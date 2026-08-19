COREA DEL SUD. Seul ha compreso che non può contare sulla presenza e sulle armi americane 

La Corea del Nord si starebbe preparando a inviare fino a 50.000 nuove truppe a sostegno della campagna militare russa in Ucraina, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sebbene il Ministero degli Esteri sudcoreano non sia stato in grado di verificare l’affermazione di Zelensky, questa non è caduta nel vuoto a Seul.

Il 10 agosto, il Ministero degli Esteri sudcoreano ha dichiarato: “La cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia è una questione direttamente correlata alla nostra sicurezza e un atto che viola le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (…) La posizione del governo è che tale cooperazione debba essere sospesa immediatamente e stiamo monitorando attentamente gli sviluppi in merito”, riporta The Conversation.

Un eventuale nuovo dispiegamento non farebbe altro che consolidare un percorso chiaro. Pyongyang e Mosca hanno firmato un patto di mutua difesa nel giugno 2024 e, nel giro di pochi mesi, fino a 15.000 militari nordcoreani sono stati dispiegati in Russia. Il contingente comprendeva operai edili, personale logistico, operatori missilistici, ingegneri e fanti. Tra questi, 1.500 membri delle forze speciali.

La Corea del Nord ha tratto molti vantaggi dalla sua partnership con la Russia. Finora, le sue truppe non hanno combattuto entro i confini internazionalmente riconosciuti dell’Ucraina. Tuttavia, i soldati nordcoreani hanno acquisito esperienza sul campo di battaglia nelle operazioni terrestri nella regione di Kursk, in Russia, dove l’Ucraina ha lanciato un’incursione nel 2024. Missili nordcoreani sono stati anche lanciati contro l’Ucraina e Pyongyang ha ricevuto nuove tecnologie militari dalla Russia.

La partnership ha fornito alla Corea del Nord un vantaggio economico. Dopo molti anni di crescita negativa del PIL, l’economia nordcoreana è cresciuta del 3,5% nel 2025. Oltre al pagamento diretto per il supporto militare fornito alla Russia, la partnership tra i due Paesi fornisce alla Corea del Nord carburante, cibo e assistenza tecnica, nonché la possibilità di differire il pagamento dei debiti.

La loro partnership ha creato un circolo virtuoso in cui la Corea del Nord fornisce munizioni e uomini alla Russia per la guerra, Mosca supporta la Corea del Nord con risorse e tecnologia in cambio, e Pyongyang utilizza queste risorse per migliorare la propria posizione nei confronti del Sud.

Per la Corea del Sud, una delle principali preoccupazioni riguarda ciò che le truppe nordcoreane potrebbero apprendere in Russia. L’esercito nordcoreano, l’Esercito Popolare Coreano, non ha combattuto un conflitto convenzionale di grande portata dalla guerra di Corea dei primi anni ’50. Ora, però, è direttamente coinvolto in una guerra moderna.

Il personale nordcoreano si è impegnato non solo in combattimenti diretti, ma anche in attività di sorveglianza con droni, guerra elettronica e attacchi di artiglieria di precisione. Pyongyang è ora in grado di analizzare la propria tecnologia bellica e valutarne l’efficacia in un conflitto reale, anziché in un’esercitazione di prova. Da Kiev e da altre capitali alleate si è chiesto a Seul di intensificare il proprio coinvolgimento nel conflitto in Ucraina, ma vi è opposizione sia tra i cittadini sudcoreani che all’interno della classe politica all’idea di fornire supporto militare diretto.

Questa posizione è stata chiarita dal presidente sudcoreano Lee Jae-Myung fin dal 2025. Piuttosto che farsi coinvolgere in una guerra lontana in Europa, Lee ha concentrato la sua politica estera sulla penisola coreana, chiedendo, più recentemente, l’avvio di colloqui con il Nord per perseguire una coesistenza pacifica il 15 agosto.

Allo stesso tempo, tuttavia, la Corea del Sud sta cercando di rafforzare la propria prontezza operativa contro le emergenti minacce nordcoreane: le esercitazioni annuali Ulchi Freedom Shield, che la Corea del Sud conduce con l’esercito statunitense, ora includono droni, attacchi informatici e disturbo GPS, oltre alle più tradizionali manovre sul campo basate su scenari e alle operazioni aeree. Poi Trukmple ha “declassate”, lasciando l’amaro in bocca a Seul

La preoccupazione fondamentale infatti è il rapporto della Corea del Sud con gli Stati Uniti. Così come Seul non intende intervenire nella guerra della Russia in Ucraina, si è mostrata altrettanto riluttante a unirsi alla guerra degli Stati Uniti in Iran. E, come è accaduto per altri alleati degli Stati Uniti in Europa, ne ha subito le conseguenze. In un post sui social media del 16 agosto, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero “ridotto sostanzialmente” le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Ha citato il rifiuto della Corea del Sud di unirsi alla guerra contro l’Iran, così come il suo “ottimo” rapporto personale con il leader nordcoreano Kim Jong-un, come motivazioni di tale decisione.

Nel frattempo, gli Stati Uniti avrebbero utilizzato “praticamente tutti” i loro missili di precisione nella guerra con l’Iran. All’inizio del 2026, mentre gli Stati Uniti esaurivano le loro scorte missilistiche in Iran, Washington e Seul hanno discusso la possibilità di trasferire in Medio Oriente alcuni dei sistemi missilistici di difesa Patriot statunitensi di stanza in Corea. Con il rafforzamento della Corea del Nord, Seul sta comprendendo che la propria politica di sicurezza non può più basarsi sul presupposto che le armi statunitensi saranno disponibili in caso di conflitto con il Nord.

Luigi Medici

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