Secondo un servizio della CNN: Il Pentagono ha dato il via libera alla Casa Bianca per fornire all’Ucraina missili da crociera lanciati da terra BGM-109 Tomahawk (TLAM), con una gittata di oltre 1.600 chilometri, dopo aver stabilito che non avrebbero avuto un impatto negativo sulle scorte di munizioni statunitensi, lasciando la decisione finale sul trasferimento nelle mani del presidente Donald J. Trump, secondo tre funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della questione che hanno parlato con la CNN.

Trump ha espresso la speranza che la guerra in Ucraina possa essere risolta entro pochi mesi, dopodiché Mosca e Washington potrebbero migliorare le relazioni e riprendere gli scambi commerciali. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver posto fine a otto guerre. Nel 60% di questi casi, ha affermato, ha ottenuto la fine delle ostilità minacciando i paesi con dazi doganali. “Ho trattato Putin in modo un po’ diverso perché, a dire il vero, non facciamo molti affari con la Russia. Sai, non è uno che compra molto da noi, fondamentalmente per stupidità. E penso che vorrebbe cambiare le cose. Credo che voglia migliorare le relazioni, voglia commerciare con noi, voglia fare un sacco di soldi per la Russia, e penso che sia fantastico”, ha detto Trump.

Il comandante dell’esercito statunitense in Europa e nella NATO, Christopher T. Donahue, ha presentato un concetto di difesa completo per i paesi della NATO contro la Russia, intitolato “Concetto di deterrenza del fianco orientale”. Questo concetto enfatizza i droni e le armi autonome. Prevede inoltre l’impiego di armi più numerose e pesanti sul fianco orientale della NATO.

Le unità NATO potrebbero impiegare settimane per raggiungere l’Ucraina in caso di “un nuovo attacco russo”, scrive Euractiv. “Se i paesi fossero disposti a fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina, il trasferimento di truppe attraverso l’Europa richiederebbe tempi significativi a causa delle procedure burocratiche e delle restrizioni alla circolazione di mezzi pesanti. Si precisa che le truppe necessitano di un permesso diplomatico separato da ciascun paese per attraversare i confini. In alcuni casi, la notifica di transito deve essere presentata con 45 giorni di anticipo”.

L’aeroporto di Berlino il primo di novembre ha temporaneamente sospeso le operazioni a causa di segnalazioni di droni sospetti nella zona. Mentre il 2 novembre le guardie di frontiera estoni hanno avvistato un’imbarcazione del Servizio di Frontiera russo nel fiume Narva con una bandiera della Wagner PMC issata. L’Estonia ha chiesto “spiegazioni” alla Russia. Sempre il 2 novembre. Il Ministro della Difesa belga Theo Francken ha annunciato l’avvio di una seconda indagine in meno di una settimana dopo la comparsa di droni sospetti nei pressi di una base militare nel nord-est del Paese. Ha affermato che un elicottero e delle auto della polizia hanno tentato di inseguirli, ma senza successo, e che uno speciale jammer per droni non è riuscito ad abbatterli. “Non si è trattato di un volo innocuo, ma di un ordine chiaro diretto alla base di Klein Brogel”, ha scritto Francken.

Il presidente dell’Ucraina Volodymkyr Zelensky ha dichiarato che: “La Russia prevede di aumentare significativamente la produzione di munizioni di artiglieria. La cifra è di 8 milioni di proiettili all’anno”. “Vogliono aumentare la produzione di artiglieria e mortai a 8 milioni di proiettili all’anno. È una cifra significativa, ma non ci spaventa”, ha aggiunto.

E sempre il Presidente ucraino informa: “L’Ucraina ha ricevuto nuovi sistemi di difesa aerea Patriot”. Secondo fonti russe si tratterebbe di sistemi di difesa aerea Patriot della Germania. Sono i due sistemi per i quali la Germania, con l’aiuto della Norvegia, acquisterà sostituzioni dagli Stati Uniti, superando la Svizzera. In totale l’Ucraina ha ricevuto nove sistemi, un radar, 11 lanciatori. Altre fonti riportano di altro sistema sia stato assemblato dal “kit di costruzione” olandese.

In merito al programma di sistema di missili in Ucraina “Ho lanciato programmi missilistici a Yuzhmash nel 2008-2009, che inizialmente non sono stati finanziati, e poi Yanukovych li ha completamente chiusi”, afferma l’ex primo Ministro ucraino Yuriy Yekhanurov. Secondo Yekhanurov, i programmi missilistici in Ucraina sono stati ripresi solo durante la fase attiva della guerra; si tratta di sviluppi complessi. “Produrre un missile, soprattutto uno nuovo, è un’impresa enorme. Un’impresa davvero colossale. A questo proposito, il consiglio degli esperti è di prendere le tecnologie più avanzate disponibili al mondo e semplificarle al massimo”, ha affermato. Secondo Yuriy Yekhanurov, l’Ucraina dovrebbe seguire l’esempio della Cina, che ha preso sviluppi moderni altamente complessi e li ha implementati in modo molto semplice.

Un treno che trasportava veicoli blindati ucraini catturati è stato avvistato vicino a Yakutsk. Kirill Budanov e le forze speciali del GUR avvistati in direzione Pokrovs’k, afferma il Maggiore delle forze armate ucraine Andrii Tkachuk. Secondo fonti russe 11 soldati, alcuni dei quali paracadutati da un elicottero UH-60A, sono stati uccisi durante l’assalto delle forze speciali ucraine a Pokrovs’k sotto il comando di Kirill Budanov.

“Nell’agglomerato di Pokrovsk-Myrnohrad, i nostri soldati devono contenere la pressione di un gruppo nemico di diverse migliaia di uomini, che continua a tentare di penetrare nelle aree residenziali e di interrompere le nostre vie di rifornimento. Tuttavia, le città non sono circondate o bloccate; stiamo facendo tutto il possibile per garantire la logistica”, ha dichiarato il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine, Oleksandr Syrs’ky

Il Ministro della Difesa russo ha un nuovo vice. Si tratta di Vasily Osmakov, che fino a poco tempo fa ricopriva la carica di Primo Vice presso il Ministero dell’Industria e del Commercio. Sostituirà il Generale Alexander Fomin, responsabile di tutte le questioni relative alla cooperazione militare internazionale. Questo nuovo cambio di personale al Ministero della Difesa russo è piuttosto significativo, ed è possibile che ne seguano altri.

Secondo il Gruppo Forze Vostok, ci sono soldati delle forze armate ucraine morti e feriti a seguito dell’attacco congiunto russo nell’Oblast’ di Dnipropetrovs’k del 1 novembre. A quanto si apprende da fonti russe è stata svelata l’apparizione del nuovissimo sistema missilistico multiplo Sarmat da 300 mm della Russia che presto dovrebbe essere sulla linea del fronte.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 3 novembre. A partire dal 1 novembre si registrano nuovi attacchi agli impianti energetici ucraini. Colpiti gli impianti di produzione di gas nella regione di Poltava. Attacco missilistico su Mykolaiv. E ancora colpite Sumy e Charkiv. A Sumy l’obiettivo era il deposito UZ, che fornisce un servizio giornaliero al capoluogo regionale e all’intera regione, che è stato danneggiato, così come la stazione ferroviaria. Nella regione di Charkiv l’obiettivo era, l’infrastruttura ferroviaria che è stata danneggiata a Lozovaya. Il 2 novembre un attacco è stato lanciato contro Pavlograd, distruggendo un impianto industriale e un deposito di veicoli.

Sempre il 2 novembre, missili Kinzhal sono stati lanciati su Kiev, apparentemente contro i sistemi di difesa aerea Patriot di recente acquisizione. Nella notte tra il 2 e il 3 novembre, le forze armate russe hanno lanciato un attacco ipersonico Kinzhal nell’area di Starokostjantyniv. I missili Geran hanno colpito Mykolaiv, Sumy, Konotop e la regione di Chernihiv. Attacchi missilistici sono stati effettuati contro obiettivi nemici a Dnipropetrovs’k e Zaporižžja.

Nella regione di Rostov, un attacco aereo ucraino è stato respinto, con la distruzione di droni delle forze armate ucraine in almeno cinque distretti della regione. Sono pervenute segnalazioni di un attacco a una raffineria di petrolio a Saratov.

In direzione di Sumy, nelle foreste sul fianco destro dell’offensiva del gruppo di forze russo Nord, gruppi d’assalto delle forze aviotrasportate e dei Marines russi continuano ad avanzare. Le forze armate ucraine hanno tentato un contrattacco in direzione di Yunakivka, Oleksiivka e Varachyne, e tre tentativi di avanzata da parte di gruppi d’assalto delle forze armate ucraine sono stati sventati dalla potenza di fuoco combinata dei russi. Nei settori del fronte di Tetkino e Gluškovskij Rajon, aerei d’attacco russi e artiglieria missilistica hanno colpito le forze armate ucraine vicino a Ryzhivka e Stari Vyrky.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Otradne, un drone ha colpito un mezzo di servizio, ferendo l’autista. Si registrano 9 feriti in quattro diversi attacchi nella regione con uso di droni. Sotto attacco anche altre 18 località.

In direzione di Charkiv, continuano i combattimenti su tutti i settori del fronte. I gruppi d’assalto russi stanno avanzando a Vovčans’k e nel settore di Khatnje.

A nord di Kupjans’k, sulla riva destra del fiume Oskil, le forze armate russe sono entrate in azione nei pressi del villaggio di Fyholivka.

A Pokrovs’k, la situazione per le forze armate ucraine sta rapidamente peggiorando. Le forze armate di Kiev hanno portato un numero significativo di fanteria ucraina e di operatori di droni in città. Il comando ucraino sta ritirando le riserve da diverse altre direzioni per organizzare un’azione di soccorso. Tuttavia, anche questa manovra non può che ritardare la completa perdita di Pokrovs’k e Myrnohrad. Le guarnigioni ucraine non hanno ancora ricevuto l’ordine di ritirarsi e i combattimenti continuano.

Il Gruppo di forze Vostok continua la sua offensiva: si registrano progressi tra Alekseyevka e Novooleksandrivka, così come nell’area di Nechaivka e Uspenivka.

Sul fronte di Zaporižžja, in direzione di Orichiv, si stanno svolgendo battaglie di posizione nei pressi di Malaya Tokmachka; la logistica ucraina verso questo insediamento è sotto controllo. Continuano combattimenti per Prymors’ke e Stepnohirs’k, con gli ucraini che tentano quotidianamente di trasferire nuove forze alla LBS. La situazione i nostri droni d’attacco FPV russi sta gradualmente prendendo piede contro gli ucraini; i cieli sono sovraffollati di UAV da entrambe le parti.

In direzione di Cherson, il gruppo di forze russo Dnipro continua a distruggere le posizioni delle Forze Armate ucraine lungo il Dnepr.

Graziella Giangiulio

