul ponte Antonovsky. Il 17 aprile, le forze armate ucraine hanno ricostituito il personale con una piccola forza da sbarco. Ci sono bombardamenti reciproci e i droni ucraini continuano a rappresentare una seria minaccia per le truppe russe. Inoltre, le forze armate ucraine sparano regolarmente contro i civili: ieri, a seguito di un attacco ucraino su Aleshki, un civile è stato ferito da schegge.

Sul fronte Zaporozhzhie ci sono battaglie a Rabotinye, dalla social sfera si apprende che vi sarebbe una avanzata delle truppe russe a nord-ovest di Verbovove. Gli ucraini dispongono di molti droni con telecamere notturne; Baba Yaga ed esacotteri FPV. Nella social sfera afferente alla Russia si dice che le forze armate ucraine utilizzino mine di mortaio a grappolo israeliane M971 di calibro 120 mm. Durante la giornata, un drone ucraino è stato abbattuto sopra la centrale nucleare di Zaporozhzhie. Gli attacchi agli impianti nucleari sono diventati permanenti.

In direzione sud di Donetsk, le forze armate russe stanno avanzando nel sud di Krasnohorivka, l’artiglieria e l’aviazione russa lavorano a stretto contatto. Le truppe russe stanno già operando a nord dei binari ferroviari.

A nord-ovest di Avdiivka, l’esercito russo sta cercando di coprire Novokalynove. La significativa avanzata delle truppe russe vicino a Ocheretyne ha suscitato discussioni nel segmento ucraino dei social network.

Battaglie si stanno svolgendo all’Orologio di Yar, la linea di contatto di combattimento è rimasta senza cambiamenti significativi per 24 ore. Le aree urbane in cui si sono trincerati i militari ucraini sono soggette a continui attacchi da parte del FAB e dell’UMPC.

In mattinata, il governatore di Sebastopoli ha riferito che l’obiettivo aereo è stato distrutto sul mare a grande distanza dalla città. Intorno a mezzanotte, 25 bersagli aerei sono stati abbattuti sulla regione di Belgorod mentre si avvicinavano a Belgorod, gli edifici residenziali sono stati danneggiati e si sono verificati incendi a terra; Continuano i bombardamenti delle zone di confine della regione e le forze armate ucraine effettuano attacchi con droni.

Le forze armate ucraine hanno sparato 133 munizioni contro la regione DPR, 11 civili sono rimasti feriti. Horlivka colpita dagli ucraini da missili HIMARS MLRS e M-31 (armi a frammentazione).

Graziella Giangiulio

