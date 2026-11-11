IRAQ. La volatilità strutturale dopo Khor Mor e il ritiro della Coalizione

L’attacco dell’8 novembre 2026 al giacimento di Khor Mor, nel distretto di Chamchamal nella regione di Sulaymaniyah, rappresenta un indicatore paradigmatico della fragilità del sistema di sicurezza iracheno.

Gestito dal consorzio Pearl Petroleum (Dana Gas e Crescent Petroleum degli Emirati), Khor Mor è il più grande giacimento di gas del Kurdistan iracheno. Un singolo drone suicida ha colpito il serbatoio di stoccaggio GPL, innescando un incendio, costringendo all’evacuazione del personale e sospendendo la produzione.

Il Ministero dell’Elettricità del KRG ha quantificato la perdita in 2,8 GW, circa il 70% della generazione regionale. L’episodio, qualificato da Dana Gas come “suspected drone attack”, è il più grave dall’espansione del 50% della capacità di processamento realizzata nel 2025.

La risposta istituzionale illustra la dialettica Bagdad-Erbil. Il primo ministro federale Ali al-Zaidi ha ordinato l’11 novembre la rapida conclusione dell’inchiesta, invocando “decisa azione legale” contro i responsabili, in un incontro con i vertici della sicurezza riportato dal portavoce Sabah al-Numan.

Il premier del KRG Masrour Barzani ha affermato che i due governi si aiutano l’un l’altro nella prevenzione. Tuttavia, tale convergenza retorica cela un deficit strutturale di capacità.

Il fattore determinante è il vuoto lasciato dal ritiro della coalizione a guida USA completato a fine settembre 2026. Con esso sono stati rimossi i sistemi di difesa aerea stranieri che, durante la guerra USA-Israele contro l’Iran nei primi mesi del 2026, avevano intercettato efficacemente missili e droni iraniani diretti contro infrastrutture civili ed energetiche del Kurdistan.

Come nota l’Atlantic Council, il 16 ottobre 2026, le milizie filoiraniane celebrano il ritiro come “vittoria”, segnalando restraint tattico ma proseguendo il progetto di occupare lo Stato.

Il contesto è quello descritto da Genocide Watch e Arab Center: le Popular Mobilization Forces (PMF), ombrello di 50-70 milizie sciite in gran parte allineate a Teheran, operano come attore semi-statuale. Già prima della guerra del febbraio 2026, l’Iraq era usato come piattaforma di lancio per attacchi contro basi USA e Israele. Nel marzo 2026, il Consiglio di Sicurezza Nazionale iracheno ha autorizzato le PMF a difendersi, istituzionalizzando di fatto l’autonomia militare.

L’attacco a Khor Mor si inserisce in una sequenza di attacchi contro infrastrutture energetiche del Kurdistan attribuiti a Iran e gruppi pro-Iran durante il conflitto.

Da una prospettiva di studi di sicurezza, si osservano tre livelli di volatilità. Primo, la vulnerabilità infrastrutturale: Khor Mor ha subito attacchi ripetuti, ma la perdita di radar moderni e sistemi counter-UAS rende ora impossibile la difesa. Al-Zaidi ha annunciato l’acquisizione di nuovi sistemi, ma i tempi di procurement superano la finestra di rischio. Secondo, il deficit di monopolio della forza: come evidenzia Valka-Mir, il governo centrale non detiene il controllo completo su Bassora e parti di Baghdad, dove milizie come Badr Corps e Kataib Hezbollah mantengono il controllo territoriale.

Terzo, l’esposizione internazionale: il Dipartimento di Stato USA ha riconfermato il 23 ottobre 2026 il Level 4 “Do Not Travel” per l’intero Iraq, inclusa la Regione del Kurdistan, citando terrorismo, rapimenti e milizie allineate all’Iran.

L’attacco a Khor Mor, quindi, non è un evento isolato ma sintomo di una transizione di fase: senza ombrello aereo esterno e con PMF sempre più integrate nelle istituzioni, l’Iraq rischia di diventare teatro secondario di un rinnovato confronto USA-Iran-Israele, dove le infrastrutture energetiche del Kurdistan fungono da bersaglio a basso costo e alto impatto politico.

Maddalena Ingrao

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