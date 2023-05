OCEANO PACIFICO. La nuova frontiera della guerra fredda Usa-Cina

Una questione molto “intrigante”. Così la definisce Graziella Giangiulio nella sua rubrica “Geotweet, il mondo che verrà in 140 secondi“. La condirettrice di AGCCOMMUNICATION, agenzia giornalistica di analisi internazionali, geopolitiche, geoeconomiche ci porta oltre la crisi finanziaria americana e il fallimento delle banche, lì dove ci eravamo lasciati l’ultima puntata. Ricordando che il numero uno della Federal Reserve ha il grado più basso di gradimento negli Usa da quando esistono queste statistiche (meno del 36 per cento) le banche continuano a fallire. Nel frattempo l’America è impegnata nella nuova legge di bilancio per evitare il default e in tutto questo caos economico intensifica le relazioni diplomatiche nel Pacifico considerato la nuova frontiera, il futuro dell’economia mondiale. E intanto è stata aperta una nuova ambasciata americana… sapete dove? Scopriamolo insieme.

