BRASILE. Aumenta l’import di grano per coprire la domanda interna 

Le importazioni di grano del Brasile nei primi sette mesi dell’anno sono quasi uguali al volume totale acquistato all’estero nel 2023. Il rapporto è del Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) presso l’Università di San Paolo e molto probabilmente può essere attribuito alle catastrofiche inondazioni negli stati meridionali del paese, che sono i principali produttori di grano.

Nei primi sette mesi di quest’anno, le importazioni di grano del Brasile hanno superato i quattro milioni di tonnellate, rispetto ai 4,2 milioni di tonnellate di tutto il 2023. Negli ultimi 12 mesi, un totale di 5,7 milioni di tonnellate di grano sono arrivate nei porti brasiliani, il risultato cumulativo più alto in 12 mesi da dicembre 2022, secondo i dati della Secretaria de Comércio Exterior (Secex), che dipende al Ministero dell’Economia, riporta MercoPress.

La scarsa disponibilità interna di grano sta guidando gli acquisti esteri. Le stime della Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) avevano suggerito che le scorte finali a luglio 2024 sarebbero state sufficienti a coprire meno di tre settimane di consumo.

Il rapporto di Globo Agro afferma che il notevole afflusso di grano estero ha anche spinto al ribasso i prezzi nazionali. Questa settimana a Rio Grande do Sul, l’indice Cepea/Esalq ha riportato un prezzo medio di 1.417,09 reais a tonnellata, riflettendo un calo dell’1,99% dall’inizio di agosto. Ciò è dovuto in parte al fatto che il Brasile sta dando ai paesi non membri del Mercosur la possibilità di spedire grano nel paese.

Il Brasile consuma oltre 12 milioni di tonnellate di grano e prodotti a base di grano all’anno, ovvero più della produzione nazionale del paese di circa 9,5 milioni di tonnellate. Di conseguenza, il Brasile è tra i primi dieci importatori di grano al mondo.

Tuttavia, il governo brasiliano si è impegnato a rendere il paese autosufficiente nella produzione di grano entro il prossimo decennio. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto coltivando terreni nel Cerrado, una regione simile alla savana nel Brasile centrale. Il governo mira ad espandere la produzione di grano in quasi 4 milioni di ettari di terreni degradati e utilizzare varietà di semi di grano adattate (‘tropicali’) che siano resistenti al clima secco e alle condizioni del suolo prevalenti nella regione.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/