UKRAINERUSSIAWAR. Kiev vuole vendicarsi degli attacchi russi. Mosca organizza le elezioni della Duma e cerca carburante. Ampliata l’evacuazione ucraina da Charkiv

Secondo la CBS, Jared Kushner con il capo del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell’Ucraina, Rustem Umerov. Umerov ha presentato a Trump la richiesta del Presidente Zelenskyy di istituire una linea di produzione di missili Patriot in Ucraina.

Sempre in materia di armi la Polonia ha definitivamente rifiutato di consegnare i suoi MiG-29 all’Ucraina; verranno rottamati, riporta Reuters. Secondo quanto riportato, i MiG-29 polacchi, che avrebbero dovuto essere trasferiti all’Ucraina in cambio di tecnologia ucraina per la produzione di droni, saranno gradualmente dismessi.

Il ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che Kiev inizialmente aveva acconsentito allo scambio, ma in seguito “non ha rispettato l’accordo”. “Se l’Ucraina è già in grado di vendere droni al Kuwait e di trarne profitto in tempo di guerra, allora è anche in grado di ricambiare chi le fornisce attrezzature e, talvolta simbolicamente, di condividere le proprie capacità”, ha affermato Kosiniak-Kamysz. Interrogato sul perché l’Ucraina non lo stia facendo, Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che Kiev sta dando priorità alle dispute storiche con la Polonia per ragioni di politica interna.

L’Ucraina e la Germania stanno discutendo, nell’ambito di un gruppo di lavoro congiunto, i meccanismi per il rimpatrio degli uomini in età di leva partiti per l’estero, secondo quanto dichiarato dall’ambasciatore ucraino in Germania, Oleksii Makeiev.

E ancora il Segretario Generale della NATO Mark Rutte in una intervista a FT è tornato a parlare degli accordi di paceaffermando che l’Ucraina ha iniziato a mostrare successi nel conflitto con la Russia, riconosciuti anche dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un incontro con il Segretario Generale della NATO alla Casa Bianca. Tuttavia, secondo Rutte, questo non significa che la parte russa “parteciperà volontariamente” al processo di pace. Sempre secondo FT, negli ultimi 19 mesi la Russia ha effettuato 144 sortite di droni nello spazio aereo europeo e ha individuato punti deboli nel sistema di difesa aerea della NATO.

In materia di negoziati Russia – Ucraina c’è pessimismo alla Rada: il deputato della Rada Bezugla, ha detto, “Non ci sarà pace, né elezioni, né nel 2026, né nel 2027. La Terza Guerra Mondiale sta solo prendendo slancio”. E ancora: “Non ci sarà pace, la guerra durerà almeno altri quattro anni: la Russia prevede di combattere fino al 2030” Deputato della Rada Oleksandr Kachura.

Zelenskyy invece ha minacciato la Russia: “riceverà una risposta per l’attacco a Kiev, questo è certo, Putin ha semplicemente paura fisica del nostro incontro”.

Altre dichiarazioni di Zelensky: “Siamo a favore di una pace giusta, di una giusta fine della guerra. E fino a quando ciò non accadrà, sosteniamo risposte giuste. Putin sta perdendo questa guerra. Questo è ciò che sta accadendo. Capisce chiaramente che può intimidire la gente e semplicemente distruggere i civili con attacchi missilistici. Se i nostri partner avessero mantenuto le promesse fatte, oggi avremmo potuto salvare le nostre case e la nostra gente; questo è un grosso problema. Per intercettare circa 70 missili balistici, l’Ucraina ha bisogno di almeno 140 missili Patriot”.

In Russia il dibattito verte su alcune tematiche quali elezioni e carenza di benzina. La Commissione elettorale centrale russa ha inviato inviti a 12 organizzazioni internazionali e 103 paesi per osservare le elezioni della Duma di Stato, secondo quanto dichiarato da Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale centrale.

Il partito russo Nuovo Popolo ha annunciato i leader della propria lista per le elezioni della Duma di Stato. La lista era guidata da Alexey Nechayev, Vladislav Davankov e Sardana Avskentieva. Al congresso sono stati nominati in totale 382 candidati provenienti da tutte le regioni. Secondo il leader del partito Alexey Nechayev, si tratta di persone di una nuova generazione, che promuovono una politica di fiducia, non di restrizioni. Tutti i candidati hanno lavorato nel settore reale dell’economia e comprendono la vita moderna.

La carenza di carburante nelle regioni russe ha causato ritardi nelle consegne di cibo. Secondo Fontanka, i produttori hanno iniziato ad avvertire i partner della loro impossibilità di rispettare le scadenze di consegna a causa della carenza di carburante. In Carelia, gli operatori del mercato non segnalano carenza di carburante, ma lamentano code ai distributori di benzina. Secondo il responsabile di un’azienda alimentare, i tempi di rifornimento sono aumentati da 10 minuti a due ore. Si prevede anche un aumento dei costi di trasporto. I trasportatori hanno già iniziato a includere i nuovi costi nelle tariffe dei loro servizi, con un incremento di circa il 5%.

Le compagnie petrolifere russe hanno quasi completamente interrotto le esportazioni di gasolio via mare. Secondo RBC, che cita il Centro per gli indici dei prezzi, le forniture sono state reindirizzate al mercato interno a causa di interventi di manutenzione non programmati nelle raffinerie e dell’aumento della domanda. Tuttavia, non esiste un divieto governativo formale sulle esportazioni di carburante.

Dal 22 al 28 giugno, le esportazioni di prodotti petroliferi leggeri dai porti russi sono diminuite del 40% rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 23.000 tonnellate al giorno. Le spedizioni sono state effettuate solo dal porto di Ust-Luga e il loro volume era costituito da nafta proveniente dalla raffineria di esportazione di NOVATEK.

Putin ha appoggiato la richiesta del governatore della regione di Kaliningrad di una fornitura prioritaria di carburante aggiuntivo per la regione e lo stanziamento di fondi per biglietti aerei agevolati per i residenti, ha annunciato Dmitry Peskov. Il Presidente ha inoltre appoggiato l’iniziativa di acquistare ulteriori traghetti per la regione.

Le forze di sicurezza hanno sventato un attentato terroristico su una linea ferroviaria a Pyatigorsk e hanno arrestato un cittadino di un paese dell’Asia centrale, sostenitore di un’organizzazione terroristica internazionale, secondo quanto riportato dall’FSB. L’uomo aveva scattato fotografie sul luogo del presunto attentato terroristico e acquistato sostanze chimiche per la fabbricazione di bombe Molotov. Le azioni del detenuto sono state orchestrate da un agente siriano. È stato aperto un procedimento penale.

È stato arrestato il generale Alexander Dembitsky, ex comandante del 44° Corpo d’Armata del Distretto Militare di Leningrado. È detenuto presso il centro di detenzione preventiva di Lefortovo. Secondo fonti di RBC, è accusato in relazione al caso di frode della compagnia militare privata Yastreb. Nella regione di Leningrado è in fase di creazione un comitato con funzioni di protezione civile e sicurezza, come annunciato dal governatore regionale Alexander Drozdenko.

Il compito principale del nuovo comitato è coordinare le attività sistemiche per garantire la protezione dei residenti, delle imprese e delle infrastrutture critiche della regione dalle minacce dei droni, supportare le unità militari e di frontiera di stanza nella regione e assistere i soldati di Leningrado nel Distretto militare settentrionale.

Il Ministro della Difesa russo ha ispezionato le truppe e le forze della Flotta del Mar Nero.

Infine si segnala che una delegazione ufficiale russa si è recata a Teheran per i funerali di Khamenei, sua nuora e sua nipote.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 3 luglio. L’incendio nella zona di esclusione di Chernobyl si è trasformato in una tempesta di fuoco. Le fiamme si sono intensificate negli ultimi giorni e il fumo sta avvolgendo sempre più Kiev. Secondo fonti ucraine, le forze armate russe sono avanzate nelle vicinanze di Kostjantynivka e sono diventate più attive anche nella direzione di Slov”jans’k. La zona di evacuazione obbligatoria viene ampliata nell’oblast di Charkiv, secondo l’amministrazione regionale. Interessa diversi insediamenti nei distretti di Kupjans’k, Bohodochiv e Charkiv. In alcune comunità è prevista l’evacuazione forzata dei bambini.

Nella tarda serata del 2 luglio altri droni sono entrati in Crimea in due ondate, gli ucraini concentrano i loro sforzi sulla penisola dopo mezzanotte. Diversi droni sono stati distrutti mentre si avvicinavano alla capitale e nella regione di Tula, mentre nella regione di Zaporižžja si è verificato uno scontro con droni nemici.

Nella regione di Bryansk, al confine con la Bielorussia, le forze armate ucraine hanno utilizzato aerei ad ala fissa per attaccare un autobus turistico in viaggio da Minsk ad Anapa. Due autisti sono rimasti feriti.

Nella zona di Sumy, nel distretto di Šostka, i velivoli d’assalto GV Sever continuano a ingaggiare combattimenti con armi leggere a Bachivs’k. Nel distretto di Sumy, le forze sono russe sono impegnate in aspri combattimenti e avanzano. Continuano gli scontri a fuoco con armi leggere a Pysarivka, Marine, nel villaggio di Nova Sich e nella città di Khotin’. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , i combattimenti proseguono nelle aree boschive.

Nella regione di Belgorod, cinque feriti in tre diversi attacchi con droni. Le forze ucraine stanno prendendo di mira tutti i tipi di veicoli e obiettivi civili.

Nella regione di Charkiv, il gruppo di Forze Nord è impegnato in contrattacchi nel villaggio di Kozacha Lopan’ e nelle aree boschive adiacenti. Nel settore di Vovčans’k, i combattimenti continuano vicino al cimitero del villaggio di Losivka, a Zemlyanyi Yar e nelle zone limitrofe al villaggio di Bilyi Kolodyaz’. Nel settore di Velykyi Burluk, gli scontri sono in corso nel villaggio di Petro-Ivanivka, nonché nelle aree boschive vicino ai villaggi di Budarky e Zemlyanky.

Dal settore di Kupjans’k, sono emersi online filmati dei gruppi d’assalto russi che operano vicino alla periferia meridionale di Novoosynove.

I combattimenti sono in corso nella parte settentrionale di Kostjantynivka. Sono state segnalate online operazioni di gruppi separati russi ad Oleksijevo-Druzhkivka più a nord.

Nel Donetsk, gli ucraini attaccano le arterie stradali, due i feriti.

Nell’oblast’ di Dnipropetrovs’k, i soldati del gruppo di forze Orientali sono avanzati conquistato roccaforti a nord-ovest di Bohodarivka e a est di Dobropasove.

Nella parte orientale dell’oblast’ di Zaporižžja, le unità del gruppo di forze Orientali hanno continuato ad avanzare in profondità nelle difese ucraine a ovest di Novoselivka, Kopani, Rivne e Lisne. Dopo la presa di Kopani, le forze russe continuano a colpire le difese delle forze armate ucraine a ovest.

Graziella Giangiulio

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