MAR CINESE ORIENTALE. La guerra degli ADIZ

La dichiarazione della Cina del novembre 2013 di una zona di identificazione della difesa aerea, Adiz, sul Mar Cinese Orientale è stata condannata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati dell’Asia nord-orientale.

È stata vista come una mossa geopolitica egemonica per il controllo delle isole contese e come la prima di molteplici dichiarazioni progettate per espandere l’influenza regionale di Pechino e rafforzare le dubbie rivendicazioni di sovranità marittima, in particolare sul Mar Cinese Meridionale.

Un decennio dopo, Pechino sembra più concentrata sulla destabilizzazione delle Adiz esistenti degli stati rivali piuttosto che sulla creazione di zone aggiuntive proprie. La zona di Taiwan deve affrontare un aumento delle violazioni cinesi, specialmente durante i momenti di maggiore tensione. Anche il Giappone e la Corea del Sud hanno subito ripetute violazioni cinesi dei loro Adiz, riporta AT.

Queste violazioni sono regolarmente pubblicizzate nei white paper della difesa, negli account dei social media del governo e nei notiziari. L’applicazione di queste zone ha portato a costose strategie di approvvigionamento della difesa, come gli investimenti nelle capacità di rifornimento in volo.

Osservare gli Adiz dell’Asia orientale attraverso la lente ristretta dell’“ascesa della Cina” fornisce solo una comprensione parziale. Comprendere appieno il problema richiede un’attenzione regionale più ampia che riconosca l’ambiguità di queste zone e le complesse interazioni tra gli attori coinvolti nella loro creazione, applicazione, sfida o rispetto.

Nonostante i pericoli di escalation e calcoli errati, attualmente non esiste un accordo formale su come operano gli Adiz nella regione.

La Convenzione sull’aviazione civile internazionale definisce un Adiz come uno “spazio aereo designato speciale di dimensioni definite all’interno del quale gli aeromobili sono tenuti a rispettare speciali procedure di identificazione e/o segnalazione”.

Ma i significati attribuiti alle Adiz sono cambiati sensibilmente nel tempo, fino a diventare sempre più coinvolti in dispute marittime e territoriali. Le divergenze nella percezione del rischio e dell’opportunità hanno portato a dibattiti sulla legalità, la funzione e le prestazioni degli Adiz.

Quelli dell’Asia orientale potrebbero non essere gli espliciti “accaparramenti di terra” rivendicati nel 2013, ma sono comunque importanti perché sono “zone grigie”, complessi spazi aerei tridimensionali i cui significati sono contestati.

Sono giuridicamente ambigui e anche funzionalmente complessi perché il loro utilizzo originale per rilevare minacce nucleari aeree durante la Guerra Fredda è stato complicato dai timori del terrorismo e dalle rivendicazioni territoriali marittime rivali.

Gli Adiz sono difficili da istituire e applicare. Ciò è in parte dovuto ai sistemi di identificazione estremamente costosi e agli aerei di intercettazione necessari per monitorare e sorvegliare queste zone. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui Taiwan e il Giappone non sempre fanno decollare gli aerei per soddisfare le violazioni cinesi dei loro Adiz e perché la Corea del Nord non ne ha mai stabilito uno.

Gli Stati non sono gli unici attori coinvolti nella navigazione di questi spazi. Anche le compagnie aeree commerciali e altri attori non statali sono influenzati dagli onerosi requisiti delle complesse zone sovrapposte.

Reindirizzare l’uso degli Adiz a scopi difensivi, come la sicurezza nucleare e l’antiterrorismo, è improbabile fintanto che i responsabili politici ritengono che siano efficaci per affermare la sovranità sul mare o sulla terraferma sottostante. Un modesto accordo regionale che standardizzi le loro procedure operative nell’Asia orientale potrebbe iniziare a ristabilire il consenso sulle loro prestazioni, riducendo così i rischi di escalation o errori di calcolo.

Luigi Medici