INDIA. Il porto sino-pakistano di Gwadar è il vero antagonista del porto indo-iraniano di Chabahar 

Il contratto decennale per sviluppare e gestire il porto iraniano di Chabahar, porta verso l’Afghanistan e l’Asia, da parte dell’India potrebbe essere la contromossa al CPEC in Pakistan.

Nell’ambito dell’accordo a lungo termine tra India Ports Global Ltd. e Ports and Maritime Organization of Iran, siglato il 13 maggio, Nuova Delhi investirà circa 120 milioni di dollari nell’equipaggiamento del porto e ha anche offerto a Teheran una finestra di credito di 250 milioni di dollari con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture legate al progetto, portando il valore totale del contratto a 370 milioni di dollari. L’accordo storico sostituisce un patto del 2016 che veniva rinnovato su base annuale, riporta Nikkei.

L’India voleva che il porto, sulla costa sud-orientale dell’Iran lungo il Golfo di Oman, fosse sviluppato per aiutarla ad avere accesso all’Afghanistan. Aveva anche bisogno di una via per consentire alle sue aziende di entrare in Asia centrale, aggirando il vicino rivale Pakistan.

“L’operazione portuale, crediamo, andrà a beneficio dell’intera regione”, ha detto il ministro indiano degli affari esteri Subrahmanyam Jaishankar il 14 maggio.

A Nuova Delhi, Jaishankar ha parlato anche del ruolo del defunto presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, morti in un incidente in elicottero, nel progetto Chabahar, dicendo che è stato “a causa della loro interesse e la loro iniziativa siamo riusciti effettivamente a finalizzare un accordo a lungo termine.”

Oltre a fornire all’India l’accesso all’Asia centrale, il porto potrebbe anche aiutarla a contrastare il porto di Gwadar in Pakistan, vicino al confine iraniano, gestito dalla China Overseas Ports Holding Co. nell’ambito del corridoio economico Cina-Pakistan, Cpec.

Uno degli obiettivi di vendita del porto di Gwadar era quello di fornire un accesso facile e veloce all’Asia centrale, ma il porto di Chabahar, controllato dagli indiani, situato a soli 170 chilometri a ovest di Gwadar, può ora privarlo di questo vantaggio.

Il porto di Gwadar ha un’attività commerciale limitata e quasi nessuna nave vi attracca per scaricare le merci. Il Pakistan non è stato in grado di sviluppare adeguatamente il porto come previsto. Nel 2015 per il porto è stata approvata una centrale elettrica a carbone da 300 megawatt. I lavori non sono ancora iniziati, il che si traduce in una grave carenza di energia necessaria per lo sviluppo economico della città.

L’accordo per gestire il porto di Chabahar presenta altri benefici geoeconomici cruciali per l’India, come l’acquisizione di un’esperienza commerciale internazionale a lungo termine nella gestione di un porto d’oltremare in un paese straniero, una zona di libero scambio in un punto caldo geopolitico.

Sebbene India e Iran parlassero dello sviluppo del porto da oltre 20 anni, i progressi sono stati ostacolati dalle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti a Teheran per il suo controverso programma nucleare. “Ho visto alcune osservazioni che sono state fatte, ma penso che sia una questione di comunicazione e di convinzione e far capire alla gente che questo è in realtà a vantaggio di tutti”, ha detto Jaishankar in risposta a una domanda sull’avvertimento degli Stati Uniti. “In passato”, ha sottolineato Jaishankar, “gli Stati Uniti hanno apprezzato il fatto che Chabahar abbia una maggiore rilevanza”, in particolare nel contesto delle forniture umanitarie all’Afghanistan. “Ci lavoreremo.”

Luigi Medici

