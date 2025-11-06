TRADE WAR. Pechino eliminerà i dazi sui prodotti agricoli USA

La Cina sospenderà i dazi di ritorsione sulle importazioni statunitensi, compresi i dazi sui prodotti agricoli, dopo l’incontro della scorsa settimana tra i leader dei due Paesi, come confermato mercoledì da Pechino, ma le importazioni di soia statunitense sono ancora soggette a dazi del 13%.

La commissione tariffaria del Consiglio di Stato eliminerà i dazi fino al 15% imposti su alcuni prodotti agricoli statunitensi a partire dal 10 novembre, mantenendo al contempo i dazi del 10% introdotti in risposta ai dazi del “Giorno della Liberazione” del presidente Donald Trump, riporta Reuters.

Gli investitori su entrambe le sponde del Pacifico hanno provato un senso di sollievo quando Trump ha incontrato il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud, attenuando i timori che le due maggiori economie mondiali potessero abbandonare i colloqui per risolvere una guerra tariffaria che ha sconvolto le catene di approvvigionamento globali. Trump e la Casa Bianca si sono affrettati a esprimere la loro posizione sull’incontro, ma la parte cinese non ha immediatamente fornito un riepilogo dettagliato di quanto concordato.

Il taglio dei dazi, tuttavia, lascia gli acquirenti cinesi di soia statunitense a dover pagare tariffe del 13%, un costo che, secondo i commercianti, rende le spedizioni statunitensi ancora troppo costose per gli acquirenti commerciali, rispetto alle alternative brasiliane.

Dopo l’incontro, la Casa Bianca ha dichiarato che la Cina acquisterà almeno 12 milioni di tonnellate di soia statunitense negli ultimi due mesi del 2025 e almeno 25 milioni di tonnellate in ciascuno dei prossimi tre anni.

Pechino non ha ancora confermato queste cifre e gli operatori commerciali stanno monitorando attentamente eventuali segnali di acquisti su larga scala.

Gli importatori cinesi hanno recentemente acquistato 20 carichi di soia brasiliana più economica, poiché i prezzi sudamericani si sono abbassati in previsione di una ripresa delle vendite statunitensi al più grande importatore di soia al mondo.

La soia brasiliana per la spedizione di dicembre è quotata con un premio di 2,25-2,30 dollari rispetto al contratto di Chicago di gennaio, rispetto ai 2,40 dollari al bushel offerti per i fagioli statunitensi spediti dalla costa del Golfo degli Stati Uniti, hanno affermato gli operatori commerciali.

Prima dell’incontro della scorsa settimana, il commerciante statale COFCO ha effettuato i primi acquisti cinesi dal raccolto statunitense di quest’anno, un atto che gli analisti hanno interpretato come un gesto di buona volontà.

Nel 2024, la Cina ha acquistato circa il 20% della sua soia dagli Stati Uniti, in calo rispetto al 41% del 2016, l’anno precedente il primo mandato presidenziale di Trump, secondo i dati doganali.

Quest’anno, la Cina ha ampiamente evitato i raccolti statunitensi del raccolto autunnale a causa degli elevati dazi doganali, costando agli agricoltori americani miliardi di dollari in mancate esportazioni.

In un incontro con una delegazione commerciale agricola statunitense tenutosi martedì, il principale negoziatore commerciale cinese Li Chenggang ha attribuito le “fluttuazioni” nel commercio agricolo tra i due paesi ai dazi statunitensi, come evidenziato da un resoconto dell’incontro pubblicato dal Ministero del Commercio cinese.

Cina e Stati Uniti sono “importanti partner commerciali nel settore agricolo”, ha affermato Li, aggiungendo di sperare che Washington possa collaborare con Pechino per creare condizioni favorevoli alla cooperazione. Il governo cinese ha dichiarato che avrebbe sospeso per un anno anche i dazi aggiuntivi del 24% imposti sui beni statunitensi ad aprile.

Mercoledì il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che la Cina eliminerà o sospenderà per un anno anche alcune misure di ritorsione non tariffarie, tra cui le misure di controllo delle esportazioni annunciate a marzo e aprile contro alcune entità statunitensi.

Luigi Medici

