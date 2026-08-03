GIAPPONE. La nuova Economia Androide made in China

L’assistenza a terra è un test robotico rivelatore che da mesi viene fatto all’aeroporto Haneda di Tokyo da androidi della “cinese” GMO AI & Robotics.

Bagagli e merci vengono movimentati intorno agli aeromobili in un ambiente progettato per la portata e il movimento umano, non per l’automazione fissa. Un robot umanoide potrebbe essere in grado di operare in tale ambiente senza costose modifiche, ma deve comunque apprendere una serie di compiti rigorosamente controllati senza creare nuovi rischi, riporta AT.

La sperimentazione è iniziata a maggio 2026 e dovrebbe concludersi nel 2028. la JAL Ground Service si occupa della mappatura delle attività aeroportuali e della verifica della sicurezza; GMO fornisce i robot e sviluppa i programmi di movimento. Le macchine arrivano già in grado di camminare, trasportare e mantenere l’equilibrio. Le loro mansioni aeroportuali devono ancora essere implementate nel software.

A giugno, GMO è diventata il distributore autorizzato di Unitree Robotics in Giappone. L’accordo copre il supporto all’implementazione, lo sviluppo del software, le comunicazioni sicure, la manutenzione e la gestione operativa, oltre alle vendite. GMO noleggia anche robot umanoidi per prove di fattibilità, consentendo ai clienti di testarne uno senza acquistarlo e fornendo all’azienda esperienza in diversi contesti.

GMO AIR si avvale dei servizi di comunicazione, cloud, sicurezza e finanziari del più ampio GMO Internet Group. Queste risorse diventano rilevanti quando un robot deve connettersi alla rete di un cliente, essere monitorato nel tempo ed essere offerto tramite noleggio o leasing anziché solo con una vendita diretta.

Unitree può fornire la stessa piattaforma a diversi mercati asiatici. Non può però replicare in pratica il flusso di lavoro di ogni cliente da Hangzhou o gestire ogni singolo sito. Aziende come GMO si stanno posizionando proprio in questa nicchia.

Un guasto di routine per gli ingegneri di Unitree potrebbe essere sconosciuto al tecnico che si trova accanto al macchinario a Tokyo. JAL dovrà comunque sapere chi ripristina il servizio e spiegare cosa è successo. Quando il flusso di lavoro cambia, anche il programma di movimentazione potrebbe dover cambiare di conseguenza; un secondo sito comporta un’ulteriore fase di integrazione. La sperimentazione triennale di Haneda può sopportare una supervisione aggiuntiva e ripetute regolazioni. Le operazioni giornaliere a pagamento non possono. I bagagli non aspettano che un movimento venga ricostruito o che un problema venga segnalato attraverso fusi orari.

GXO ha effettuato questa transizione dopo aver testato Digit di Agility Robotics in un magazzino statunitense alla fine del 2023. L’azienda di logistica ha firmato un accordo pluriennale Robot-as-a-Service l’anno successivo. Digit è stato collegato a robot mobili autonomi e nastri trasportatori, prelevando i contenitori da un sistema e posizionandoli su un altro. Entro novembre 2025, Agility ha dichiarato che i robot avevano movimentato oltre 100.000 contenitori nella struttura. Agility fornisce a Digit la sua piattaforma di gestione della flotta e gran parte delle competenze per l’implementazione. Il suo software copre la mappatura degli impianti, la definizione dei flussi di lavoro, la gestione della flotta e la risoluzione dei problemi. A Haneda, funzioni analoghe sono suddivise tra Unitree, GMO e JAL, anziché essere gestite da un unico fornitore.

A GXO, l’utilizzo commerciale si riferiva a un’attività specifica ripetuta migliaia di volte all’interno di un flusso di lavoro esistente, gestita tramite un contratto di assistenza anziché una vendita una tantum di apparecchiature. Questa differenza influenza la distribuzione dei ricavi. Un rivenditore guadagna un margine quando un robot cambia proprietario. GMO si sta posizionando per generare ricavi da noleggio, software, manutenzione e gestione post-installazione.

Il business dipende dalla risoluzione locale di un numero sufficiente di problemi comuni, in modo che ogni guasto non si trasformi in una chiamata ai tecnici in Cina. Il controllo tecnico potrebbe non seguire la responsabilità del cliente in modo così netto. Se Unitree mantiene uno stretto controllo sugli strumenti software e sugli aggiornamenti, GMO potrebbe dover rispondere a JAL senza essere in grado di risolvere autonomamente un guasto grave. Una promessa sui tempi di risposta è valida solo se si ha accesso alle informazioni necessarie. Un partner giapponese accorcia la distanza dal cliente, ma non rende affidabile una macchina inaffidabile.

La prova pratica è se i tecnici di GMO riceveranno la formazione, i pezzi di ricambio e l’accesso al software necessari per gestire i guasti di routine senza dover attendere Unitree. JAL avrà anche bisogno di un chiaro percorso di escalation: cosa può essere riparato in Giappone, quando vengono coinvolti gli ingegneri in Cina e chi è responsabile mentre loro lo fanno?

Haneda potrebbe quindi dimostrare qualcosa di più importante della semplice capacità di un robot umanoide di movimentare i bagagli. Le macchine sono cinesi. L’attività che le rende utili potrebbe essere sviluppata in Giappone. Una collaborazione da molti ritenuta improbabile stanti i rapporti tra Pechino e Tokyo.

Luigi Medici

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