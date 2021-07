GERMANIA. Trovata la chiesa di Ottone il Grande

Le fondamenta di una chiesa di 1.000 anni fa costruita dall’imperatore tedesco Ottone I (noto anche come Ottone il Grande) sono state riscoperte dagli archeologi sotto un campo di grano a Helfta, in Germania, alla fine di giugno, secondo l’ufficio statale per la conservazione dei monumenti e l’archeologia nella regione Sassonia-Anhalt del paese.

In base alle fondamenta, come riporta Art News, la chiesa era larga 66 piedi, ed esisteva accanto a un massiccio cimitero contenente almeno 70 tombe. Numerosi artefatti, tra cui monete, utensili, gioielli e altri accessori, sono stati trovati il mese scorso.

La chiesa fu costruita nel X secolo e fu continuamente occupata per 500 anni, forse una volta serviva anche come monastero. Ci sono prove che Otto il Grande vi soggiornò due volte, evidenziando l’importanza del luogo e dell’edificio. Gli archeologi sapevano di cercare la chiesa perché uno storico di quel periodo, Thietmar von Merseburg, ha scritto della sua esistenza. Gli storici hanno considerato Ottone il Grande il primo imperatore del Sacro Romano Impero. Dopo la sua sconfitta degli invasori pagani ungheresi nel 955 d.C., divenne noto come un protettore della cristianità.

Usò il suo autoproclamato diritto divino come sovrano e i suoi accordi con i vescovi per rafforzare il controllo sul suo regno e per iniziare la sua aggressiva espansione in Italia. Suo figlio Ottone II gli sarebbe succeduto dopo la sua morte nel 973 d.C.

Poiché Ottone il Grande era associato a quello che oggi è conosciuto come cattolicesimo, la chiesa fu abbattuta durante la Riforma Protestante nel XVI secolo. Anche se altre strutture cristiane del periodo sopravvissero, è possibile che la chiesa sia stata trattata più severamente, dato che Martin Lutero, il fondatore del protestantesimo, era nato nella vicina città di Eisleben.

Il ministro-presidente della Sassonia-Anhalt Reiner Haseloff ha detto in una dichiarazione: “Sono particolarmente felice dei risultati sensazionali degli scavi a Helfta, perché questo è uno dei miei posti preferiti in Sassonia-Anhalt. Con l’identificazione della posizione della chiesa si chiude un’importante lacuna storica regionale”.

Gli scavi continueranno fino a settembre 2021.

