TIBET. Forte terremoto scuote l’area dell’Himalaya

Un forte terremoto ha scosso la regione ad alta quota della Cina occidentale e alcune zone del Nepal il 7 gennaio, facendo grossi danni alle strutture urbane e uccidendo almeno 95 persone in Tibet. Molti altri sono rimasti intrappolati mentre decine di scosse di assestamento hanno scosso la regione.

Almeno 130 persone sono rimaste ferite nell’area colpita dal terremoto in Tibet sul lato cinese del confine, riporta l’emittente statale CCTV, citando il vice sindaco della città di Shigatse.

Più di 1.000 case sono state danneggiate nella regione arida e relativamente scarsamente popolata, prosegue CCTV. Anche nel Nepal nord-orientale si è sentito fortemente il terremoto, ma non ci sono state segnalazioni iniziali di feriti o danni, secondo il National Emergency Operation Center del paese. L’area attorno al monte Everest, circa 75 chilometri a sud-ovest dell’epicentro, era vuota nel cuore dell’inverno, quando persino alcuni residenti si spostano a sud per sfuggire al freddo, riporta AP.

Il terremoto ha svegliato i residenti della capitale nepalese di Kathmandu, a circa 230 chilometri dall’epicentro, e li ha costretti a uscire di corsa dalle loro case e a scendere in strada. L’U.S. Geological Survey ha affermato che il terremoto ha avuto una magnitudo 7,1 ed è stato relativamente superficiale a una profondità di circa 10 chilometri. L’Earthquake Networks Center cinese ha registrato una magnitudo di 6,8.

L’epicentro è stato nella contea di Tingri in Tibet, in un’area sismicamente attiva dove le placche dell’India e dell’Eurasia si scontrano e possono causare terremoti abbastanza forti da modificare l’altezza di alcune delle vette più alte del mondo sulle cime dell’Himalaya.

Ci sono stati 10 terremoti di almeno magnitudo 6 nell’area in cui ha colpito il terremoto di martedì nel corso dell’ultimo secolo, ha affermato l’USGS. Circa 50 scosse di assestamento sono state registrate nelle tre ore successive al terremoto e l’area panoramica del Monte Everest sul lato cinese è stata chiusa.

Il leader cinese Xi Jinping. ha chiesto impegno totale per salvare le persone, ridurre al minimo le vittime e reinsediare coloro le cui case sono state danneggiate. Sono stati dispiegati più di 3.000 soccorritori, ha affermato CCTV. Il vice premier Zhang Guoqing è stato inviato nella zona per guidare i lavori e il governo ha annunciato l’assegnazione di 100 milioni di yuan per i soccorsi in caso di calamità.

Circa 6.900 persone vivono in tre comuni e 27 villaggi entro 20 chilometri dall’epicentro sul lato cinese, hanno affermato i media statali di Pechino. L’altitudine media nella zona è di circa 4.200 metri, ha affermato il centro sismico cinese in un post sui social media.

Martedì 7 gennaio, sono state avvertite delle scosse a Kathmandu, a circa 400 km dall’epicentro, e i residenti della città sono corsi fuori dalle loro case, riporta Reuters.

Il terremoto ha scosso anche Thimphu, la capitale del Bhutan, e lo stato indiano settentrionale del Bihar, che confina con il Nepal.

Lucia Giannini

