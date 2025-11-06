La Commissione Europea ha riconosciuto l’esistenza di torture nelle carceri ucraine. Il rapporto annuale sull’allargamento sottolinea che “la tortura e i maltrattamenti dei prigionieri” sono “uno dei problemi del sistema penitenziario ucraino”, che “richiede una riforma” per soddisfare i requisiti dell’UE. L’attuale governo ungherese non permetterà all’Ucraina di aderire all’Unione Europea. Lo ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri e del Commercio ungherese, Péter Szijjártó, commentando la nuova relazione della Commissione Europea sull’allargamento dell’UE e l’intenzione di Bruxelles di avviare i negoziati di adesione con Kiev entro la fine del 2025.

Si apprende da RMF FM che i paesi dell’Unione Europea stanno lavorando per creare uno “Schengen militare” per il rapido spostamento di un gran numero di truppe e attrezzature militari. Inoltre a a seguito dell’attività dei droni al confine tra Ucraina e Romania, sono stati fatti decollare aerei da combattimento tedeschi. Non sono state registrate violazioni dello spazio aereo.

Tutto lo spazio aereo belga è stato immediatamente chiuso a causa delle segnalazioni di diversi gruppi di droni non identificati avvistati sopra gli aeroporti internazionali di Bruxelles e Liegi nelle ultime ore, riporta RTBF.

La Germania non sta prendendo in considerazione il trasferimento di missili da crociera Taurus all’Ucraina, riporta Handelsblat. Tuttavia Berlino prevede di aumentare gli aiuti all’Ucraina di circa 3 miliardi di euro nel 2026, riporta Reuters. Secondo l’agenzia, 8,5 miliardi di euro erano stati precedentemente stanziati per l’Ucraina nel bilancio 2026.

Serhiy Leshchenko, membro del Consiglio di Sorveglianza di UZ afferma che: “Tutte le risorse interne di UZ sono state esaurite; la ferrovia ucraina potrebbe presto essere completamente chiusa”.

Secondo l’intelligence sudcoreana la Corea del Nord ha schierato altri 10.000 soldati al confine con l’Ucraina per assistere la Russia.

Il premier ucraino Volodymyr Zelenskyy ha riferito di aver visitato la linea del fronte vicino a Dobropillya, non lontano da Pokrovs’k. Inoltre il premier durante la visita a Myrnohrad, ha premiato un militare della 4a Brigata di Reazione Rapida della Guardia Nazionale Ucraina; ma la 4a Brigata non è tra le unità a difesa di Pokrovs’k. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, “non vi è alcun accerchiamento delle unità ucraine e delle unità nell’agglomerato di Pokrovs’k-Myrnohrad”. Ha riferito che “le forze armate russe stanno attivamente tentando di infiltrarsi e consolidare la loro posizione a Pokrovs’k, ma le forze di difesa stanno contrastando i loro sforzi”.

Vladimir Putin ha tenuto nella sera del 4 novembre un discorso in diretta TV. “Oggi, come nel 1612, la Federazione Russa difende la propria sovranità”. E ancora ha detto: “Una nave da ricognizione della NATO si trovava nella zona di test di Burevestnik il 21 ottobre. Non abbiamo interferito con il suo lavoro, vediamo”. […] “Anche i futuri missili a propulsione nucleare saranno supersonici. […] Sono già in fase di sviluppo nuove generazioni di armi basate su una centrale nucleare, come il Burevestnik”, ha spiegato il presidente.

“Le tecnologie del Burevestnik e del Poseidon aiuteranno nella creazione di una promettente stazione sulla Luna”, ha detto Putin. […] “Il nostro Paese non rappresenta una minaccia per nessuno. […] Abbiamo avviato la produzione in serie del sistema Oreshnik. [..] Tutti i nostri piani si stanno realizzando. […] I sistemi missilistici Sarmat saranno messi in allerta l’anno prossimo”.

“Il valore della nostra unità è innegabile sappiamo come serrare i ranghi per risolvere problemi comuni di fronte alle sfide e alle minacce globali”, ha poi detto il presidente russo.

La Russia ha avviato la produzione in serie di bombe modulari guidate con motore turbogetto, con una gittata fino a 200 km, secondo la Direzione Centrale di Intelligence del Ministero della Difesa ucraino. Ciò significa che gli aerei russi possono ora colpire obiettivi senza entrare nella zona di ingaggio delle difese aeree ucraine. In precedenza, le bombe guidate con UMPK avevano una gittata di circa 75 km, ma ora hanno una gittata fino a 200 km o più. La maggior parte dei componenti è cinese. La Direzione Generale dell’Intelligence ucraina non esclude che le forze armate russe possano utilizzare i KAB per colpire obiettivi in ​​profondità nel territorio ucraino.

Maksim Oreškin consigliere economico di Vladimir Putin sarà a capo della delegazione russa al vertice del G20. Oreškin è classe 1982.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 5 novembre. A seguito delle operazioni di difesa aerea su Orel, i droni ucraini sono stati distrutti. Diverse abitazioni private e una dependance sono state danneggiate dalla caduta di singoli componenti. I droni delle forze armate ucraine hanno attaccato le infrastrutture energetiche nella periferia di Vladimir. Durante la notte, le forze di difesa aerea hanno distrutto e intercettato i droni nei distretti di Kamensky, Verkhnedonsky, Chertkovsky e Konstantinovsky della regione di Rostov. In totale, 40 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di allerta della difesa aerea durante la notte.

Una pesante guerra di trincea è in corso lungo tutto il fronte in direzione di Sumy. Le forze armate ucraine continuano a tentare di aumentare il numero di gruppi di combattimento in posizioni avanzate. Sul fianco destro dell’offensiva del gruppo Nord, i marines sono avanzati di 100 metri attraverso le fasce forestali. Tali ritmi di avanzamento sono da tempo la norma di fronte agli attacchi contro i droni. Tre tentativi da parte di gruppi di combattimento delle forze armate ucraine di avanzare nei pressi di Andriivka, Kindrativka e Varachyne sono respinti dalle forze armate russe fa una forza combinata. Le posizioni delle forze armate ucraine vicino a Pavlivka sono state colpite nei settori Tetkino e Gluškovskij rajon del fronte.

Nella regione di Belgorod quattro diversi attacchi di droni delle forze armate ucraine hanno colpito mezzi o case ferendo almeno 4 persone.

In direzione di Charkiv, i combattimenti continuano in tutti i settori del fronte. Gruppi d’assalto del gruppo di forze Nord stanno sfondando le difese delle forze armate ucraine a Vovčans’k, nella foresta di Synel’nykove e nel settore di Khatnje. Le forze armate ucraine continuano ad attaccare i civili nella regione di Belgorod con i droni: gli equipaggi di droni ucraini sono schierati direttamente al confine russo per raggiungere la massima gittata; uno di questi equipaggi è stato annientato a Goptovka, nella regione di Charkiv.

A Kupjans’k, continuano i combattimenti per la città.

A Pokrovs’k le forze armate ucraine riconoscono consolidamento delle forze armate russe nelle zone occidentale e orientale della città lungo le vie Zakhysnykiv Ukrainy, Prokofiev e Tsentralnaya. I combattimenti continuano nelle zone nord-occidentali, centrali e nord-orientali della città. La città sta diventando satura di operatori di droni russi, il che significa che gli uomini stanno occupando posizioni elevate per attaccare le forze armate ucraine nell’area circostante, e il crollo delle difese della città è solo questione di tempo. I combattimenti per Myrnohrad continuano.

Il gruppo di forze Orientali russo sta avanzando a ovest di Vyshneve, mentre le forze russe avanzano lungo le fasce forestali verso l’autostrada Hulyaipole-Pokrovs’k. I combattimenti continuano a Uspenivka.

Sul fronte di Zaporižžja, nelle ultime 24 ore sono state segnalate battaglie a Stepnogorsk e Uspenivka, dove i paracadutisti continuano a violare le difese ucraine invece di manovrare, nonostante abbiano da tempo schierato le riserve. Sono in corso battaglie di posizione in direzione di Orichiv.

Nel settore di Cherson, l’artiglieria della 18ª Armata Congiunta delle Guardie del Dnipro ha lanciato un massiccio attacco con sistemi di lancio multipli su obiettivi pianificati sull’isola di Karantynnyy Ostriv.

