LOGISTICA. I corridoi del trasporto azero dall’Asia all’Europa 

Russia, Azerbaigian e Iran hanno concordato di istituire un gruppo di lavoro per elaborare un piano d’azione per lo sviluppo del corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud entro l’inizio del prossimo anno, secondo un comunicato rilasciato in seguito a un incontro trilaterale a Baku sulla cooperazione nei settori dei trasporti, dell’energia e delle dogane. All’incontro hanno partecipato il Vice Primo Ministro russo Alexei Overchuk, il Vice Primo Ministro azero Shahin Mustafayev e il Ministro delle Strade e dello Sviluppo Urbano Farzana Sadegh.

L’Iran, rafforzando la sua posizione di snodo di transito centrale, continua a realizzare progetti infrastrutturali chiave. Il Corridoio di Transito di Araz è più di una semplice strada: è un ponte tra paesi ed economie. Il progetto ha visto i suoi primi passi nel 2023 quando l’Iran ha tenuto un evento dedicato alla nascita del Corridoio, a cui invitò anche rappresentanti della Russia. A darne notizia allora il ​​Ministro iraniano delle Strade e dello Sviluppo Urbano, Mehrdad Bazrpash.

Il Ministro iraniano affermava che “con la nomina dell’appaltatore, è iniziato il processo di creazione del Corridoio di Araz. Questo processo include la costruzione di un ponte sul fiume Araz e l’ampliamento dell’autostrada”. Il due di dicembre del 2023 l’accordo tra Iran e Azerbaigian, prevedeva la costruzione di un ponte ferroviario sul fiume Araz con investimenti azeri. Questo ponte sarà costruito parallelamente al ponte Aghbend, che attraversa il fiume Araz. L’obiettivo del corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud è quello di aggirare un altro corridoio il Zangezur.

Il 14 ottobre, l’associazione pubblica “Cartografi dell’Azerbaigian” ha presentato una mappa del Corridoio di Zangezur, realizzata utilizzando immagini satellitari di alta qualità. Secondo il presidente dell’associazione, Bayramov, la mappa mostra le principali caratteristiche geografiche come insediamenti, strade, fiumi e montagne situati in Azerbaigian, Armenia e Iran. La mappa mostra anche il Corridoio di Araz. La mappa è disponibile in due lingue: azero e inglese.

Anna Lotti

