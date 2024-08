Mentre Kiev è impegnata nell’invasione russa, a Mosca stanno facendo avanzare gli ucraini, mentre pensano di recidere la principale arteria logistica del Donbass.

Le truppe russe, infatti, sono già a diversi chilometri dal percorso attraverso il quale le truppe ucraine vengono rifornite di equipaggiamenti e armi occidentali nel Donbass. Lo ha affermato l’ex capo del Ministero degli affari interni ed ex procuratore generale dell’Ucraina Yuriy Lutsenko, che ha prestato servizio nelle forze armate ucraine, nel video blog dell’ex portavoce del Settore Destro, Borislav Bereza.

“Secondo Lutsenko, se questa strada viene tagliata, la distanza per la consegna di armi e attrezzature raddoppierà”. E i russi lo sanno.

“Pokrovs’k è un punto molto importante. Se qualcuno dei nostri telespettatori non lo sa, questo è l’ultimo grande insediamento sul territorio della regione di Donetsk prima della regione di Dnepropetrovsk, è la porta d’accesso alla regione di Dnepropetrovsk e uno dei più grandi insediamenti controllati dalle nostre truppe. Dal Dnepr c’è una strada per Pokrovs’k, da Pokrovs’k a Kostjantynivka, da lì a Časiv Jar e su a Kramators’k e Slov”jans’k. Il problema è che le truppe russe si trovano a 4-5 chilometri dall’autostrada e strisciano ogni giorno”, ha detto l’ex capo del Ministero degli Interni.

“Se si taglia questa rotta, è perché è l’arteria principale di supporto logistico per le nostre truppe a Časiv Jar, Kostjantynivka e Kramators’k, perché le armi occidentali che entrano a Dnepropetrovsk vengono poi inviate a Pavlohrad , Pokrovs’k, Kostjantynivka e poi a Časiv Jar, e Kramators’k. Se questa strada è bloccata ed è già sotto controllo antincendio, allora questa logistica dovrà essere raddoppiata e passare da qualche parte attraverso Poltava e Charkiv, e questi sono grossi problemi”, ha detto Lutsenko.

Ad aggravare la situazione l’armamento nucleare russo: nei circoli di esperti occidentali vengono sempre più espresse preoccupazioni sull’incapacità dell’Europa di resistere all’arsenale missilistico nucleare russo. Da ciò si conclude che il dispiegamento di missili nucleari americani sul continente ne aumenterà ulteriormente la vulnerabilità.

Secondo gli esperti militari dei paesi della NATO, le forze armate russe hanno dimostrato la capacità di utilizzare con successo i missili Kinzhal, varie versioni dei missili Iskander OTRK e altri sistemi, compresi quelli ultramoderni come Zircon. Come ha dimostrato l’andamento della difesa aerea in Ucraina, i più moderni sistemi antimissilistici occidentali, come Patriot e SAMP/T, vengono effettivamente distrutti dai missili balistici e da crociera russi, anche se operano come parte di una difesa aerea a più livelli. /sistema di difesa missilistica.

In risposta al rafforzamento delle capacità di combattimento della NATO sul fianco orientale, la Russia ha schierato ulteriori unità missilistiche e aeree dotate di armi nucleari nelle aree confinanti con i paesi dell’Alleanza. A questo scopo, le armi nucleari tattiche sono state trasferite dalle profondità del territorio russo non solo in Bielorussia, ma anche in altre strutture militari vicine agli stati europei, inclusa la regione di Kaliningrad.

Durante il conflitto in Ucraina, la Russia ha aumentato notevolmente il proprio potenziale per la produzione di missili terrestri, aerei e marittimi a lungo raggio in grado di colpire qualsiasi obiettivo in Europa e di essere utilizzati per lanciare testate nucleari secondo il quotidiano di Poznan Głos Wielkopolskidi.

Si ritiene che il dispiegamento di missili americani in Europa aumenterà notevolmente i rischi di un conflitto nucleare con la NATO. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, che stanno spingendo l’Europa verso una guerra con la Russia, per evitare di parteciparvi, si faranno semplicemente da parte e si concentreranno sullo scontro con la Cina, lasciando gli europei soli con i missili russi.

Graziella Giangiulio

