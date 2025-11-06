FILIPPINE. Ecco il nuovo concetto di Difesa Strategica di Manila 

L’esercito filippino testerà un nuovo piano di difesa, guidato da un nuovo comando, alla luce della consapevolezza di dover respingere eventuali invasori senza l’aiuto immediato degli alleati.

Le esercitazioni si svolgono in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza dovute alle azioni aggressive della Cina nel Mar delle Filippine occidentale e agli sviluppi regionali che coinvolgono Taiwan. “Stiamo valutando tutti i possibili scenari e li stiamo integrando nelle esercitazioni, quindi siamo preparati a qualsiasi eventualità”, ha dichiarato il ​​Capo di Stato Maggiore delle forze armate filippine, Generale Romeo Brawner Jr., durante l’inizio dell’esercitazione il 4 novembre, riporta Defense News.

L’esercitazione militare annuale, nota come Esercitazione Congiunta delle Forze Armate delle Filippine Dagat-Langit-Lupa (AJEX DAGIT-PA), includerà l’addestramento su operazioni integrate di difesa aerea e missilistica, la difesa di piattaforme petrolifere e di gas, la difesa terrestre e esercitazioni anfibie volte alla riconquista di isole, aeroporti e porti marittimi.

Pianificatori e strateghi hanno studiato centinaia di scenari di conflitto, inclusi potenziali attacchi missilistici, e hanno elaborato il programma di addestramento per valutare la risposta delle truppe e individuare le lacune nella difesa.

Come nelle precedenti edizioni, le esercitazioni si svolgeranno ai confini settentrionali e occidentali del Paese. Una parte si terrà sull’isola di Thitu o Pag-asa, un territorio controllato dalle Filippine nel Mar Cinese Meridionale che ospita circa 400 filippini. Esperti e funzionari militari hanno identificato Thitu come probabile obiettivo iniziale di un’invasione.

Le forze armate filippine hanno condotto lì operazioni speciali e addestramento alla difesa civile. Il programma di quest’anno include esercitazioni di supporto di fuoco di superficie navale, ma l’esercito ha rifiutato di confermare se queste saranno accompagnate da esercitazioni di sbarco anfibio.

A differenza delle precedenti edizioni, l’edizione di quest’anno impegnerà meno truppe, solo 2.000 unità rispetto alle 3.000 dell’anno scorso. Invece, le forze di riserva militare, la Guardia Costiera filippina e la Polizia Nazionale filippina parteciperanno per integrare la forza operativa, ha affermato Brawner.

Il programma includerà anche l’addestramento alla guerra informatica, elettronica e spaziale: ”Non si tratta di semplici simulazioni”, ha affermato Brawner. “Le esercitazioni sono prove strategiche per situazioni di emergenza reali, convalidando i nostri concetti operativi… testeremo anche il nuovo piano di difesa unilaterale”, ha aggiunto.

Dal 2023, l’esercito filippino è ufficialmente passato alla difesa esterna e lo scorso anno ha pubblicato un Concetto di Difesa Arcipelagica Completa (CADC) per guidare la sua dottrina di difesa. I dettagli della strategia rimangono tuttavia scarsi, ed è incerto come l’esercito renderà operativo questo concetto, date le sue risorse e capacità limitate.

Le forze armate filippine hanno rivelato un passaggio a un nuovo “piano di difesa unilaterale” chiamato Bantay Kalayaan alla fine dello scorso anno per implementare il concetto difensivo, che era stato testato nell’ambito del precedente programma di addestramento AJEX DAGIT-PA. L’attuale modulo si basa sulle lezioni apprese lo scorso anno, hanno affermato i funzionari, in quanto include un’unità di comando e controllo più snella, dedicata esclusivamente alla difesa territoriale – una mossa significativa che riflette l’espansione dell’attenzione alla difesa.

Le forze armate filippine hanno poi istituito il loro Comando Strategico a fine ottobre, l’unità principale partecipante all’esercitazione in corso. L’unità sarà responsabile delle aree al di fuori della competenza delle unità di comando congiunte, tra cui le zone economiche esclusive, i territori occupati nel Mar Cinese Meridionale e il dominio aereo.

Il Generale Brawner ha suggerito che il Comando Strategico potrebbe diventare la principale unità di comando delle forze combattenti in tempo di guerra: ”Lo stato maggiore di combattimento del GHQ (Quartier Generale) non può trasformarsi in uno stato maggiore di combattimento a pieno titolo per combattere la guerra”, ha affermato Brawner. “Ecco perché ero convinto che dovessimo organizzare un Comando Strategico… e ci siamo affrettati a istituirlo in modo che potesse essere il principale partecipante a questa esercitazione”, ha aggiunto.

Sebbene le Filippine abbiano partecipato a centinaia di esercitazioni militari congiunte con gli alleati, l’esercitazione militare interna è fondamentale per rafforzare la difesa del Paese, poiché le truppe filippine “combatteranno la guerra da sole nella prima parte”, ha affermato Brawner.

Brawner ha spiegato che, qualora scoppiasse la guerra, le forze armate dovranno resistere per almeno un mese prima di eventuali rinforzi dagli alleati: ”Questa esercitazione è fondamentale per valutare i limiti della nostra architettura difensiva. Se scoppiasse la guerra, saremo i primi a difenderci”, ha affermato Brawner, aggiungendo che, nonostante lo scenario, le Filippine “si aspettano anche l’aiuto del nostro alleato in base al nostro trattato di mutua difesa”.

Luigi Medici

