INDONESIA. Transizione energetica finanziata dalla banca BRICS

La recente decisione dell’Indonesia di aderire alla Nuova Banca di Sviluppo segna una svolta nel futuro energetico del quarto paese più popoloso del mondo.

Questa partnership potrebbe determinare come l’Indonesia finanzierà, costruirà e implementerà il suo ambizioso piano di trasformazione verso l’energia pulita, presentando al contempo un modello da emulare per il Sud del mondo, riporta AT. Il presidente Prabowo Subianto ha fissato un obiettivo ambizioso e green: il 100% dell’elettricità nazionale dovrà provenire da fonti rinnovabili entro un decennio o prima.

Carbone e gas rappresentano attualmente circa l’80% della produzione di elettricità indonesiana. Sostituire questi combustibili fossili con l’energia solare, eolica, idroelettrica e geotermica richiederà non solo politiche decisive, ma anche l’accesso a finanziamenti accessibili. La NDB offre proprio questa opportunità.

Creata dai paesi BRICS, la NDB è stata concepita per fungere da banca di sviluppo per il Sud del mondo. Il suo scopo è semplice ma profondo: finanziare infrastrutture e sviluppo sostenibile nelle economie emergenti a condizioni più eque e flessibili di quelle offerte dai tradizionali istituti di credito multilaterali guidati dall’Occidente.

Per l’Indonesia, questo potrebbe rivelarsi un cambiamento radicale. Prestiti a basso tasso di interesse e a lungo termine possono sostenere progetti che le banche commerciali in genere evitano. Un finanziamento così favorevole è fondamentale per un vasto arcipelago come l’Indonesia, dove la connessione delle energie rinnovabili tra migliaia di isole richiede non solo centrali elettriche, ma anche linee di trasmissione, reti intelligenti e sistemi di accumulo. Una rete moderna è la spina dorsale di qualsiasi transizione energetica di successo.

Il punto di forza principale risiede nel potenziale di cooperazione Sud-Sud, un modello in cui i paesi in via di sviluppo si scambiano conoscenze, tecnologie ed esperienze.

Attraverso la NDB, l’Indonesia può accedere non solo ai finanziamenti cinesi, ma anche alla sua tecnologia e competenza, dalla produzione di pannelli solari alla creazione di catene di approvvigionamento energetico resilienti.

L’India, altro membro fondatore della NDB, ha la propria esperienza da condividere su come gestire l’integrazione delle energie rinnovabili all’interno di una rete elettrica estesa e diversificata. Soluzioni rilevanti per l’Indonesia, dove i sistemi energetici devono bilanciare affidabilità, convenienza e sostenibilità in regioni con esigenze molto diverse.

Il successo dei finanziamenti della NDB in Indonesia dipenderà dalla stretta collaborazione con le istituzioni nazionali. Le partnership con PLN, l’azienda di servizi statale, e il fondo sovrano indonesiano Danantara possono garantire che i progetti siano in linea con gli obiettivi nazionali. Anche la cooperazione con le banche indonesiane sarà cruciale, poiché molte possiedono preziose conoscenze locali ma spesso non hanno accesso a capitali a lungo termine e a basso costo.

Il finanziamento misto, che combina prestiti della NDB con fondi locali, potrebbe amplificare l’impatto, incoraggiando la partecipazione del settore privato, ad esempio. In questo modello, la NDB funge sia da finanziatore che da catalizzatore, innescando una più ampia trasformazione economica.

Lucia Giannini

