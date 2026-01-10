STATI UNITI. Dopo il Venezuela, Trump annuncia operazioni militari contro il narcotraffico in Messico

Il presidente USA Donald Trump ha affermato che le forze statunitensi “inizieranno ora a colpire la terraferma” in Messico per colpire i cartelli della droga, dopo mesi di attacchi navali contro le navi narcotrafficanti. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha espresso la sua opposizione a questa mossa.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane avrebbero iniziato le operazioni di terra in Messico per colpire i cartelli della droga, dopo mesi di attacchi navali nel Pacifico orientale e nei Caraibi, riportano AP e EuroNews. “Inizieremo ora a colpire la terraferma per quanto riguarda i cartelli. I cartelli stanno controllando il Messico”, ha dichiarato Trump in un’intervista su Fox News.

Trump non ha fornito ulteriori informazioni sui tempi o sulla portata degli attacchi terrestri pianificati. Qualsiasi attacco militare sul territorio messicano senza il consenso di Città del Messico violerebbe il diritto internazionale e rappresenterebbe un attacco senza precedenti contro un alleato e importante partner commerciale degli Stati Uniti.

La dichiarazione segue la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro a Caracas: il culmine di una lunga campagna militare ed economica statunitense contro il suo governo. Maduro ora deve rispondere di accuse di traffico di droga a New York.

Secondo funzionari statunitensi, gli attacchi statunitensi alle navi narcotrafficanti hanno causato la morte di oltre 100 persone da settembre. Trump ha anche recentemente rivelato che le forze statunitensi hanno colpito un attracco per tali imbarcazioni in Venezuela.

La campagna navale ha preso di mira imbarcazioni sospettate di contrabbando di cocaina e fentanyl in acque internazionali e vicino alle coste venezuelane. Trump ha descritto le operazioni come un’imposizione di un blocco al traffico di droga. Gli attacchi via terra contro i cartelli in Messico rappresenterebbero una sostanziale espansione del coinvolgimento militare statunitense nella regione.

Le due organizzazioni criminali più potenti del Messico, il cartello di Sinaloa e il cartello di Jalisco Nuova Generazione, controllano vasti territori e sono state coinvolte in una violenta competizione che ha causato la morte di oltre 30.000 persone lo scorso anno.

Trump ha designato sei cartelli messicani come organizzazioni terroristiche straniere nel febbraio 2025, una mossa che il Messico ha condannato in quanto minaccia alla sua sovranità e potenzialmente giustificante un intervento militare.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha proposto riforme costituzionali per rafforzare le protezioni contro le operazioni straniere non autorizzate e ha costantemente respinto qualsiasi presenza militare statunitense sul suolo messicano.

Sheinbaum ha dichiarato che le Americhe “non appartengono” a nessuna singola nazione, rispondendo all’affermazione di Trump sul “dominio” di Washington sull’emisfero dopo la cattura di Maduro.

Trump ha dichiarato domenica di aver fatto pressioni su Sheinbaum affinché consentisse l’invio di truppe statunitensi contro i cartelli messicani, un’offerta che, a suo dire, lei aveva precedentemente respinto.

Fentanyl e altri oppioidi sintetici hanno causato oltre 100.000 morti negli Stati Uniti all’anno dal 2021. I cartelli messicani producono la maggior parte del fentanyl che entra negli Stati Uniti utilizzando precursori chimici provenienti principalmente dalla Cina. Trump ha designato la droga come arma di distruzione di massa nel dicembre 2025.

Non è ancora chiaro se Trump chiederà l’autorizzazione del Congresso per gli attacchi in Messico. La Costituzione degli Stati Uniti conferisce al Congresso l’autorità di dichiarare guerra, sebbene storicamente i presidenti abbiano avviato operazioni militari senza dichiarazioni formali.

Tommaso Dal Passo

