FINANZA. Crescono le borse asiatiche. Il caso Venezuela è la leva che Pechino aspettava 

Le borse azionarie asiatiche stanno vivendo il loro miglior inizio d’anno di sempre, come dimostra il balzo del 4% dell’indice MSCI Asia Pacific dall’inizio dell’anno al 2026. Le forti oscillazioni dei cambi locali stanno registrando il miglior inizio d’anno almeno dal 2023. Le borse tecnologiche in Corea del Sud e Taiwan stanno raggiungendo nuovi massimi storici.

Sebbene quest’ultima dinamica rifletta anche il commercio globale di intelligenza artificiale, ciò non toglie che l’unicameralismo bellico geopolitico di Trump in Venezuela, per ora, stia rendendo di nuovo interessanti gli asset asiatici, riporta AT. Anche le azioni statunitensi sono in rialzo, raffreddando un po’ la ripresa del mercato “sell America”. Eppure, è chiaro che gli investitori sono spinti a cercare opportunità al di fuori dell’economia statunitense, che sta per attraversare un periodo difficile.

Tra le cose che sta per affrontare ci sono un mercato del lavoro in rallentamento e un’inflazione ostinatamente elevata, in un momento in cui la Federal Reserve sta tagliando i tassi. Un altro: un debito pubblico che precipita verso la soglia dei 39.000 miliardi di dollari. Questo importo equivale al prodotto interno lordo annuo combinato di Cina, Germania e Giappone, in un momento in cui gli Stati Uniti sono nel mezzo di un “imminente crollo demografico” a causa di politiche migratorie decisamente controverse.

L’eccezionalismo statunitense ha favorito l’Asia, area principale tra le regioni che stanno ottenendo capitali che stanno evitando un sistema finanziario statunitense sempre più caotico. Una grande incognita è ciò che potrebbe fare Trump in futuro. Gli indizi che potrebbero essere ovunque, dalla Colombia al Messico alla Groenlandia, stanno facendo fatica a fare chiarezza sugli analisti del rischio globale. Lo stesso vale per come la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte di Trump potrebbe influenzare le mire della Cina su Taiwan o i piani successivi della Russia sull’Ucraina e oltre.

Il fatto che le azioni di Taiwan siano in rialzo suggerisce che molti investitori siano più concentrati sulle ricchezze dell’intelligenza artificiale che sulle ricadute geopolitiche. Le azioni di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. stanno salendo in sincronia con quelle di Samsung Electronics Co. e di altri giganti asiatici dei semiconduttori, all’avanguardia nello sviluppo di chip per l’intelligenza artificiale. Le borse asiatiche più tecnologiche stanno salendo sempre di più. Nessuna speranza che la Fed continui a tagliare i tassi nei prossimi mesi, mentre la Banca di Corea, la Banca Popolare Cinese e la Banca del Giappone manterranno i tassi di interesse stabili, e in alcuni casi inferiori.

Tuttavia, la politica di evitare gli Stati Uniti solleva interrogativi spinosi sulla direzione che stanno prendendo i mercati globali. A seguito degli eventi in Venezuela, i prezzi dell’oro sono aumentati bruscamente, raggiungendo nuovi massimi sopra i 4.480 dollari l’oncia. Il movimento al rialzo ricorda che l’oro continua a beneficiare delle tensioni geopolitiche, e la lezione è che può salire in qualsiasi momento, o quando meno ce lo si aspetta. La cattura di Maduro ha evidenziato quanta incertezza gli Stati Uniti possano generare sulla scena globale; altre minacce incombono: dagli scontri tra Russia e NATO, alla corsa delle aziende di intelligenza artificiale per generare profitti, all’intensificarsi delle lotte per l’acqua, e altro ancora.

Naturalmente, gli eventi in Venezuela hanno implicazioni essenziali per il mercato petrolifero. Il crescente controllo statunitense sulle esportazioni di petrolio venezuelano implica che gli attuali mercati di esportazione del Venezuela potrebbero dover trovare fonti di approvvigionamento alternative a medio termine. Questo è particolarmente rilevante sia per Cuba che per la Cina.

La questione cinese potrebbe essere particolarmente volatile, dati gli oltre 100 miliardi di dollari di prestiti concessi dai cinesi per ricostruire le raffinerie e le infrastrutture venezuelane. Dal 2000 al 2023, il Venezuela è stato il quarto maggiore beneficiario di impegni di prestito da parte di istituti di credito ufficiali cinesi; Xi Jinping si ritirerà e lascerà che gli Stati Uniti “governino” il Paese, come dice Trump? Questa è la vera incognita geopolitica: la risposta della Cina. Rinnoverà i divieti sui minerali delle terre rare? Svuoterà i suoi 689 miliardi di dollari in titoli del Tesoro USA? Dirà a Trump che l’accordo commerciale “grande affare” di cui la sua Casa Bianca ha disperatamente bisogno è saltato? Comunque sia, l’operazione statunitense contro Muro è stata un grande fallimento dell’intelligence cinese. Ma comunque, la Cina non dipende molto dal petrolio venezuelano e se gli Stati Uniti ricostruiscono l’industria petrolifera e aumentano la produzione, la Cina può ancora acquistarlo se lo desidera. A livello politico, Trump ha fatto ilgioco cinese, attaccano un paese del Sud globale violando il diritto internazionale e alimentando la propaganda cinese in tal senso.

La questione del debito statunitense in questo caso ha messo in agitazione i mercati obbligazionari. I cosiddetti “vigilanti obbligazionari” hanno spinto i rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine verso il 5%; questo ha portato Trump a battere in ritirata, in modo frettoloso e insolito, sulla maggior parte dei dazi. Ora tocca alle banche centrali asiatiche. Le banche centrali di questa regione detengono quasi 3.000 miliardi di dollari in titoli del Tesoro, con Giappone e Cina, i principali detentori, che insieme dispongono di 1.900 miliardi di dollari. Se dovessero smettere di acquistare, chi potrebbe compensare? Probabilmente nessuno.

Ecco perché le chiacchiere nei forum di trading obbligazionario secondo cui, ad esempio, la Cina e altre autorità monetarie asiatiche potrebbero smettere di acquistare – o vendere attivamente – dollari allarmano i massimi funzionari del Tesoro Usa. Il crollo di LTCM nel 1998 potrebbe ripetersi nel 2026, con l’aggravio dei dazi di Trump e la Cina che flirterebbe con la deflazione: la crisi di Lehman Brothers del 2008 sarebbe a confronto una cosa innocua. A tutto ciò va poi aggiunta la nuova politica interventista di Trump. Il rischio che le politiche di Trump possano respingere l’Asia sta crescendo; tutto ciò fornisce a Pechino una leva unica per imporre una determinata condotta ai mercati asiatici.

Maddalena Ingrao

