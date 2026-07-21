QATAR. Ecco chi è il nuovo leader di Hamas: Khalil al-Hayya

Per mesi, il leader di Hamas Khalil al-Hayya ha guidato i negoziati per un cessate il fuoco indiretto con Israele, nel tentativo di porre fine alla guerra a Gaza. Il 20 luglio, il movimento islamista palestinese lo ha nominato suo nuovo capo, preferendolo al perdente di successo Khaled Meshaal.

“Khalil al-Hayya è stato eletto con una schiacciante maggioranza”, ha dichiarato Hamas, e dovrebbe assumere formalmente l’incarico la prossima settimana. “Il processo elettorale si è svolto attraverso un meccanismo estremamente complesso e segreto a causa della difficile situazione di sicurezza e dell’assassinio di diversi leader politici e militari da parte dell’occupazione”, ha affermato una fonte interna di Hamas all’AFP..

Ex funzionario dei Fratelli Musulmani e uno dei fondatori di Hamas, Hayya è considerato un moderato e succederà al defunto leader Yahya Sinwar. Insieme a Meshaal, era sopravvissuto a un attentato israeliano a Doha nel settembre 2025, che causò diverse vittime, tra cui uno dei suoi figli e il suo capo di stato maggiore.

La capitale del Qatar funge da base informale per Hamas, da cui il movimento può coltivare i legami con il mondo arabo e islamico. Dal Qatar e dalla Turchia, l’alto e barbuto Hayya guiderà Hamas, anche a Gaza, dove il movimento controlla ancora ampie porzioni di territorio insieme a un apparato di sicurezza composto da migliaia di combattenti.

Hayya è noto per avere buoni rapporti con Hezbollah in Libano, con paesi arabi come Qatar, Egitto e Algeria, nonché con l’Iran, il principale sostenitore finanziario e militare del suo movimento, ha dichiarato all’AFP un funzionario di Hamas a lui vicino.

Il funzionario, fonte del’agenzia francese, ha sottolineato il temperamento pragmatico e conversazionale di Hayya: ”Non si lascia trasportare facilmente dalle emozioni ed è rispettato da tutti i membri dell’ufficio politico, così come dai comandanti militari”, ha affermato il funzionario.

Hayya è cresciuto in una famiglia religiosa e conservatrice a Gaza, prima di studiare all’Università Islamica locale. Ha poi conseguito un master in Giordania, seguito da un dottorato in diritto islamico in Sudan. Hayya ha trascorso tre anni nelle carceri israeliane alla fine degli anni ’90 ed è sopravvissuto ad altri due tentativi di assassinio, nel 2007 e nel 2014.

Hayya, che ha ripetutamente sottolineato l’importanza della lotta armata, ha perso diversi familiari in operazioni militari israeliane, tra cui una che ha preso di mira la sua casa nel nord della Striscia di Gaza nel 2007, causando la morte della moglie e di tre dei suoi figli.

Nel 2006, Hayya era a capo del blocco parlamentare di Hamas, che aveva appena vinto le elezioni. I mesi successivi di disaccordo politico e amministrativo segnarono l’inizio della scissione tra il movimento islamista e Fatah, il partito del presidente palestinese Mahmud Abbas.

Il predecessore di Hayya, Sinwar, che Israele accusava di essere uno dei principali artefici dell’attacco del 7 ottobre 2023, fu ucciso dalle forze israeliane a Gaza nel 2024. Dalla sua morte, Hamas è guidato da un consiglio direttivo di cinque membri, presieduto da Mohammed Darwish.

Con la nuova nomina, il consiglio dovrebbe essere sciolto e i suoi membri avrebbero presentato le proprie dimissioni al Consiglio della Shura del gruppo. “L’ufficio politico si riunirà a Istanbul entro pochi giorni per formare i comitati e iniziare la ristrutturazione degli organi direttivi di Hamas”, ha affermato la fonte.

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Antonio Albanese