USA. USSTRATCOM: rischio guerra nucleare molteplice per la cooperazione tra Mosca, Pechino, Pyongyang e Teheran

La crescente cooperazione militare tra Corea del Nord, Russia, Cina e Iran aumenta la possibilità di “conflitti simultanei con molteplici avversari dotati di armi nucleari”, ha avvertito giovedì scorso Anthony Cotton, comandante del Comando strategico americano, United States Strategic Command (USSTRATCOM).

Il generale Cotton ha fatto queste osservazioni durante una sessione del Comitato per le forze armate del Senato, sottolineando che il suo comando sarà “sempre” “pronto a combattere da subito”, riporta Korea Herald.

“Stiamo affrontando non uno, ma due paesi nucleari: la Federazione Russa e la Repubblica popolare cinese. Questa realtà, combinata con gli sviluppi missilistici in Corea del Nord, le ambizioni nucleari dell’Iran e le crescenti relazioni tra quelle nazioni, aggiunge nuovi livelli di complessità al nostro calcolo strategico (…) Aumenta anche la possibilità di conflitti simultanei con più avversari dotati di armi nucleari”, ha detto Cotton.

Le sue osservazioni sono arrivate in un contesto di crescente preoccupazione per la crescente cooperazione militare tra Pyongyang e Mosca.

Gli Stati Uniti hanno rivelato che il Nord ha fornito alla Russia missili balistici, munizioni e altri equipaggiamenti militari da utilizzare in Ucraina, mentre in cambio chiede assistenza a Mosca, compresi aerei da combattimento, missili terra-aria, veicoli blindati e attrezzature per la produzione di missili balistici.

Cotton ha sottolineato di aver tenuto sotto stretto controllo i crescenti legami tra il Nord e la Russia: ”La relazione transazionale tra Russia e Corea del Nord si è manifestata in modi diversi negli ultimi otto mesi (…) Stiamo esaminando la cosa in modo diverso su cosa sia effettivamente quella relazione, cosa guadagna la RPDC da quella nuova relazione che ha con la Russia”, ha detto.

In una dichiarazione scritta presentata alla commissione, Cotton ha sollevato la possibilità che il Nord effettui un test nucleare per dimostrare la sua forza militare. Funzionari di Seul hanno affermato che Pyongyang rimane tecnicamente pronta per un altro test, mentre i tempi potrebbero dipendere dal calcolo strategico del leader nordcoreano Kim Jong-un.

“La leadership della Rpdc ha recentemente dichiarato che lo status del paese come stato dotato di armi nucleari ‘è ormai diventato irreversibile’, ed è possibile che la Rpdc riprenda i test nucleari per dimostrare le sue capacità”, ha detto il comandante americano.

Cotton ha sottolineato che Pyongyang vede il suo arsenale nucleare come “un mezzo per garantire la sopravvivenza del regime e influenzare le forze della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti nell’area (…) La Corea del Nord sta sviluppando e mettendo in campo capacità nucleari mobili a corto, medio e intercontinentale raggio che mettono a rischio la patria degli Stati Uniti, gli alleati e i partner regionali”.

Nonostante le preoccupazioni per i crescenti legami militari tra Nord, Russia, Cina e Iran, Cotton ha espresso fiducia sulla preparazione del suo comando: ”Gli uomini e le donne che rappresentano il Comando strategico degli Stati Uniti sono pronti a difendersi… se stasera dovesse verificarsi un fallimento della deterrenza strategica, siamo pronti oggi”.

Nella stessa sessione del comitato, il generale Stephen Whiting, comandante del comando spaziale statunitense, ha affermato che la Corea del Nord non ha “oggi un esercito abilitato allo spazio”, ma ha dimostrato una capacità di guerra elettromagnetica che potrebbe avere un impatto contro i sistemi spaziali statunitensi.

“Stiamo anche osservando molto attentamente i loro sistemi spaziali”, ha detto Whiting, riferendosi al lancio da parte del Nord, lo scorso anno, di quello che sosteneva fosse un satellite da ricognizione militare.

“Naturalmente, non dovrebbero lanciarli nello spazio a causa delle risoluzioni delle Nazioni Unite che dicono che non possono usare la tecnologia dei missili balistici per questo scopo. E quindi, ancora una volta, dobbiamo tenere d’occhio ciò a cui potrebbero pensare in futuro. futuro”, ha aggiunto.

Whiting ha affermato che, nonostante i frequenti fallimenti dei programmi missilistici e satellitari nordcoreani, Pyongyang ha dimostrato la capacità di “sostenere un elevato numero di lanci missilistici” e ha messo in campo armi efficaci per la guerra informatica e elettronica che presentano “un potenziale dirompente per il paese”. dominio spaziale.”

Maddalena Ingrao

