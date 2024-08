CINA. Al via i droni cargo e gli UAV elicotteri taxi autonomi

Sono iniziati i test per il più grande drone cargo cinese e un elicottero taxi che presto volerà su una rotta di 100 km verso Shanghai. Il drone cargo bimotore, sviluppato dalla statale Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, può trasportare un carico fino a 2 tonnellate.

Il drone, che ha un’apertura alare di poco più di 16 metri e un’altezza di 4,6 metri, è leggermente più grande di un Cessna 172 a quattro posti, l’aereo leggero più popolare al mondo. È decollato nella provincia sud-occidentale del Sichuan domenica per il suo volo inaugurale, durato circa 20 minuti, hanno riferito i media statali, ripresi da AF.

I produttori cinesi stanno testando carichi utili sempre più grandi, mentre le aziende di trasporto stanno pianificando servizi di taxi aerei sia con equipaggio che senza equipaggio, e la Cina allenta i limiti dello spazio aereo e concede incentivi.

Uno dei primi progetti esteri degni di nota intrapresi dai droni cinesi sarà quello di aiutare a sollevare un’enorme quantità di spazzatura dal monte Everest in Nepal, secondo il Kathmandu Post.

I veicoli aerei senza pilota realizzati dal più grande produttore di droni cinese DJI, Da Jiang Innovations, si occuperanno del compito, che farà risparmiare agli sherpa un sacco di lavoro pericoloso, sollevando i rifiuti dal Campo I, a 5.943 metri, al Campo base dell’Everest, a 5.364 mt, da marzo a maggio dell’anno prossimo, ha affermato.

Un test ad aprile ha dimostrato che il Flycart 30 di DJI, un drone per carichi pesanti a lunga distanza, può trasportare 234 kg all’ora tra i due campi, “un compito solitamente portato a termine da almeno 14 facchini in sei ore”, riporta il giornale nepalese.

I funzionari e gli alpinisti nepalesi vedono il drone come un mezzo salvavita, perché gli sherpa devono attraversare la pericolosa cascata di ghiaccio del Khumbu durante il tragitto verso la vetta più alta del mondo, che è nota per sgretolarsi quando il sole è alto nel cielo.

I funzionari locali hanno in programma di firmare presto un accordo con DJI, poiché circa 60.000 persone si recano ogni anno al campo base dell’Everest e lasciano tonnellate di rifiuti nella “discarica più alta del mondo”. Ciò potrebbe anche salvare molte vite, poiché circa 50 persone sono morte sulla cascata di ghiaccio del Khumbu negli ultimi 70 anni, ha affermato.

Nel frattempo, l’ente regolatore dell’aviazione cinese prevede che droni e taxi aerei creeranno un’industria da 2 trilioni di yuan, pari a 279 miliardi di dollari, entro il 2030, un’espansione quadrupla rispetto al 2023.

La prova di Tengden ha seguito il volo inaugurale a giugno di un drone cargo sviluppato dalla Aviation Industry Corp of China (AVIC), azienda aerospaziale leader di proprietà statale.

L’HH-100 dell’Avic ha una capacità di carico utile di 700 kg (1.543 libbre) e un raggio di volo di 520 km. L’anno prossimo, l’Avic prevede di testare il suo più grande drone cargo, il TP2000, che può trasportare fino a 2 tonnellate di carico e volare quattro volte più lontano dell’HH-100.

In Cina sono comunque sono già iniziate le consegne via drone; a maggio 2024 la società di droni cargo Phoenix Wings, parte del gigante delle consegne SF Express, ha iniziato a consegnare frutta fresca dalla provincia insulare di Hainan al Guangdong meridionale utilizzando droni Fengzhou-90 della SF Holding.

I droni cargo promettono tempi di consegna più brevi e costi di trasporto più bassi, affermano gli addetti ai lavori cinesi del settore, ampliando al contempo le consegne in siti privi di strutture aeronautiche convenzionali, come gli spazi sui tetti delle città densamente edificate. Potrebbero anche trasportare persone sui servizi taxi, in uno sviluppo consequenziale alla consegna di pacchi.

Ad aprile scorso, le autorità aeronautiche hanno rilasciato un certificato di produzione al produttore di veicoli aerei senza pilota EHang Holdings, con sede a Guangzhou, per il suo drone per il trasporto passeggeri, la prima certificazione di questo tipo in Cina per un drone passeggeri autonomo. Il governo ha identificato per la prima volta l’economia a bassa quota come un nuovo motore di crescita, con la mobilità verticale vista come una “nuova forza produttiva” in settori come il trasporto passeggeri e merci.

Sabato scorso, un elicottero passeggeri commerciale con equipaggio è decollato per la prima volta da Kunshun, una città nella provincia di Jiangsu, all’aeroporto di Shanghai Pudong. Con tariffe di sola andata fino a 1.800 yuan, Shanghai NewSky Heli Co mira a ridurre i tempi di percorrenza tra le città da diverse ore a 20 minuti. Si prevede che fino a 30.000 passeggeri all’anno utilizzeranno la rotta, che aprirà il 18 agosto.

Shanghai infatti, mira ad espandere le rotte a bassa quota per coprire altre città nel delta del fiume Yangtze.

Lucia Giannini

