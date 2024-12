TURCHIA. Ampio accordo sul futuro della Siria con gli States

Il segretario di stato americano si è recato nella capitale turca, Ankara, per discutere degli ultimi sviluppi nella vicina Siria. Venerdì il segretario di stato americano Antony Blinken ha dichiarato che c’era un “ampio accordo” tra Turchia e Stati Uniti su cosa vorrebbero vedere in Siria dopo la cacciata del presidente Bashar Assad.

“C’è un ampio accordo su cosa vorremmo vedere in futuro, a partire dal governo ad interim in Siria, uno che sia inclusivo e non settario e che protegga i diritti delle minoranze e delle donne” e che non “rappresenti alcun tipo di minaccia per nessuno dei vicini della Siria”, ha affermato Blinken in dichiarazioni congiunte con il ministro degli esteri turco Hakan Fidan.

I gruppi di insorti che hanno rovesciato Assad in Siria non hanno chiarito la loro politica o posizione su Israele, il cui esercito negli ultimi giorni ha bombardato siti in tutto il paese, affermando che sta cercando di impedire che le armi cadano nelle mani degli estremisti. Blinken ha anche detto che era fondamentale tenere sotto controllo lo Stato islamico.

“Siamo molto concentrati sulla Siria, molto concentrati sull’opportunità che ora abbiamo davanti a noi e al popolo siriano di uscire dalle catene di Bashar al-Assad per un futuro diverso e migliore per il popolo siriano, un futuro che il popolo siriano decide da solo (…) Abbiamo anche discusso dell’imperativo di continuare gli sforzi per tenere sotto controllo l’Isis. I nostri paesi hanno lavorato duramente e hanno dato molto per molti anni per garantire l’eliminazione del Califfato dell’Isis per garantire che quella minaccia non si ripresenti di nuovo”, ha detto Blinken.

Il ministro degli esteri turco ha detto che i due hanno discusso di modi per stabilire la prosperità in Siria e porre fine al terrorismo nel paese: ”La nostra priorità è stabilire la stabilità in Siria il prima possibile, impedire al terrorismo di guadagnare terreno e garantire che IS e PKK non siano dominanti”, ha detto Fidan, riferendosi al Kurdistan Workers Party.

Blinken e Fidan hanno detto di aver anche discusso di un cessate il fuoco per Gaza: ”Abbiamo visto nelle ultime due settimane segnali più incoraggianti che un cessate il fuoco è possibile”, ha detto Blinken al suo 12° viaggio in Medio Oriente da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas l’anno scorso, ma il primo dopo la rimozione del regime di Assad nel fine settimana, ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan giovedì sera.

L’amministrazione uscente di Biden è particolarmente preoccupata che un vuoto di potere in Siria possa esacerbare le tensioni già elevate nella regione, già devastata da molteplici conflitti, e creare le condizioni affinché l’IS riconquisti territorio e influenza.

Più tardi venerdì, Blinken è tornato in Giordania per incontri sabato con i ministri degli esteri arabi e alti funzionari dell’Unione Europea, della Lega Araba e delle Nazioni Unite.

Luigi Medici