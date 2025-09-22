TAIWAN. L’industria europea delle armi risorge a Taipei

In un mercato degli armamenti a lungo dominato dagli Stati Uniti, l’Europa ha rafforzato la sua presenza la scorsa settimana alla più grande fiera della difesa di Taiwan, mentre i paesi locali adottano misure provvisorie per aiutare l’isola a gestire una Cina sempre più aggressiva.

Taiwan ha tradizionalmente fatto affidamento sugli Stati Uniti per la maggior parte dei suoi acquisti di armi, senza ricevere ordini importanti dall’Europa per tre decenni a causa del timore di incorrere nell’ira di Pechino. Taiwan respinge le rivendicazioni di sovranità della Cina e afferma che solo il popolo dell’isola può decidere del proprio futuro, riporta Reuters.

Mentre molti paesi, soprattutto in Europa, sono nervosi riguardo a qualsiasi cooperazione in materia di difesa con Taiwan a causa del timore di ritorsioni cinesi, Taipei ha trovato un ascolto sempre più comprensivo in alcune parti dell’Europa centrale e orientale, soprattutto da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022.

L’Ufficio Commerciale Tedesco di Taipei ha partecipato alla fiera per la prima volta, affermando che avrebbe “presentato i risultati innovativi e la forza industriale della Germania nei settori aerospaziale e della sicurezza”. Airbus, che ha debuttato anch’essa al salone, ha esposto un grande drone tattico a decollo e atterraggio verticale Flexrotor, progettato per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione fino a 14 ore. Il modello aveva un adesivo con la scritta: “Amo Taiwan”.

Un portavoce di Airbus ha affermato che il suo stand promuoveva prodotti e servizi che vanno oltre gli aerei commerciali.

“Tra questi rientrano applicazioni per elicotteri a supporto di missioni di ricerca e soccorso, servizi di emergenza e forze dell’ordine, nonché servizi di comunicazione sicuri”, ha affermato il portavoce.

Un ulteriore segnale di un’Europa meno nervosa riguardo alle interazioni con Taipei è stata la visita del Ministro degli Esteri di Taiwan Lin Chia-lung questo mese a Praga, Roma e Vienna. Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi era in Austria solo una settimana prima di Lin.

Le aziende statunitensi hanno mantenuto una presenza importante al salone, tra cui Lockheed Martin, che fa del caccia F-16 il pilastro dell’aeronautica militare di Taiwan. Al contrario, l’Europa non fornisce a Taipei beni di valore da circa tre decennI.

Quando i Paesi Bassi vendettero a Taiwan due sottomarini negli anni ’80, la Cina si infuriò così tanto che il governo olandese promise successivamente di non consentire ulteriori vendite di armi a Taiwan.

Nel 1991, la Francia vendette a Taiwan sei fregate e 60 jet Mirage l’anno successivo. Da allora non ha venduto a Taipei altri importanti sistemi d’arma.

Tuttavia, la Gran Bretagna è coinvolta nell’aiutare Taiwan a costruire i suoi primi sottomarini nazionali.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/