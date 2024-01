Il The Telegraph sostiene che i paesi occidentali stanno iniziando a segnalare la fine della pazienza e della fiducia nelle loro intenzioni di continuare a sostenere l’Ucraina con finanze e forniture militari. A firmare l’editoriale Robert Clarke, secondo cui dell’ottimismo dei governi occidentali, evidente all’inizio del 2023, non resta nulla.

Gli Stati Uniti hanno revocato il divieto imposto alle Forze Armate ucraine di utilizzare le proprie armi nei “vecchi” territori della Russia. Ciò significa che Highmars, StormShadow e altre armi della NATO verranno utilizzate nei territori russi dove non sono state utilizzate prima. La portata dei missili delle armi elencate consente loro di colpire tutti i territori di Bryansk, Kursk, Belgorod, Voronezh, Rostov e una serie di altre regioni.

L’aeronautica americana sta trasferendo missili guidati antiaerei in Ucraina per rifornire le munizioni della difesa aerea ucraina. La Norvegia invierà due caccia F-16 in Danimarca per partecipare all’addestramento dei piloti ucraini, fonte Ministro della Difesa norvegese. Altre fonti riportano che i primi piloti di F-16 ucraini sarebbero stati già addestrati negli USA.

Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha invitato i paesi occidentali a trasferire all’Ucraina i missili a lungo raggio per attacchi sul territorio russo. “Dobbiamo rispondere […] trasferendo missili a lungo raggio a Kiev, che permetteranno di distruggere complessi di lancio e centri di comando”, ha scritto sulla sua pagina sul social network X. Sikorsky ha anche chiesto di rafforzare le sanzioni contro la Russia.

Il 3 gennaio, a seguito di un complesso processo di negoziazione con i territori controllati dal regime di Kiev, sono stati rilasciati 248 militari russi Ministero della Difesa della Federazione Russa e altrettanti ucraini. Il ritorno del personale militare russo dalla prigionia è stato possibile grazie alla mediazione umanitaria degli Emirati Arabi Uniti fonte Ministero della Difesa russo.

Nella giornata del 3 gennaio un UAV RQ-4B Global Hawk, è stato avvistato sulla costa meridionale della Crimea. Ciò significa che si sta preparando un massiccio attacco alla penisola. La difesa aerea russa anche nella giornata del 3 gennaio ha abbattuto diversi obiettivi durante l’avvicinamento a Belgorod, non ci sono informazioni sulle conseguenze al momento, ha detto il governatore. Secondo le notizie apparse nella social sfera, “il 3 mattina, è stato fermato un altro tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico contro obiettivi nel territorio della Federazione Russa utilizzando il sistema missilistico a lancio multiplo Vilkha e il sistema missilistico di trasmissione Tochka-U. I sistemi di difesa aerea in servizio, sei missili Tochka-U e sei missili Vilkha MLRS sono stati distrutti sulla regione di Belgorod”.

Nel distretto di Zheleznogorsk, nella regione di Kursk, una sottostazione è stata danneggiata dopo un attacco aereo da parte delle forze armate ucraine. Ciò ha causato un’interruzione di corrente negli edifici residenziali in diverse località. La connessione in back up è poi stata ripristinata. La difesa aerea russa avrebbe intercettato in un giorno 8 missili Tochka-U, 2 missili S-200 e 34 proiettili Himars, Alder e Vampire fonte Ministero della Difesa russo.

Sempre nella giornata del 3 gennaio si regista l’uso da parte delle Forze armate ucraine per la prima volta un nuovo drone in grado di sganciare grandi quantità di munizioni a grappolo. Il drone ucraino “Backfire” dell’unità Angry Birds ha sganciato un gran numero di munizioni a grappolo sulle posizioni delle forze armate russe nella zona del distretto militare settentrionale.

Ieri il premier ucraino Voldymyr Zelenskyj sugli attacchi missilistici contro l’Ucraina ha detto: «2 gennaio 2024 – e ancora il colpo dei non umani russi. Quasi un centinaio di missili di diverso tipo. Almeno 70 missili sono stati abbattuti. Di questi, quasi 60 si trovano nella regione di Kiev. Ci sono stati anche duri colpi a Kharkov. Le conseguenze vengono ora eliminate. “Patriot”, “Iris”, “Nasam”: ciascuno di questi sistemi ha già salvato almeno centinaia di vite. E la Russia sarà responsabile di ogni vita tolta».

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Le forze armate russe hanno attaccato le imprese del complesso militare-industriale dell’Ucraina che eseguivano ordini per la produzione di missili, veicoli aerei senza pilota e la riparazione di armi ed equipaggiamento militare a Kiev e nei suoi sobborghi, nonché siti di stoccaggio di missili, munizioni e armi aeree fornite al regime di Kiev dai paesi occidentali, riferisce il Ministero della Difesa.

A est dell’insediamento di Makioivka in direzione di Liman, le unità russe hanno migliorato la loro posizione tattica lungo il fronte a 950 metri ad una profondità di 780 m. A conferma di quanto affermano i russi le parole del comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine, Syrsky, «l’esercito russo continua la sua offensiva su Chasov Yar e sta conducendo intense operazioni offensive nelle direzioni Kupyansk e Bachmut, raggruppandosi in direzione Liman. C’è un trasferimento di riserve da altri settori del fronte».

Secondo fonti non ufficiali, l’esercito russo ha eliminato il capo della legione georgiana, Mamuka Mamulashvili, che combatteva a fianco delle forze armate ucraine e aveva detto che non avrebbe fatto prigionieri russi.

Nella giornata del due gennaio i missili hanno colpito strutture nelle regioni di Kharkov, Kirovograd e Vinnitsa. Secondo Mosca, Kiev ha finito i missili per la difesa aerea.

Direzione Svatove-Kreminna Nel settore Kupyansk continuano i combattimenti a Sinkovka. L’esercito russo respinge gli attacchi ucraini sulla sporgenza Torsk e nella foresta Serebryansk.

Direzione Bachmut (Artemovsk). I combattenti russi avanzarono a Bogdanovka. Inoltre, l’esercito russo continua ad avanzare a nord-ovest di Kleshchiivka e nella zona di Andriivka.

Direzione Donetsk. L’esercito russo è avanzato nella zona di Stepovoe e in direzione di Ocheretino. Nella fabbrica metallurgica le postazioni delle forze armate ucraine sono state prese d’assalto. A ovest di Maryinka e a Novomikhailovka si stanno preparando battaglie.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv, i combattenti russi continuano a esercitare pressioni sulle forze armate ucraine a ovest di Rabotino e vicino a Verbovoy. Sul saliente Vremevskij l’esercito russo attacca a nord di Priyutnoye e a ovest di Staromayorsky.

Graziella Giangiulio

