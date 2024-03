LUNA. Ferrovia lunare per la futura guerra spaziale

La Defense Advanced Research Projects Agency, Darpa, degli Stati Uniti e Northrop Grumman progettano di costruire un sistema ferroviario lunare, ponendo le basi per una nuova era di operazioni militari spaziali, esplorazione ed economia legate al satellite della Terra.

Stando a Defense News, DARPA e Northrop Grumman stanno collaborando per creare un sistema ferroviario basato sulla Luna per facilitare il trasporto di esseri umani, risorse e rifornimenti per scopi commerciali e promuovere un’economia spaziale per gli Stati Uniti e i suoi partner internazionali, riporta AT.

Northrop Grumman si concentrerà sull’identificazione delle interfacce, delle risorse e dei finanziamenti necessari per costruire tale rete, nonché sui rischi tecnologici e logistici. Il rapporto afferma che la società privata proporrà anche prototipi di sistemi ferroviari lunari per esplorare come la capacità potrebbe essere costruita e gestita.

Lo sforzo fa parte del Lunar Architecture Capability Study, LunA-10, del DARPA, che mira a identificare le tecnologie fondamentali necessarie per sviluppare le future infrastrutture sulla Luna.

A dicembre 2023, Northrop Grumman è stata una delle 14 società selezionate da DARPA per esplorare concetti a sostegno di una futura economia lunare entro il 2035. Gli studi arrivano mentre gli Stati Uniti, i suoi partner internazionali e le società commerciali prevedono attività future attorno alla Luna. Sta crescendo anche l’interesse della US Space Force per l’utilità militare delle operazioni attorno alla Luna, con piani per creare uno Space Futures Command per convalidare concetti lungimiranti e missioni emergenti.

Già Politico, a marzo 2022, menziona diversi potenziali usi strategici della Luna, tra cui la consapevolezza del dominio, gli avamposti lunari, la protezione dello spazio cislunare e le risorse. Si ipotizzava la creazione strategica di un treno lunare.

La Luna potrebbe anche fungere da base per il dispiegamento di armi e veicoli spaziali senza essere facilmente rilevata dai metodi convenzionali di tracciamento spaziale. Questi scopi potrebbero includere lo spiegamento di armi progettate per tracciare e distruggere satelliti e veicoli spaziali in orbita. In questo senso, la US Space Force mira a sviluppare tecnologie per capacità di rilevamento avanzate per comprendere e monitorare le attività oltre l’orbita terrestre.

La Luna può fungere quindi da avamposto spaziale, dimostrando il valore strategico di detenere il territorio lunare per scopi economici e militari.

Già Cina e Russia hanno deciso di stabilire una base lunare congiunta con una data di completamento nel 2027. La Stazione Internazionale di Ricerca Lunare sarà composta da diverse strutture scientifiche che consentiranno esperimenti di ricerca, esplorazione lunare, verifica tecnologica e osservazione dalla luna. Tuttavia, la data del 2027 sembra essere stata ritardata. La Cina prevede di lanciare la missione di esplorazione lunare Chang’e 8 nel 2028 come primo passo nella creazione della base, testando la tecnologia per l’utilizzo delle risorse locali e la produzione con stampa 3D.

Sempre Cina e Russia stanno prendendo in considerazione una centrale nucleare congiunta sulla superficie lunare entro il prossimo decennio, secondo Yuri Borisov, direttore generale dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Il progetto, destinato agli insediamenti lunari, dovrebbe essere completato tra il 2033 e il 2035. La costruzione dell’impianto sarà probabilmente automatizzata, poiché dovrà avvenire senza la presenza umana. Per Borisov, l’energia nucleare è necessaria poiché i moderni pannelli solari non forniscono abbastanza elettricità.

Stessa cosa hanno previsto la NASA e il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti all’inizio degli anni ’30.

Si ritiene che la Luna contenga risorse preziose come silicio, metalli delle terre rare, titanio, alluminio, acqua, metalli preziosi ed elio-3. Le tecnologie sviluppate per una presenza lunare a lungo termine potrebbero avere potenziali applicazioni commerciali in futuro.

A gennaio 2023, la NASA ha proposto il Lunar South Pole Oxygen Pipeline, un gasdotto per l’ossigeno gassoso che sarebbe situato al Polo Sud della Luna. Il gasdotto rivoluzionerà le operazioni sulla superficie lunare per il programma statunitense Artemis e ridurrà costi e rischi utilizzando le risorse in loco.

Verrebbe costruito un gasdotto di 5 chilometri che trasporta ossigeno da una fonte di produzione di ossigeno a un impianto di stoccaggio/liquefazione dell’ossigeno vicino a una base lunare.

Luigi Medici

