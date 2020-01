LIBIA. Ecco come vede l’Egitto la presenza di combattenti stranieri a Tripoli

Il numero di mercenari siriani che sono stati trasferiti in Libia, secondo le notizie che vengono fuori, sta crescendo, indicherebbe le continue e persistenti interferenze in Libia della Turchia, fatto che ha scatenato diverse critiche regionali ed internazionali, tra cui quella dell’Egitto, che rifiuta qualsiasi interferenza straniera negli affari libici che danneggi la sovranità di questo paese.

Negli ultimi giorni, migliaia di combattenti siriani appartenenti a vari gruppi armati sostenuti dalla Turchia, hanno lasciato la Siria verso la Libia, in particolare verso la capitale, Tripoli, per rafforzare i ranghi delle milizie armate del Governo libico di unità nazionale, Gna, e combattere contro l’esercito nazionale libico, Lna, il che ha sollevato dubbi sull’esistenza di un piano turco per reinsediare questi combattenti stranieri nelle guerre in Libia e preoccupazione per la possibilità che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sfruttasse la crisi libica, per alleggerire il peso sul suo paese, espellendo membri e leader Isis detenuti nelle carceri turche e siriane e trasportandoli via aerea in Libia facendoli passare per come parte della delegazione mercenaria siriania, secondo Al Arabiya.

Questo è quanto dichiarato dal portavoce del comando generale dell’Esercito nazionale libico, Ahmed Al-Mismari, in una conferenza stampa quando ha confermato che i mercenari siriani che la Turchia ha inviato in Libia «potrebbero essere prigionieri dell’Isis o ex prigionieri di Jabhat Al-Nusra». Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha affermato che «combattenti stranieri» sono stati portati in Libia, aggiungendo che il suo paese e i paesi vicini rifiutano di intrattenere qualsiasi dialogo con il terrorismo.

Shoukry ha aggiunto durante la sua partecipazione alla riunione dei ministri degli Esteri dei paesi vicini a Libia, tenutasi giovedì in Algeria, che il capo del governo libico di unità nazionale, Fayez al-Sarraj «ha violato le disposizioni dell’Accordo di Skhirat concludendo accordi con la parte turca», rilevando che «lo scenario libico si è molto confuso con l’interferenza turca negli affari di un paese arabo». Il ministro degli Esteri egiziano ha sottolineato che i partecipanti alla riunione ospitati dall’Algeria, erano unanimi nel respingere le interferenze straniere nella crisi libica.

Inoltre, Shoukry ha affermato nelle sue dichiarazioni dall’Algeria, riprese dall’agenzia di stampa egiziana, il completo rifiuto delle interferenze straniere in Libia, un interesse per la resistenza e la completa eliminazione di elementi terroristici e il rifiuto di paesi che introducono elementi terroristici o mercenari per avallare e infiammare il conflitto militare.

Anche Shoukry ha sottolineato che l’incontro di giovedì scorso è stato positivo ed è importante che si sia svolto in questo momento nel quadro del ruolo dei paesi vicini alla Libia colpiti dalla continua crisi e dal conflitto militare in Libia, dall’arrivo di elementi terroristici e dai rischi che rappresentano. Da parte sua, l’ambasciatore Bassam Radi, portavoce della presidenza egiziana, ha sottolineato la necessità di fermare il flusso di combattenti stranieri che vengono portati dall’estero, sia dalla Siria o altri mercenari, estremisti e terroristi armati, il che complica ulteriormente la situazione e impedisce completamente di risolvere la crisi.

Radi ha detto che è diventato chiaro in fatto per cui l’Egitto è uno dei paesi che possono essere maggiormente colpiti dalla situazione in Libia e il presidente Abdel Fattah Al-Sisi ha chiaramente affermato che la Libia è una questione di sicurezza nazionale per l’Egitto aggiungendo: «Abbiamo 1.200 km di confini terrestri comuni e confini marittimi, e l’Egitto protegge quei confini tutto il giorno da un lato, anche se nel caso di confini condivisi tra due paesi la responsabilità di proteggerli è condivisa, ma nel nostro caso con la Libia monitoriamo questi confini da soli con doppio sforzo attraverso le nostre forze e sopra di essi Aeronautica che conduce costose missioni per fermare l’infiltrazione e distruggere i veicoli».

L’ambasciatore Radi ha rivelato la distruzione di migliaia di veicoli a quattro ruote motrici già carichi di combattenti e armi, e «tutto ciò rappresenta un onere enorme per l’Egitto nel controllo dei confini e questo grande sforzo militare e finanziario doveva essere diretto a favore degli sforzi di sviluppo all’interno dello stato egiziano».

Amr Adib, noto commentatore televisivo egiziano nel corso del programma La storia, ha ricordato che la crisi libica non si è conclusa con lo svolgimento della conferenza di Berlino, dicendo: «Durante la conferenza Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha continuato a inviare mercenari siriani in Libia». Adib ha spiegato nel suo programma, la scorsa settimana, che «Erdogan non conosce i trattati o le carte internazionali», osservando che l’invio della Turchia dei mercenari siriani in Libia è diventato una questione riconosciuta a livello internazionale dalle Nazioni Unite; «ciò che sta accadendo in Libia ora, e continuare a inviare mercenari lì, rappresenta una minaccia imminente per l’Egitto», ha continuato Adib, spiegando: «I nostri fratelli libici dicono che i mercenari andranno in Europa o in Egitto».

Marwa Mohammad

Corrispondente dal Cairo