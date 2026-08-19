ROBOTICA. La robotica cinese avrebbe messo le ali: Unitree vola in borsa

Le azioni di Unitree, il produttore cinese di robot umanoidi più conosciuto, sono quintuplicate al loro debutto alla Borsa di Shanghai, in un momento storico per il settore robotico del Paese, diventato il nuovo campo di battaglia nella guerra tecnologica tra Cina e Stati Uniti.

Unitree, che compete con Tesla e Boston Dynamics, di proprietà di Hyundai Motor Group, ha attirato l’attenzione globale per i suoi robot in grado di correre, ballare ed eseguire arti marziali riporta Reuters.

Uno dei maggiori produttori mondiali di robot umanoidi e quadrupedi, è un simbolo di orgoglio nazionale per la Cina, sostenuto da aziende influenti, sia giganti tecnologici del settore privato che aziende statali. Inoltre, a differenza della maggior parte dei suoi concorrenti, è redditizia anche se pochi dei suoi robot vengono utilizzati in applicazioni commerciali. Inoltre, secondo quanto affermato il 19 agosto da un suo alto dirigente, l’industria robotica potrebbe essere ancora a due o cinque anni di distanza da un “momento GPT” paragonabile alla svolta di ChatGPT nell’intelligenza artificiale generativa, riporta Nikkei.

Sebbene non sia il primo produttore cinese di robot umanoidi a quotarsi in borsa, il suo debutto sta dettando dettare il ritmo per una serie di concorrenti nazionali cinesi che si preparano a entrare nel mercato. Il debutto coincide con l’apertura della Conferenza Mondiale sulla Robotica a Pechino, dove centinaia di aziende, per lo più cinesi, presenteranno nuovi prodotti e mostreranno innovazioni su cui il governo punta per compensare la carenza di manodopera causata dalla crisi demografica cinese.

La quotazione di Unitree, che ha riscosso un enorme successo, rafforzerà il suo vantaggio di essere stata la prima ad entrare nel mercato, aiutandola a sopravvivere in un settore in cui la maggior parte delle altre aziende sta perdendo capitale.

Mentre gli investitori cinesi si sono affrettati ad acquistare il titolo, altri hanno avvertito che molte delle vendite effettuate finora sono state singole e che pochi dei suoi robot vengono utilizzati in contesti commerciali. Molti dei suoi prodotti sono venduti a istituti di ricerca e università.

Inoltre, a luglio, la Commissione Federale delle Comunicazioni (FCC) degli Stati Uniti ha vietato l’importazione di futuri modelli di robot umanoidi e quadrupedi di fabbricazione estera, compresi quelli di Unitree, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

Questo preclude a Unitree un enorme mercato, che è diventato un esempio lampante di come la Cina sia stata in grado di espandersi rapidamente in nuovi settori altamente strategici, nonostante alcuni prodotti siano stati inizialmente sviluppati negli Stati Uniti. Unitree ha basato i progetti dei suoi robot-cani di maggior successo su innovazioni finanziate dall’esercito statunitense. La ricerca dell’esercito statunitense è stata pubblicata per stimolare il progresso nel settore, una pratica comune, e Unitree non ha agito in modo scorretto nell’utilizzarla.

A giugno, il Pentagono ha anche aggiunto Unitree a un elenco di aziende militari cinesi, definendola un “contributore alla base industriale della difesa cinese”. Tale designazione non equivale a una sanzione, ma limita l’uso futuro della tecnologia di Unitree da parte dell’esercito statunitense. Unitree ha affermato che i suoi robot sono destinati all’uso civile.

Circa il 10% delle azioni di Unitree è stato venduto nell’IPO, che ha raccolto circa 900 milioni di dollari, e il fondatore Wang Xingxing, 36 anni, continua a possedere circa un quinto dell’azienda. Il debutto ha fatto schizzare il suo patrimonio personale a oltre 11 miliardi di dollari sulla carta.

La startup ha anche il supporto di alcune delle più influenti aziende tecnologiche cinesi, tra cui Tencent, Alibaba e DeepSeek, mentre Wang ha avuto un ambito posto in prima fila a un vertice con i leader del settore tecnologico ospitato dal presidente cinese Xi Jinping all’inizio dello scorso anno.

Altre aziende cinesi di robotica umanoide che si preparano a quotarsi in borsa includono Deep Robotics e Leju Robotics, che hanno presentato domanda di quotazione sulle borse della Cina continentale, così come Mech-Mind Robotics, X Square Robot e AgiBot ha scelto di quotarsi a Hong Kong.

Questi piani si inseriscono in un contesto di ampia ondata di quotazioni in Cina, sostenuta da un mercato azionario in forte espansione. Secondo i dati di LSEG, i proventi delle IPO hanno raggiunto i 21,3 miliardi di dollari quest’anno, oltre il triplo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e il livello più alto degli ultimi tre anni.

Lucia Giannini

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