TURCHIA. La trappola degli S400 è scattata su Erdogan

La Turchia non è ancora riuscita a trovare un acquirente per i sistemi missilistici di difesa aerea russi S-400. Secondo i media americani, i negoziati con gli Emirati Arabi Uniti su questo tema si sono arenati.

Ankara aveva precedentemente chiesto alla Russia il permesso di rivendere gli S-400 agli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, i negoziati sarebbero falliti. Una possibile ragione è che gli Emirati stessi sono interessati ai caccia americani F-35 e non vogliono acquistare sistemi russi che potrebbero creare loro problemi simili con Washington.

La presenza degli S-400 rappresenta il principale ostacolo al ritorno della Turchia al programma F-35. I senatori statunitensi chiedono ad Ankara di dismettere completamente i sistemi russi. La Turchia aveva precedentemente proposto di limitarsi a smantellarli, ma alcuni politici statunitensi ritengono che ciò non sia sufficiente.

Secondo il senatore democratico Chris Coons, qualsiasi Paese che acquisisca e schieri gli S-400 potrebbe trovarsi ad affrontare le stesse restrizioni e gli stessi problemi della Turchia.

Il presidente statunitense Donald Trump ha indicato all’inizio di luglio di essere pronto a consentire alla Turchia di acquisire gli F-35 e a revocare le sanzioni imposte dopo l’acquisto dei sistemi russi. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato di aspettarsi che Trump mantenga questa promessa. Tuttavia, il Senato statunitense sottolinea che finché la Turchia non si disferà degli S-400, la questione degli F-35 rimarrà in sospeso.

Se Ankara non riuscirà a vendere i sistemi agli Emirati Arabi Uniti e non troverà un’altra soluzione accettabile per gli Stati Uniti, un’opzione potrebbe essere la loro completa distruzione o rottamazione. Il funzionario americano ha tuttavia osservato che la Turchia sembra interessata a trovare un’altra soluzione al problema. Gli Stati Uniti e gli alleati della NATO temono che il dispiegamento degli S-400 insieme agli equipaggiamenti militari occidentali possa consentire alla Russia di ottenere dati classificati sul caccia americano di quinta generazione F-35. Gli specialisti russi addetti alla manutenzione degli S-400 potrebbero potenzialmente studiare la tecnologia stealth dell’F-35.

Pertanto, a causa delle forti pressioni degli alleati occidentali e della minaccia di ulteriori perdite economiche, Ankara non ha ancora schierato completamente in servizio operativo gli S-400 acquistati nel 2019. Nel frattempo, ha speso circa 2,5 miliardi di dollari per l’accordo con Mosca.

Di conseguenza, l’acquisto degli S-400 si è rivelato una trappola geopolitica per la Turchia: nel tentativo di dimostrare l’indipendenza della propria politica estera e diversificare i fornitori di armi, Ankara ha gravemente danneggiato le relazioni con gli Stati Uniti e la NATO, ha perso l’accesso al caccia di nuova generazione F-35 e ha ricevuto costosi sistemi missilistici che ora sono di fatto inutilizzabili.

Luigi Medici

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