ANTITERRORISMO. Il Marocco riunisce le agenzie d’intelligence nordafricane e del Sahel

L’incontro ad alto livello dei capi delle agenzie antiterrorismo e di sicurezza dei Paesi del Nord Africa e del Sahel, che si tiene a Marrakech, è “un’iniziativa molto importante” presa dal Regno del Marocco e dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, Unoct, ha dichiarato il 23 giugno a Marrakech il vice segretario generale dell’Unoct Vladimir Voronkov.

«Questo incontro ad alto livello che riunisce le agenzie antiterrorismo a livello regionale è molto importante e potrebbe essere considerato un “prerequisito” per il successo della lotta al terrorismo», ha aggiunto Voronkov in una dichiarazione a margine del conclave durato due giorni, riporta Map.

Ricordando l’importanza di questo tipo di incontri per rafforzare le basi di un migliore coordinamento nella lotta al terrorismo, il funzionario delle Nazioni Unite si è detto soddisfatto di sentire la maggior parte degli oratori discutere di un migliore coordinamento, data la persistenza e l’attualità della minaccia terroristica.

«Dobbiamo affrontare la minaccia attraverso un’azione congiunta e questa è la missione di questo incontro: organizzare questa azione congiunta», ha detto, sottolineando che lo scopo è anche quello di scambiare opinioni su come organizzare meglio questa azione congiunta.

«Penso che questa sia un’ottima iniziativa che ci permetterà di mantenere lo slancio in modo che questa iniziativa diventi regolare (….). Saremo in contatto con il Regno del Marocco su questa particolare questione», ha aggiunto.

A seguito di ciò, ha espresso il desiderio che questo tipo di incontro diventi un evento annuale a partire dal prossimo anno, suggerendo che la riunione di Marrakech si chiami “Iniziativa di Marrakech” o “Piattaforma di scambio di visioni di Marrakech”.

Questo incontro di alto livello si svolge sotto l’egida dell’Unoct, con il tema “Sviluppo di capacità e formazione per gli Stati dell’Africa occidentale”.

Questo incontro, a cui partecipano 23 Paesi della regione, è un vantaggio per i capi delle agenzie di sicurezza della regione, in quanto offre loro l’opportunità di discutere e scambiare opinioni sulla loro valutazione dello stato della minaccia nella regione del Sahel e della sua estensione al Golfo di Guinea.

L’evento servirà anche come piattaforma per i partecipanti di alto livello per discutere le strategie e gli approcci per rafforzare la cooperazione regionale sulle questioni di antiterrorismo, la valutazione della minaccia terroristica e le esigenze di sviluppo delle capacità per una resilienza a lungo termine.

Maddalena Ingroia