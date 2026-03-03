MESSICO. El Mencio sepolto in una bara d’oro

Il leader del cartello Jalisco Nueva Generación è stato sepolto lunedì in una bara dorata, con enormi corone di fiori e una massiccia presenza militare nello stato che ha dato il nome a uno dei cartelli più potenti del Messico.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, è stato sepolto in un cimitero di Zapopan, sobborgo di Guadalajara, la seconda città più grande del Messico. Decine di persone hanno accompagnato il corteo funebre, molte delle quali con ombrelli neri in una giornata di sole, e accompagnate da una banda che suonava musica regionale messicana, riporta AP. L’ufficio del Procuratore Generale ha rifiutato di confermare il luogo della sepoltura di El Mencho per “motivi di sicurezza”.

Da domenica erano state rafforzate le misure di sicurezza attorno a un’agenzia di pompe funebri, dove erano arrivate grandi corone di fiori senza nome. Alcuni includevano l’immagine di un gallo tra i fiori e Oseguera Cervantes veniva talvolta chiamato il “Signore dei Galli”.

L’esercito messicano ha ucciso Oseguera Cervantes poco più di una settimana fa nel tentativo di catturarlo. È morto per ferite multiple da arma da fuoco, secondo il certificato di morte.

La sua morte ha scatenato violenze in circa 20 stati. Il certificato di morte coincide con la descrizione dell’operazione per catturare Oseguera Cervantes fornita dal Segretario alla Difesa Ricardo Trevilla, il quale aveva affermato che il leader del cartello e due guardie del corpo erano rimasti gravemente feriti in uno scontro a fuoco con i soldati fuori da un’abitazione a Tapalpa, Jalisco. I tre sono morti durante il trasporto in ospedale. Il certificato specificava che Oseguera Cervantes presentava ferite da arma da fuoco al petto, all’addome e alle gambe.

Il suo corpo è stato trasportato a Città del Messico, dove è stata eseguita un’autopsia, per poi essere restituito alla famiglia sabato, ha dichiarato l’ufficio del Procuratore Generale in una breve dichiarazione.

Il certificato di morte specifica anche che Oseguera Cervantes sarebbe stato sepolto, una prassi standard nei casi di morte violenta, per consentire la raccolta di ulteriori prove forensi, se necessario in futuro. Il documento non specificava il luogo della sepoltura.

Le preoccupazioni delle autorità in merito alla sicurezza del luogo della sepoltura sono fondate. L’omicidio di Oseguera Cervantes ha scatenato ritorsioni da parte del cartello in numerosi stati. Oltre 70 persone sono morte tra l’operazione militare e le violenze che ne sono seguite. Il governo ha dichiarato che le operazioni di sicurezza continuano contro altri membri di alto rango del cartello.

È consuetudine che un alone di mistero avvolga le sepolture dei signori della droga in Messico, un elemento di cui i loro sostenitori approfittano per cercare di elevarli a leggenda. A poche ore dalla morte di El Mencho, erano già state scritte ballate, note come narcocorridos, sulla sua uccisione.

Maddalena Ingrao

