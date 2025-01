BRASILE. Nei BRICS entra l’Indonesia

Il governo brasiliano ha confermato il 6 gennaio che l’Indonesia si è unita al blocco BRICS come membro a pieno titolo, diventando il primo paese a farlo quest’anno.

L’alleanza ha ora la quarta popolazione più grande del pianeta, con i 284 milioni di abitanti del nuovo partner che la rendono la decima economia più grande in termini di parità di potere d’acquisto, secondo la Banca Mondiale, riporta Agencia Brasil.

“Il governo brasiliano si congratula con il governo indonesiano per l’adesione ai BRICS. Con la popolazione più grande e la più grande economia nel Sud-est asiatico, l’Indonesia condivide con gli altri membri del gruppo il suo sostegno alla riforma delle istituzioni di governance globale e contribuisce positivamente all’approfondimento della cooperazione nel Sud del mondo, che sono temi prioritari per la presidenza brasiliana dei BRICS”, ha affermato il Ministero degli Esteri brasiliano in una dichiarazione.

Si prevede che nove paesi aderiranno formalmente ai BRICS quest’anno, tra cui Cuba, Bolivia, Malesia e Thailandia, come membri a pieno titolo o associati. Il Brasile ha assunto la presidenza di turno del blocco il 1° gennaio, riporta MercoPress.

Secondo Palazzo Itamaraty (la presidenza brasiliana), la candidatura dell’Indonesia è stata approvata dal gruppo al vertice di Johannesburg nell’agosto 2023 in Sud Africa. Tuttavia, è stato solo dopo le elezioni presidenziali indonesiane del 2024 che il suo interesse a entrare nei BRICS è stato reso ufficiale.

“I paesi BRICS, per consenso, hanno approvato l’ingresso dell’Indonesia nel gruppo, in linea con i principi guida, i criteri e le procedure per l’espansione dell’adesione concordati a Johannesburg”, ha anche spiegato il MInistero brasiliano.

Con 13 paesi invitati a unirsi ai BRICS, Nigeria, Turchia, Algeria e Vietnam dovrebbero confermare la loro partecipazione a breve.

Entro il 2024, il blocco aveva già accolto cinque nuovi membri, portando il totale a dieci. Fino ad allora composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, l’anno scorso i BRICS includevano Iran, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Etiopia e Arabia Saudita. Sebbene l’Arabia Saudita non abbia aderito al gruppo, ha preso parte a tutti gli incontri.

L’accesso dell’Argentina era stato approvato nel 2023 sotto l’allora presidente Alberto Fernández, ma quando avrebbe dovuto effettivamente aderire (1° gennaio 2024), Javier Milei aveva preso il sopravvento e aveva rifiutato l’opportunità.

Maddalena Ingrao

