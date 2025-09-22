FINANZA. Ecco cosa c’è dietro il Genius Act di Trump

Al recente Eastern Economic Forum di Vladivostok, Anton Kobyakov, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, ha fatto una rivelazione esplosiva: gli Stati Uniti starebbero orchestrando un reset sistemico, usando criptovalute e oro come strumenti per cancellare il loro impressionante debito di 37,4 trilioni di dollari.

“Non si tratta di una mera speculazione, ma di un allarme calcolato da parte di un alto funzionario, che lancia l’allarme su un piano che potrebbe sovvertire l’ordine finanziario globale”, riporta AT. L’affermazione di Kobyakov è chiara: l’America si sta preparando a riscrivere le regole del mercato, utilizzando stablecoin e rivalutazione dell’oro per scaricare le proprie passività fiscali sul mondo, lasciando i creditori stranieri – banche centrali, fondi sovrani e investitori – in possesso di asset svalutati.

Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una “crisi degli acquirenti”, una crisi di fiducia poiché i principali creditori come Cina, Giappone e altri stanno disinvestendo dai titoli del Tesoro statunitensi, un tempo considerati il ​​gold standard di sicurezza, e si stanno rivolgendo all’oro per proteggere le proprie riserve da un potenziale crollo del dollaro. Questo cambiamento non è una mera precauzione, ma una risposta diretta all’erosione della fiducia nella stabilità del dollaro.

Minore è il numero di acquirenti di titoli del Tesoro, maggiori sono i rendimenti che gli Stati Uniti devono offrire per sostenere il loro sistema indebitato, creando un circolo vizioso che aggrava la crisi. Con i costi del servizio del debito in aumento vertiginoso e il fallimento delle misure economiche tradizionali, Washington sta ricorrendo a tattiche non ortodosse per preservare il proprio predominio finanziario.

Al centro di questa strategia ci sarebbe il Genius Act, firmato dal Presidente Donald Trump il 18 luglio 2025. Apparentemente, la legge stabilisce un quadro normativo per le stablecoin, criptovalute ancorate al dollaro per mantenerne la stabilità del valore, simili a un equivalente digitale del denaro contante. Il quadro include misure di salvaguardia antiriciclaggio e impone agli emittenti di stablecoin di detenere attività liquide di alta qualità, principalmente titoli del Tesoro statunitensi, come riserve. In superficie, sembra una mossa progressista per modernizzare la finanza, garantendo il primato del dollaro nell’era digitale e creando una nuova domanda di debito statunitense.

Ma sotto questa narrativa raffinata si celerebbe ben altra motivazione, che Kobyakov e altri critici hanno indicato come un cavallo di Troia per perpetuare l’egemonia finanziaria americana: le stablecoin, garantite dai titoli del Tesoro, potrebbero assorbire migliaia di miliardi di dollari di debito statunitense, creando un mercato artificiale per Washington mascherato da “tesoreria digitale basata sul cloud”.

Banche centrali, fondi sovrani e investitori al dettaglio in tutto il mondo, attratti dalla promessa di dollari digitali sicuri ed efficienti, potrebbero accumulare queste stablecoin in grandi quantità. Tuttavia, Kobyakov avverte di un finale devastante: una volta che una quantità sufficiente di debito statunitense sarà tokenizzata in questi asset digitali, l’America potrebbe sganciarli dal dollaro o svalutarli drasticamente, forse fino a soli cinque centesimi per dollaro.

Una mossa del genere cancellerebbe il 95% del valore detenuto dai possessori di stablecoin, riducendo il debito americano di 37,4 trilioni di dollari a meno di 2 trilioni di dollari, senza le ricadute politiche di un default esplicito.

Gli effetti a catena sarebbero catastrofici, anche per le banche centrali che evitano l’esposizione diretta alle criptovalute. La svalutazione delle stablecoin farebbe crollare il valore dei titoli del Tesoro statunitensi, che molti portafogli di riserva detengono in abbondanza. Questi titoli, ricercati per i loro alti rendimenti in un periodo di tassi in aumento, potrebbero perdere valore da un giorno all’altro, lasciando i creditori esteri con perdite sostanziali.

I precedenti non mancano nella storia USA: 1934, Franklin D. Roosevelt rivalutò l’oro da 20,67 a 35 dollari l’oncia, svalutando il dollaro del 41%; 1971, Richard Nixon abolì la convertibilità del dollaro in oro.

Una recente nota di ricerca della Federal Reserve statunitense ha analizzato le rivalutazioni delle riserve ufficiali, citando esempi come Germania e Sudafrica, che hanno utilizzato i guadagni di valutazione dell’oro per compensare le pressioni sul debito.

La nota considera implicitamente come gli Stati Uniti potrebbero sfruttare i loro 261,5 milioni di once d’oro, attualmente valutati a soli 42,22 dollari l’oncia nel bilancio ufficiale, a fronte di un prezzo di mercato che ha recentemente raggiunto il record di oltre 3.600 dollari.

Bessent ha apertamente ipotizzato di rivalutare l’oro per “monetizzare il bilancio”, un eufemismo per indicare l’aumento del valore nominale degli asset statunitensi al fine di compensare il debito.

Durante l’amministrazione Biden, sono emerse discussioni su un potenziale default del debito, sottolineando la gravità della difficile situazione fiscale americana. Trump sembra pronto a riprendere le strategie di Roosevelt e Nixon, combinando la svalutazione delle stablecoin con la rivalutazione dell’oro per progettare un salvataggio che preservi la facciata di solvibilità americana.

Promuovendo le stablecoin come sistema di pagamento globale, gli Stati Uniti mirano a consolidare il dominio del dollaro in una veste digitale, costringendo le economie straniere a entrare in un ecosistema finanziario in cui Washington detiene le redini.

Se gli Stati Uniti dovessero attuare questo “global rug pull”, come lo definisce Kobyakov, le conseguenze per le economie in via di sviluppo sarebbero disastrose: riserve erose, costi di importazione alle stelle e inevitabile fuga di capitali.

I principi della gestione delle riserve, sicurezza, liquidità e rendimento, sono in diretto conflitto con la realtà di un sistema incentrato sul dollaro: i titoli del Tesoro USA, un tempo considerati l’epitome della sicurezza, sono ora visti come una passività. La liquidità in dollari offre flessibilità a breve termine, ma rischia la rovina a lungo termine, mentre gli alti rendimenti mascherano il pericolo di un reset sistemico.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/