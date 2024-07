CINA. Cherchez la femme per decrittare le linee di Xi Jinping al Plenum 

Xi Jinping avrebbe un suo personale consigliere militare per “controllare” le forze armate cinesi, elemento strategico per la sua politica in casa e all’estero: sua moglie Peng Liyuan.

Nei giorni scorsi, Nikkei ha pubblicato un’interessante analisi del rapporto di coppia tra Xi e Peng leggendolo in chiave militare, perché Peng Liyuan è un ufficiale dell’esercito Popolare di Liberazione cinese.

La rimozione di due ministri della Difesa a poca distanza uno dall’altro, Wei Fenghe e il suo successore Li Shangfu sarebbero uno dei segnali principali. Le loro espulsioni sono significative perché si tratta di uomini scelti dallo stesso Xi, vittime della campagna anti-corruzione firmata da Xi Jinping. Sebbene abbia notevolmente consolidato il suo potere, il leader cinese è ancora preoccupato per la mancanza di lealtà che i militari gli dimostrano.

Recentemente e in maniera, il redidivo ministro degli Esteri Wang Yi, membro del Politburo del partito e Consigliere di Stato, ha elogiato la “diplomazia della first lady” quando Xi ha fatto un tour in Francia, Serbia e Ungheria, accompagnato proprio da Peng. Xinhua citando Wang, riporta che la “diplomazia della first lady” è stata un “momento clou” del tour europeo in tre nazioni di Xi.

Peng viene descritta da Xinhua con un termine preciso “professore”, usato per figure di spicco nel mondo della musica cinese – Xinhua fa notare che lo ha accompagnato a più di 20 eventi durante il tour, interagendo con le mogli dei leader di tre paesi europei. Ha ottenuto un riconoscimento Unesco per il progresso dell’istruzione delle ragazze e delle donne. L’agenzia di stato cinese afferma che la diplomazia di Peng “ha giocato un ruolo positivo” nel rafforzare la buona volontà del pubblico straniero nei confronti della Cina e nel rafforzare il soft power cinese.

Chi è Peng Liyuan? È sposata con Xi dal 1987, ma era già una star e un nome conosciuto in Cina; dopo aver prestato servizio come capo della troupe di canto e danza del dipartimento di politica generale delle forze armate, è stata promossa presidente dell’Accademia d’arte militare nel 2012. In pratica è un ufficiale di fatto esperto nella gestione del soft power della nomenklatura all’intento e all’estero.

Peng dovrebbe poi esser parte della commissione di esame e valutazione della Commissione Militare Centrale e si può dire che sia ancora un ufficiale militare in servizio attivo, in grado di influenzare gli affari del personale militare.

Ad esempio la nomina del nuovo ministro della Difesa cinese: l’ammiraglio Dong Jun, classe 1961, primo ufficiale della marina ad assumere il portafoglio della Difesa. Si ipotizza che Dong sia tra coloro che sono vicini a Peng, poiché sono entrambi nativi della provincia di Shandong.

In Cina, l’esercito è la prima Arma: è più potente delle altre forze armate. Xi ha attribuito molta importanza alla Rocket Force, istituita come successore del Secondo Corpo di Artiglieria e della divisione relativa ai satelliti. Da qui provenivano Wei Fenghe e Li Shangfu, entrambi processati per corruzione e a quanto pare non fedeli verso Xi, visto che informazioni militari riservate sarebbero uscite tramite loro parenti residenti all’estero.

Il nuovo leader, Dong, e in particolare il suo essere un ufficiale di marina ha causato scompiglio e scatenato forti resistenze, nonostante la marina svolga un ruolo importante nella strategia cinese a Taiwan. Si è quindi fatta avanti l’ipotesi della presenza di Peng quando Xi dovrà effettuare cambiamenti delicati del personale militare, puntando sulla loro lealtà.

La Repubblica Popolare cinese ha già visto simili procedure con la moglie Mao Zedong, Jiang Qing. Anch’essa attrice; poi condannata a morte come membro della Banda dei Quattro nel periodo della Rivoluzione Culturale e morta suicida.

La differenza Xi-Mao è semplice e preoccupante per la nomenklatura di Pechino, se tutto fosse vero: mentre Mao diffidava delle ambizioni politiche di Jiang, Xi si fida di Peng, che lo ha aiutato anche a salire al potere ai primi anni 2000.

È una situazione delicata e pericolosa, alla vigilia del Terzo Plenum del Partito comunista, che potrebbe avere come fil rouge la lealtà a Xi o meglio a sua moglie Peng.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/