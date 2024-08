MAR BALTICO. Pechino ammette di aver distrutto il Baltic Connector

La Cina ammette che una nave battente bandiera di Hong Kong ha distrutto “accidentalmente” un importante gasdotto del Baltico

Pechino ha ammesso che nell’ottobre dello scorso anno una nave di proprietà cinese ha danneggiato il più importante gasdotto del Mar Baltico, Baltic Connector, che corre tra l’Estonia e la Finlandia. Pechino sostiene che si sia trattato di un incidente, riporta Scmp.

Secondo il South China Morning Post, le autorità cinesi hanno condotto un’indagine interna e recentemente hanno riferito i risultati ai governi europei. Il rapporto in lingua cinese afferma che l’incidente è stato causato da un forte temporale.

Entrambi i paesi stanno ancora conducendo un’indagine penale congiunta sulla nave portacontainer NewNew Polar Bear, che navigava sotto bandiera di Hong Kong al momento dell’incidente. Il suo proprietario registrato è la società cinese NewNew Shipping Line.

Anche se la denuncia circola in vari ministeri, non può essere presentata come prova ufficiale nel corso delle indagini. Le autorità di entrambi i paesi hanno invitato Pechino a rispondere alle loro urgenti richieste di informazioni sulla nave.

Un portavoce della procura estone ha affermato che il documento non è stato inviato al suo ufficio e che “non può essere utilizzato come prova in un’indagine penale estone”.

“Abbiamo inviato una richiesta di assistenza legale alle autorità cinesi per raccogliere prove dalla nave e interviste con l’equipaggio… Per soddisfare la richiesta di assistenza legale, le autorità cinesi possono svolgere esse stesse azioni investigative o coinvolgere investigatori estoni, sebbene tutte le azioni svolte sul territorio cinese debbano rispettare la legislazione locale”, ha affermato il responsabile delle pubbliche relazioni Kairi Kyungas.

