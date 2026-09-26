FINANZA. BlackRock diventa investitore istituzionale di Pechino 

BlackRock Fund Management Co. Ltd.ha ottenuto l’autorizzazione normativa per investire capitali nazionali sui mercati esteri nell’ambito del programma cinese QDII (Qualified Domestic Institutional Investor).

L’approvazione giunge in un momento in cui gli investitori cinesi ricercano una maggiore diversificazione globale, esacerbando la cronica carenza di quote per gli investimenti verso l’estero, riporta Caixin.

La China Securities Regulatory Commission (CSRC) ha reso nota l’approvazione venerdì, rendendo BlackRock la quarta società di gestione di fondi comuni a capitale interamente estero in Cina a ottenere la qualifica QDII. Si affianca così a JPMorgan Asset Management, Manulife Fund Management e Morgan Stanley. Anche Neuberger Berman Fund Management (China) Co. Ltd. sta richiedendo la licenza; l’autorità di regolamentazione ha accettato la sua domanda a luglio.

BlackRock Fund Management Co. Ltd. è la prima società di gestione di fondi comuni a capitale estero di nuova costituzione in Cina a detenere tale qualifica. La distinzione è sottile ma significativa. JPMorgan Fund, Manulife Fund e Morgan Stanley Fund detengono tutte lo status QDII, ma lo hanno ottenuto quando erano ancora joint venture, prima di trasformarsi in società a capitale interamente estero. BlackRock, nata fin dall’inizio come società a capitale interamente estero, è la prima a ottenere la licenza su questa base, riportano ChinaFund e Hubbis.

In virtù dell’approvazione, BlackRock dispone di sei mesi per completare le attività preparatorie e deve superare un’ispezione in loco da parte della sede di Shanghai della CSRC prima di poter avviare la gestione di investimenti in titoli esteri. I passaggi successivi prevedono la richiesta della quota QDII e la preparazione dei prodotti. I richiedenti devono possedere un patrimonio netto di almeno 200 milioni di CNY, aver gestito fondi di investimento in titoli per oltre due anni e registrare un patrimonio in gestione non inferiore a 20 miliardi di CNY (o l’equivalente in valuta estera) alla fine dell’ultimo trimestre.

Yu Beihua, direttore generale di BlackRock Fund, ha definito l’approvazione un’altra pietra miliare significativa per le attività dell’azienda in Cina, affermando che consentirà alla società di combinare la propria piattaforma globale con il team locale per ampliare le opzioni di investimento e allocazione a disposizione degli investitori cinesi. L’azienda ha dichiarato che la licenza amplia il proprio raggio d’azione e getta le basi per offrire soluzioni di allocazione globale più diversificate, aggiungendo che considererà l’approvazione come un punto di partenza per costruire un’attività di gestione patrimoniale a lungo termine in Cina.

L’approvazione segue diversi altri sviluppi recenti che hanno coinvolto la società di gestione. A metà agosto, i fondi obbligazionari a costo ammortizzato sono stati riaperti alle società di gestione di minori dimensioni; tra le 15 società selezionate figura BlackRock. Si tratta di una misura normativa volta a sostenere i gestori più piccoli, un’iniziativa che le società sperano possa rafforzare i rapporti con le banche distributrici e gli investitori istituzionali, i quali prediligono questa tipologia di prodotto. BlackRock ha inoltre ottenuto l’approvazione per un fondo nell’ambito del programma di mutuo riconoscimento di Hong Kong, con BlackRock Fund nel ruolo di agente.

Anche Neuberger Berman Fund Management, un altro gestore a capitale interamente estero, ha presentato la propria domanda QDII. Tra i gestori nazionali, Xinyuan Fund ha ottenuto l’approvazione nel giugno di quest’anno, mentre Essence Fund l’ha ricevuta nel novembre 2025.

Anna Lotti

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