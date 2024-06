BRASILE. Agricoltori fanno causa al governo per l’import di riso 

Agricoltori e governo brasiliano si sono scontrati sulla recente autorizzazione all’importazione di riso, viste le straordinarie inondazioni e le conseguenze subite dallo stato del Rio Grande do Sul, principale produttore del cereale. A causa della situazione, la Confederazione brasiliana dell’agricoltura e dell’allevamento, CNA, ha intentato una causa contro la decisione del governo federale di autorizzare le importazioni di riso.

La cosiddetta Azione Diretta di Incostituzionalità mira a sospendere la prima asta pubblica della Compagnia Nazionale di Approvvigionamento (Conab) per l’acquisto di riso importato, prevista per giovedì 6 giugno, e cerca spiegazioni da parte del governo, riferisce BroadCast Agro, programma radiofonico che lobby per gli agricoltori, riporta MercoPress.

La CNA sostiene che l’importazione di riso potrebbe destabilizzare la catena di produzione nazionale del riso, causando instabilità dei prezzi e danneggiando gli agricoltori locali. “Questa decisione ignora i cereali già raccolti e immagazzinati e mette ulteriormente a repentaglio i risparmi dei produttori rurali, che stanno già soffrendo per gli impatti delle recenti inondazioni”, ha affermato la CNA.

La causa mette in discussione anche la costituzionalità delle importazioni di riso, delineate in due provvedimenti provvisori, due decreti interministeriali e una risoluzione del Comitato di gestione della Camera di commercio estero. Queste regole consentono l’importazione di un milione di tonnellate di riso nella più grande economia dell’America Latina.

La CNA sottolinea che l’84% del riso piantato nel Rio Grande do Sul era stato raccolto prima dell’inizio delle tragiche inondazioni e afferma che non esiste alcun rischio concreto di carenza. L’entità ha osservato che le misure governative sono state adottate” con il pretesto di garantire l’approvvigionamento interno” in seguito agli straripamenti nel Rio Grande do Sul.

“I dati realistici indicano che il raccolto 2023/24 del Rio Grande do Sul è stato pari a circa 7,1 milioni di tonnellate, vicino ai 7,239 milioni di tonnellate raccolte nel 2022/23”, ha affermato la CNA, citando i dati dell’Istituto statale del riso (Irga). La CNA ha criticato il governo federale per non aver consultato i produttori del Rio Grande do Sul prima di decidere di importare riso.

“Non sono stati consultati né i sindacati locali, né la Federazione agricola dello Stato del Rio Grande do Sul (Farsul), né la stessa CNA, nonostante avessero da offrire approfondimenti rilevanti e dati che dimostrassero l’assenza di rischio di carenza. La politica di importazione del riso sarebbe disastrosa e contraria alla regolamentazione del mercato”, ha sottolineato la CNA.

La CNA sostiene inoltre che il mancato impegno del governo nei confronti del settore produttivo ha portato a “errori nella diagnosi della situazione e all’incapacità di identificare i colli di bottiglia che richiedevano realmente investimenti immediati”.

L’organizzazione ha avvertito che le importazioni di riso “violano la Costituzione e rappresentano un intervento abusivo del potere pubblico nell’attività economica, limitando la libera concorrenza”. La CNA ha concluso che “il riso prodotto e raccolto dai produttori rurali del Rio Grande do Sul soffrirà la concorrenza predatoria del riso straniero, sovvenzionato dal governo federale e venduto in Brasile a prezzi che non riflettono le condizioni naturali del mercato”.

Maddalena Ingrao

