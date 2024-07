MAROCCO. Rabat e Berlino firmano un’alleanza per la produzione e l’esportazione di idrogeno verde

Marocco e Germania hanno stretto un’alleanza per il clima e l’energia. Berlino sostiene l’espansione delle energie rinnovabili e la produzione di idrogeno nel regno.

Secondo Reuters, la Germania mira ad aumentare le proprie forniture di idrogeno come fonte di energia pulita per ridurre le emissioni di gas serra. Poiché la produzione nazionale tedesca di energie rinnovabili non è sufficiente a soddisfare i bisogni, il paese dovrà importare fino al 70% dell’idrogeno necessario.

“Il Marocco ha le migliori condizioni per la transizione energetica e la produzione di idrogeno verde”, ha affermato Svenja Schulze, ministro della cooperazione e dello sviluppo economico, che ha firmato a Berlino la dichiarazione di alleanza con Nasser Bourita, ministro degli Esteri marocchino.

“Vogliamo che questa partnership sia vantaggiosa per entrambe le parti. Il Marocco può sviluppare il suo settore dell’energia pulita e partecipare al mercato in crescita delle tecnologie dell’idrogeno”, ha detto Svenja Schulze

La Germania ha sostenuto “la cooperazione nel commercio di energia elettrica tra il Marocco e l’Unione Europea e la partecipazione delle aziende tedesche e dei fornitori di tecnologia per far avanzare l’economia dell’idrogeno nel paese”, ha detto a Reuters il segretario di Stato presso il Ministero dell’Economia, Stefan Wenzel.

Inoltre, la centrale solare termica del Marocco a Ouarzazate è stata costruita con il sostegno tedesco, ha detto Schulze. La Germania sta anche aiutando il Marocco a costruire il suo primo impianto pilota di idrogeno verde. Quest’ultimo avrà una produzione di 10.000 tonnellate di idrogeno all’anno, per produrre 50.000 tonnellate di acciaio verde, ha aggiunto il ministero.

L’accordo non specificava un calendario per l’avvio della produzione e dell’esportazione di idrogeno in Germania, né gli aspetti logistici.

Secondo gli istituti internazionali spezializzati, il Marocco può rappresentare il 6% della produzione mondiale del idrogeno verde.

Redazione