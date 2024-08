MONGOLIA. Sviluppo e cooperazione con la Slovenia 

La presidente slovena Natasa Pirc Musar ha incontrato la sua controparte mongola, il presidente Ukhnaagiin Khürelsükh, a Ulaanbaatar il 20 agosto, nella prima visita di stato di un presidente sloveno in Mongolia dall’istituzione di relazioni diplomatiche 31 anni fa, ha annunciato il governo.

La Slovenia ha recentemente rafforzato la sua presenza internazionale: Lubiana ha già cercato di rafforzare i legami con diverse nazioni nordafricane, ad esempio, riporta BneIntelliNews.

Durante la visita, Pirc Musar ha evidenziato in particolare le lotte dei due paesi con i disastri legati al cambiamento climatico, nonché le sfide geopolitiche che entrambi devono affrontare.

Sia la Slovenia che la Mongolia condividono l’impegno per la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani, così come obiettivi simili nelle relazioni internazionali, si legge su un post del presidente sloveno pubblicata su X. Questi includono un forte sostegno al multilateralismo, all’agenda Donne, pace e sicurezza, al rispetto del diritto internazionale e un’attenzione allo sviluppo sostenibile, ha affermato il governo di Musar. La Mongolia, insieme alla Slovenia, è anche uno dei paesi principali dell’iniziativa MLA, cioè la Convenzione di Lubiana-Aia sulla cooperazione nel perseguimento del genocidio.

Pirc Musar ha evidenziato le sfide comuni che entrambe le nazioni devono affrontare, in particolare l’impatto del cambiamento climatico e le mutevoli dinamiche geopolitiche.

“Lo scorso inverno è stato uno dei peggiori degli ultimi anni per la Mongolia, mentre la Slovenia è stata colpita da inondazioni catastrofiche l’anno scorso. Queste sfide richiedono una più stretta cooperazione, solidarietà e sforzi diplomatici rafforzati”, ha affermato la presidente sloveno. La visita mirava a migliorare la cooperazione bilaterale in vari settori, tra cui economia, turismo, trasporti, ricerca, sviluppo sostenibile ed emancipazione femminile.

Dopo le discussioni, i presidenti Pirc Musar e Khurelsukh hanno firmato una dichiarazione di cooperazione, ribadendo la loro intenzione di collaborare proprio in queste aree. L’ambasciatrice slovena in Cina, Alenka Suhadolnik, ha firmato un memorandum di cooperazione nel settore del turismo. Saranno firmati anche altri memorandum sulla cooperazione tra le camere di commercio di entrambi i paesi e nel campo della silvicoltura.

La visita di stato include l’apertura del Forum imprenditoriale sloveno-mongolo, incentrato sulle opportunità nei settori farmacologico, agricoltura intelligente, nutrizione, digitalizzazione e intelligenza artificiale.

Una robusta delegazione imprenditoriale slovena parteciperà al forum per esplorare potenziali partnership in Mongolia. La Slovenia ha già condiviso la sua competenza con la Mongolia in diverse aree.

Nel 2023, Lubiana ha condotto una formazione per i peacekeeper mongoli sull’uguaglianza di genere e l’integrazione di questo principio nelle operazioni di mantenimento della pace, che ha ricevuto un feedback positivo dalle forze armate mongole.

Inoltre, sta trasferendo le sue conoscenze sulla gestione sostenibile delle foreste attraverso un progetto di sviluppo in corso volto a dare potere alle donne nelle aree rurali della Mongolia.

Anna Lotti

