GRECIA. Le petroliere di Atene abbandonano la Russia: la fine dell’ipocrisia del price cap

Il dato è brutale: nello scorso ottobre, le petroliere greche hanno più che dimezzato i carichi di greggio russo, da 17,3 a 8,3 milioni di barili in un mese. La quota dei tanker legati al G7 sulle esportazioni russe è crollata al 24,2%. Un solo tanker operato da greci ha caricato nel Mar Nero. Non è una scelta etica, è una scelta di mercato e di paura.

Per tre anni gli armatori ellenici – che controllano la più grande flotta cisterne al mondo – hanno fatto esattamente ciò che il price cap del G7 permetteva: trasportare legalmente petrolio russo sotto i 60 dollari, guadagnando quasi 4 miliardi di dollari secondo Financial Times e Argus Media. Dynacom di George Prokopiou da solo avrebbe incassato 915 milioni. Minerva, Polembros, Kyklades, Stealth, Star Marine: nomi che il Lansing Institute e Vortexa indicano tra i maggiori vettori di centinaia di milioni di tonnellate di greggio russo nel 2025.

Il meccanismo era cinico ma legale: quando i major occidentali uscivano, i noli price-cap schizzavano e i greci rientravano con Aframax e Suezmax. Il greggio scontato andava in India e Turchia. Ma ora due forze spingono fuori.

La prima è normativa. L’ UE e il Regno Unito hanno abbassato il cap effettivo e il Tesoro USA ha iniziato a inviare lettere ai proprietari greci chiedendo prova di compliance. Bloomberg riporta che il numero di tanker greci diretti in Russia a novembre è sceso del 25% sul mese e del 60% da giugno. Windward e Lloyd’s List confermano: su 65 carichi russi caricati tra l’1 e il 16 novembre, solo tre su navi greche, il minimo dall’invasione. Il panico è scattato davanti alla scadenza di enforcement USA contro due major petrolifere russe.

La seconda è economica: il boom dei noli nel Golfo. Da maggio a luglio, secondo Riviera Maritime Media, il 40% dei Suezmax greci dopo aver scaricato greggio russo non è più tornato a zavorra in Russia, ma ha fatto rotta verso il Golfo Persico. Perché? Stretto di Hormuz infuocato, minacce iraniane, guerra Israele-Gaza e Houthi hanno fatto esplodere i noli: 440-500 mila dollari al giorno per una tratta Golfo-Cina, contro i noli russi ormai compressi e rischiosi.

Il mercato premia il rischio del Golfo più di quello sanzionatorio russo.

Politicamente, è la fine dell’equilibrio greco. Atene ha bloccato il 21° pacchetto UE che vietava il transhipment di GNL russo, per proteggere l’industria armatoriale. Ora la stessa industria sceglie l’uscita perché il rischio legale americano supera il profitto russo.

È il paradosso del price cap: creato per tenere il petrolio russo sul mercato abbassando le entrate di Mosca, ha finito per finanziare la flotta greca e, indirettamente, la flotta ombra.

Mosca ora dovrà affidarsi di più a tanker sanzionati, con costi più alti e meno assicurazione, il che comprime ulteriormente i ricavi. Ma la lezione per Bruxelles e Washington è più profonda: senza enforcement credibile e senza alternative di nolo redditizie, le sanzioni marittime sono elastiche.

Oggi il Golfo offre quell’alternativa. Domani, se Hormuz si calma, i greci potrebbero tornare nel Baltico.

Per l’Europa invece è un importante test di coerenza: vuole davvero uscire dal petrolio russo o vuole solo che a trasportarlo non siano più navi UE?

Tommaso Dal Passo

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