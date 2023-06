MAROCCO. Crisi libica: a Bouznika riunione della commissione elettorale

Il presidente del Parlamento libico, Aguila Saleh Issa, e il capo dell’Alto Consiglio di Stato libico, Khaled al-Mashri, sono arrivati a Bouznika (Marocco) per consultarsi sulla commissione mista per la preparazione delle leggi elettorali.

Lo scorso marzo, il Comitato misto 6+6 è stato formato da sei membri della Camera dei rappresentanti libica e altri sei del Consiglio di Stato, con l’obiettivo di preparare il quadro giuridico. In Marocco il comitato ha avviato i colloqui a Bouznika per gettare le basi per lo svolgimento delle elezioni legislative e presidenziali del 2023, secondo una tabella di marcia annunciata a febbraio dall’inviato speciale delle Nazioni Unite Abdoulaye Bathily.

L’incontro di Bouznika si inserisce nel prolungamento della serie di incontri ospitati dal Marocco con l’obiettivo di approfondire il dialogo sulle possibili vie per la soluzione alla crisi in Libia. Questi incontri hanno portato in precedenza a consensi per un accordo, compreso l’accordo di Skhirat (2015), e quello tra Akila Saleh e Khaled al-Mishri nell’ottobre 2022.

