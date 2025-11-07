ARMENIA. Grano russo per Yerevan, attraverso l’Azerbaijan

Dopo oltre quarant’anni, una spedizione ferroviaria di grano russo è stata trasferita in Armenia via Azerbaigian per la prima volta dagli anni ’90, riaprendo un corridoio di transito Baku-Tbilisi pratico per il trasporto di merci agricole e potenzialmente più ampie.

La ripresa segue l’annuncio del presidente azero Ilham Aliyev del 21 ottobre in Kazakistan, secondo cui l’Azerbaigian aveva revocato tutte le restrizioni postbelliche sul transito merci verso l’Armenia, riportano APA, e BneIntelliNews. Alle 00:15 del 4 novembre, 15 vagoni carichi di 1.048,8 tonnellate di grano sono stati autorizzati alla stazione di Dalarik in Armenia, in transito sulla tratta Russia-Azerbaigian-Georgia.

Il Ministero dei Trasporti russo ha dichiarato che la spedizione iniziale, organizzata dalle Ferrovie Russe da Dimitrovgrad, nella regione di Ulyanovsk, e di oltre 1.000 tonnellate, è stata consegnata e che sono in corso i lavori per instradare altre categorie di merci lungo la stessa linea. Il Ministero ha aggiunto che, entro la fine di gennaio 2026, sono previsti altri 132 vagoni di grano per l’Armenia via Azerbaigian, e ha descritto questo come il primo trasporto ferroviario di questo tipo dagli anni ’90, secondo il suo comunicato ufficiale.

Il Vice Primo Ministro armeno Mher Grigoryan ha affermato che il treno di grano “sta già attraversando il territorio azero verso la Georgia” e arriverà in Armenia “presto”, aggiungendo: “Apprezzo molto il lavoro svolto dai miei colleghi azerbaigiani e russi in questa direzione. Questo evento è di grande importanza per rafforzare la fiducia reciproca e far progredire l’agenda di pace”, secondo Armenpress.

Il Ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha dichiarato a un forum internazionale a Yerevan che “la pace è stata stabilita” con l’Azerbaigian e che le parti stanno “lavorando sulle componenti rimanenti”, sostenendo che la pace rafforzerebbe significativamente la sovranità di entrambi i Paesi e avvertendo che “qualsiasi conflitto crea un terreno favorevole per i Paesi terzi per perseguire i propri interessi”, secondo quanto riportato dai media armeni.

Anna Lotti

