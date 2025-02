SIRIA. Erdogan si riprende tutta la provincia Siriana

Un patto di difesa congiunto all’ordine del giorno dell’incontro tra il presidente di transizione siriano Ahmed al-Sharaa e il presidente turco Tayyip Erdogan nell’incontro di Ankara del 4 febbraio.

Il patto di difesa congiunto include l’istituzione di basi aeree turche nella Siria centrale e l’addestramento per il nuovo esercito siriano, ripota Reuters.

La Turchia, membro della NATO, ha sostenuto per lungo tempo l’opposizione armata e politica siriana a Bashar al-Assad. Ankara si sta posizionando per svolgere un ruolo importante nella nuova Siria, colmando un vuoto lasciato dal principale sostenitore regionale di Assad, l’Iran, in un’espansione dell’influenza turca che potrebbe scatenare rivalità con gli stati arabi del Golfo e mettere Israele in difficoltà.

È la prima volta che elementi di un accordo di difesa strategica dei nuovi leader siriani, inclusi i dettagli di ulteriori basi turche, vengono alla luce. Il patto potrebbe vedere la Turchia stabilire nuove basi aeree in Siria, utilizzare lo spazio aereo siriano per scopi militari e assumere un ruolo guida nell’addestramento delle truppe nel nuovo esercito siriano. La nuova leadership siriana ha sciolto l’esercito di Assad e i diversi gruppi che erano sotto l’ombrello di HTS e sta lavorando per integrarle in un nuovo comando militare.

Va da sé che l’accordo avrà una trattativa complessa; i colloqui hanno incluso l’istituzione di due basi turche nella vasta regione desertica centrale della Siria, la Badiyah. Sharaa ha discusso “dell’addestramento del nuovo esercito siriano da parte della Turchia, così come di nuove aree di dispiegamento e cooperazione” con Erdogan, senza specificare i luoghi di dispiegamento.

Il direttore delle comunicazioni della presidenza turca Fahrettin Altun aveva detto lunedì che Erdogan e Sharaa avrebbero discusso degli ultimi sviluppi in Siria e delle possibili misure congiunte per ricostruire l’economia siriana e raggiungere stabilità e sicurezza.

Le basi in discussione consentirebbero alla Turchia di difendere lo spazio aereo della Siria in caso di futuri attacchi. L’altro principale sostenitore di Assad, la Russia, è anche in trattative con la nuova amministrazione di Damasco sul destino delle sue due basi militari in Siria, la base navale a Tartous e la base aerea di Hemimin vicino alla città portuale di Latakia, ha detto il Cremlino lunedì.

In un’intervista di gennaio, il ministro della Difesa siriano Murhaf Abu Qasra aveva detto che i nuovi leader del paese avrebbero cercato di costruire forti legami nella regione, “e che attraverso questi legami, saremo in grado di costruire bene la nostra forza militare”.

Se questi legami portano a una partnership “su armamento, addestramento, difesa aerea o altre questioni, la accoglieremo con favore”, ha detto Abu Qasra, senza menzionare la Turchia.

Le possibili posizioni delle basi aeree sono l’aeroporto militare di Palmira e la base T4 dell’esercito siriano, entrambe nella provincia di Homs.

Ankara sarebbe desiderosa di stabilire delle basi lì come messaggio ai combattenti curdi nel nord-est della Siria, YPG, considerati come un’estensione del Partito dei lavoratori del Kurdistan.

La Turchia ha minacciato un’offensiva militare contro lo YPG, ma ha aspettato poiché sono in corso colloqui per affrontare il destino delle forze curde. Delegazioni militari turche e siriane si sono incontrate la scorsa settimana per discutere su “cosa si può fare in materia di difesa e sicurezza, specialmente nella lotta congiunta contro le organizzazioni terroristiche che rappresentano una minaccia sia per la Siria che per la Turchia”.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/