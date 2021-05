RUSSIA. Militarizzato l’Artico, Putin minaccia

Durante la Guerra fredda, la base aerea russa di Nagurskoye era poco più di una pista, una stazione meteorologica e un avamposto di comunicazione nell’arcipelago di Franz Josef Land. Era una casa remota e desolata per lo più per gli orsi polari, dove le temperature precipitano in inverno a meno 42 gradi e la neve scompare solo da agosto a metà settembre.

Ora, la base militare più settentrionale della Russia è irta di missili e radar e la sua pista estesa può gestire tutti i tipi di aerei, compresi i bombardieri strategici con capacità nucleare, proiettando il potere e l’influenza di Mosca in tutto l’Artico in mezzo all’intensificazione della concorrenza internazionale per le vaste risorse della regione, riporta Military Times.

La struttura a forma di trifoglio – tre grandi baccelli che si estendono da un atrio centrale – è chiamata “trifoglio artico” ed è dipinta nel bianco-rosso e blu della bandiera nazionale, illuminando il punto panoramico altrimenti spoglio sulla rotta del Mare del Nord di 5.600 chilometri lungo la costa artica della Russia.

Altri edifici sull’isola, che si chiama Alexandra Land, sono utilizzati per radar e comunicazioni, una stazione meteorologica, stoccaggio di petrolio, hangar e strutture di costruzione. La Russia ha cercato di affermare la sua influenza su vaste aree dell’Artico in competizione con gli Stati Uniti, il Canada, la Danimarca e la Norvegia, dato che la riduzione del ghiaccio polare dovuta al riscaldamento del pianeta offre nuove opportunità per le risorse e le rotte di navigazione.

Anche la Cina ha mostrato un crescente interesse nella regione, che si crede contenga fino a un quarto del petrolio e del gas non ancora scoperti della Terra. Il presidente russo Vladimir Putin ha citato stime che mettono il valore delle ricchezze minerarie artiche a 30 trilioni di dollari.

Vladimir Putin ha avvertito poi che coloro che attaccano il paese «si spaccheranno i denti». Putin stava parlando ad una riunione di governo quando ha fatto questo commento dicendo che i nemici della Russia stavano cercando di tarparle le ali ogni volta che la nazione diventava più forte.

Non ha nominato esplicitamente gli avversari del paese, ma le sue parole arrivano in un momento di difficili relazioni con l’Occidente, come si è visto anche nella riunione sull’Artico.

Putin ha detto che «tutti vogliono morderci da qualche parte o staccarci qualcosa a morsi. Ma loro – quelli che lo faranno – dovrebbero sapere che gli faremo saltare i denti in modo che non possano mordere (…) È ovvio, e la chiave di questo è lo sviluppo delle nostre forze armate. Ma vorrei sottolineare ancora una volta che non stiamo prendendo la strada della militarizzazione della nostra economia».

Anna Lotti