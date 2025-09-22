GIAPPONE. I Marines schierano il Typhoon. Forti reazioni sino-russe

Con l’invio del sistema missilistico Typhon in Giappone, gli Stati Uniti hanno esteso la gittata di un possibile attacco nonostante la sua ingombrante presenza favorisca la sorveglianza satellitare, attacchi missilistici e sciami di droni. Questo mese, diversi media hanno riferito che l’esercito americano ha schierato per la prima volta il suo sistema missilistico a medio raggio Typhon in Giappone, presentandolo presso la base aerea del Corpo dei Marines di Iwakuni, nella prefettura di Yamaguchi, nell’ambito dell’esercitazione congiunta annuale Resolute Dragon.

Il sistema, in grado di lanciare missili da crociera Tomahawk e intercettori Standard Missile-6 (SM-6) con gittata fino a 1.600 chilometri, consente attacchi dal Giappone sulla popolosa ed economicamente vitale costa orientale della Cina, nonché su parti della Russia, riporta AT.

Il suo stazionamento temporaneo avviene in un contesto di crescenti tensioni nell’Indo-Pacifico, con oltre 19.000 soldati statunitensi e giapponesi che partecipano all’esercitazione di due settimane incentrata sulla difesa marittima e insulare.

Il dispiegamento del Typhon segue i precedenti test in Australia e il dispiegamento nelle Filippine, mosse che evidenziano gli sforzi degli Stati Uniti per contrastare l’arsenale missilistico cinese in espansione dopo la scadenza dei limiti al controllo degli armamenti dell’era della Guerra Fredda.

La Cina ha condannato la mossa come una minaccia alla sicurezza regionale, mentre la Russia l’ha etichettata come destabilizzante e ha accusato il Giappone di militarizzazione. Pechino ha espresso lamentele simili quando il Typhon è stato schierato nelle Filippine.

Sebbene la batteria verrà rimossa dal Giappone dopo l’esercitazione, i funzionari statunitensi hanno sottolineato il ruolo più ampio del Typhon nel rafforzare la deterrenza e le capacità di attacco di precisione a lungo raggio nel Pacifico.

Se lasciato in Giappone, come è accaduto al sistema dopo esercitazioni simili nelle Filippine, il Typhon potrebbe integrare le nascenti capacità di contrattacco del Giappone.

Il Giappone potrebbe sviluppare tali capacità attorno al missile terra-nave Tipo 12, di cui prevede di acquisire 1.000 unità. Il SSM Tipo 12 ha una gittata di 200 chilometri, mentre le varianti aggiornate mirano a estenderla a 900 e infine a 1.200 chilometri.

Oltre a produrre i propri missili, il Giappone ha acquistato 400 missili da crociera Tomahawk di fabbricazione statunitense da integrare nei suoi cacciatorpediniere più recenti, ovvero le classi Maya, Kongo, Atago e le navi equipaggiate con il sistema Aegis di prossima introduzione.

Una batteria Typhon potrebbe contribuire a preservare la capacità della cella di lancio verticale giapponese a bordo delle navi per la difesa missilistica balistica, aggiungendo al contempo capacità di attacco terrestre.

Il suo dispiegamento allevierebbe anche in parte il problema della profondità del deposito missilistico della Marina statunitense, aumentando la capacità missilistica per impegni prolungati di BMD e difesa aerea. Mantenere il Typhon in Giappone libererebbe inoltre risorse della Forza di Autodifesa Marittima statunitense e giapponese per missioni di difesa aerea e controllo marittimo.

Ancora più importante, il Typhon si basa sulle capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) spaziali a lungo raggio degli Stati Uniti per il puntamento, una capacità che il Giappone ha faticato a sviluppare. Le emergenti capacità di contrattacco giapponesi presentano notevoli lacune nell’ISR, che il Typhon può contribuire a colmare mentre si lavora per superare le carenze a lungo raggio.

Il Typhon in Giappone contribuirebbe anche a completare la strategia del “muro missilistico” statunitense per contenere la Cina. La strategia prevede missili a lungo raggio statunitensi e alleati che partono dalle isole Ryukyu in Giappone, integrati dal programma missilistico nazionale di Taiwan, con schieramenti di missili Typhon e NMESIS (Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System) statunitensi nelle Filippine.

Tuttavia, l’ampia estensione del Typhon, con una batteria composta da quattro lanciatori 8×8, un centro operativo (BOC) per batteria 8×8, un rimorchio di ricarica 6×6 e un veicolo di supporto BOC, pone notevoli sfide logistiche per un rapido dispiegamento e la sopravvivenza. In particolare, il sistema richiede grandi aerei da trasporto strategici, come la flotta statunitense di C-17, che potrebbero ora essere sovraccarichi e vulnerabili ai missili aria-aria a lungo raggio.

Se trasportato via mare, il suo dispiegamento potrebbe essere limitato a causa della mancanza di aree di atterraggio idonee, tra cui strutture portuali specializzate, strade e ponti sufficientemente robusti per supportarlo.

Una volta schierato, l’ampio raggio d’azione del Typhon potrebbe renderlo facile da localizzare e distruggere. Le significative capacità ISR spaziali della Cina, che nel 2024 consistevano in 32 satelliti in orbita geostazionaria (GEO) e altri 300 satelliti di sorveglianza, consentono di localizzare risorse delle forze statunitensi e alleate diverse dai sottomarini.

Tali capacità ISR potrebbero essere utilizzate per supportare un complesso di ricognizione e attacco contro il massiccio sistema Typhon. In un simile scenario, i missili da crociera lanciati da terra (GLCM) CJ-10 e CJ-100 della Forza Missilistica dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLARF) potrebbero condurre attacchi multiasse, mentre il missile balistico a medio raggio (MRBM) DF-17, armato con un veicolo planante ipersonico (HGV), penetra le difese missilistiche.

Inoltre, gli sciami di droni cinesi potrebbero rappresentare un problema per i sistemi Typhon dispiegati in Giappone.

Tommaso Dal Passo

